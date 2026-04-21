A Megafon próbált az ellenpólus lenni, szintén nagy eléréseik voltak, de valószínűleg csak a saját táborban és főleg hirdetések árán.

Érdekes fejlemény, hogy a facebook letiltotta a politikai hirdetéseket pont a kampányban. A facebook szerepét még érdemes lesz hosszan elemezni.

A másik újdonság az volt ebben a kampányban, hogy az EU és Ukrajna jelentősen beavatkozott. Az EU a pénzek visszatartásával véreztette ki a kormányt, Ukrajna pedig elzárta az olajat. Mindeközben lehallgatták külföldi titkosszolgálatok a külügyminiszter beszélgetéseit és közre is adták. Valószínűleg az eddigi kampányok során most volt a legnagyobb külföldi befolyás.

Egy 26 fős párt nyert. A születésnapjaimon duplaennyien szoktak lenni. Szóval gyakorlatilag nincs párt.

A legnagyobb nóvumnak a fiatalok megszólítását tartom. A fiatalok nem hallgatnak politikai beszélgetéseket, nem követnek be olyan boomereket, mint amilyen néni én vagyok, vagy Noár bácsi. A fiatalok főleg zenét hallgatnak, instát nyomogatnak, játszanak. Namármost a zenén, instán és játékon keresztül kaptak olyan finom impulzusokat, hogy le kell váltani a Fideszt. Lett egy ilyen hangulat, hogy az a vagány, ha elmennek szavazni és leváltják a kormányt.

Tulajdonképpen jogos is, egy fiatalnak lázadni kell és biztos nagy élmény volt számukra a siker és utána a buli. Én amennyi Tisza-szavazó fiatallal beszélgettem, egyiknek se volt szimpatikus Magyar Péter, azt mondták, hogy mindegy ki, de ennek legyen vége.