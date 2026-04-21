Tisza Párt liberális Magyarország Magyar Péter Skrabski Fruzsina Orbán Viktor

Amennyi Tisza-szavazó fiatallal beszélgettem, egyiknek se volt szimpatikus Magyar Péter

2026. április 21. 11:18

Azt mondták, hogy mindegy ki, de ennek legyen vége.

2026. április 21. 11:18
Skrabski Fruzsina
Skrabski Fruzsina
„Lement a kampány, az új kormány munkájáról korai még bármit is mondani (erős félelmeim vannak, de lássuk a medvét). A kampányban viszont volt néhány újdonság:

A facebook. Magyar Péter kampányának jelentős része a facebookon történt. Alapvetően szelfiket posztolt 2 éven keresztül. A saját, személyes oldalát használta, ezzel valahogy más elbirálás alá került, mint egy »oldal«. Biztos volt valami elérés-optimalizációs jelentősége, de ennyire nem értek a facebookhoz.

Két év alatt nulláról felépítettek 1.3 millió követővel rendelkező oldalt. Ekkora építkezés és főleg az, hogy az algoritmus folyamatosan kiemelje és sose korlátozza, ez nem lehetséges a facebook támogatása nélkül. Nem hiszem, hogy Zuckerberg személyesen foglalkozott vele, de gondolom Dávid Dóra, a Tisza EP-képviselője, aki korábban a Meta jogtanácsosa volt, sokat segített.

Az tény mindenesetre, hogy a Mi Hazánk vezetőjének a nevét se lehetett leírni, Orbán Viktort korlátozták, a jobboldali influenszereket sokszor még törölték is, Magyar töretlenül állt a vártán, pedig biztos, hogy jelentgetve volt, mint a többiek. Baloldali influenszereket is töröltek egyébként, pl. Mérő Verát. A Partizánt is korlátozták. Ez a kiemelt állapot csak Magyar Péterre vonatkozott.

Idehoznék még egy facebook szereplőt, Molnár Áront, aki szintén brutális eléréseket produkált és a Tisza mellett kampányolt.

A Megafon próbált az ellenpólus lenni, szintén nagy eléréseik voltak, de valószínűleg csak a saját táborban és főleg hirdetések árán.
Érdekes fejlemény, hogy a facebook letiltotta a politikai hirdetéseket pont a kampányban. A facebook szerepét még érdemes lesz hosszan elemezni.

A másik újdonság az volt ebben a kampányban, hogy az EU és Ukrajna jelentősen beavatkozott. Az EU a pénzek visszatartásával véreztette ki a kormányt, Ukrajna pedig elzárta az olajat. Mindeközben lehallgatták külföldi titkosszolgálatok a külügyminiszter beszélgetéseit és közre is adták. Valószínűleg az eddigi kampányok során most volt a legnagyobb külföldi befolyás.

Egy 26 fős párt nyert. A születésnapjaimon duplaennyien szoktak lenni. Szóval gyakorlatilag nincs párt.

A legnagyobb nóvumnak a fiatalok megszólítását tartom. A fiatalok nem hallgatnak politikai beszélgetéseket, nem követnek be olyan boomereket, mint amilyen néni én vagyok, vagy Noár bácsi. A fiatalok főleg zenét hallgatnak, instát nyomogatnak, játszanak. Namármost a zenén, instán és játékon keresztül kaptak olyan finom impulzusokat, hogy le kell váltani a Fideszt. Lett egy ilyen hangulat, hogy az a vagány, ha elmennek szavazni és leváltják a kormányt.

Tulajdonképpen jogos is, egy fiatalnak lázadni kell és biztos nagy élmény volt számukra a siker és utána a buli. Én amennyi Tisza-szavazó fiatallal beszélgettem, egyiknek se volt szimpatikus Magyar Péter, azt mondták, hogy mindegy ki, de ennek legyen vége.

Szóval ez is megérne egy hosszú elemzést, hogy sikerült az egyébként apolitikus fiatalokat bevonni. Hosszú építkezés volt, minden koncerten »mocskosfidesz« és a végén a hatalmas rendszerbontó koncert. Azt is mesélték fiatalok, hogy szinte minden kultúrális programnak volt az utóbbi években politikai mellékhangja. A kiállítás meghivóban gyűjtöttek az elnyomott Iványinak, az állami gondozott gyerekekről szólt az irodalmi előadás, Schmidt Máriát figurázta ki a színház. Hosszú és ügyes építkezés volt ez.”

Nyitókép: Facebook

 

Összesen 97 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
zsocc44
2026. április 21. 13:46
Ez a fészbúk kampány mutatja, hogy a valóságtól mennyire elszakadtak a mai fiatalok. Van egy mondás, miszerint: “Az interneten/fészbúkon+szosölmedia olvastad/láttad, csak azt bizonyítja 100%-ban, hogy van internet kapcsolatod!” A való világ, na nem az, hanem az amiben élni kell. Na az fogja ezeket a fiatalokat és nem annyira fiatalokat orrba baxni, mint hiénát a dögszag. Amikor kiderül, a fészbúk és a többi az NEM a valóság…
Cogito ergo sum
2026. április 21. 13:38
Közben Kuncze felröhög!!! 2006 őszén az ellenzéki Fidesznek csak egy Mártíriuszra tellett. 2026 őszén 16 év Kormányzás után mire számíthat??????
qqriku
2026. április 21. 13:38
Én sem tudom, hogy működik a Facebook algoritmusa, de az biztos, hogy a választások előtti hetekben napi 5-10 tiszás általam ismeretlen Tiszát magasztaló posztját dobta fel, az 1-2 Fideszes mellett
Öreg Palóc
2026. április 21. 13:38
Nem érdekel !!! Hazudnak !! Mostantól egyetértek toka tábornok víziójával, minden 18 és 25 év közötti fiatalt be kell sorozni és kiképezni katonának !! Mindegyikük húzzon le 1 évet a katonaságnál !!! A hülyébbeknek engedni is kell, hogy elmenjenek Orkrajnába harcolni a ruszkik ellen !!! A mai fiatalok ezt érdemlik !!!!
