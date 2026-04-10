04. 11.
szombat
Választás 2026
Aki a Tiszára szavaz, annak fogalma sincs, mire mond igent – csak azt tudhatja, mire mond nemet

2026. április 10. 21:01

Az ellenzéki párt képviselőinek zömét nemcsak a választók nem ismerik, ők sem ismerik egymást.

Petri Lukács Ádám
Arra biztatom kedves olvasóinkat, hogy mélyedjenek el az Ellenzéki Kerekasztal felvételeiben, vagy – kitűnő olvasmány – olvassák az első szabadon választott Országgyűlés jegyzőkönyveit. Egymással szemben éles vagy tompább eszmekritikai megfontolásokat fenntartó, részleteiben eltérő világnézetű, magas intellektusú demokraták gondolataival találkozhatnak majd, elmés szóváltásokkal.

Sok jó magyar ember, aki jobb magyar hazát akart, eltérő recepteket javasolva.

Régi szép idők. Ma elkeserítően silány a kínálat.

Nincs egyetlen zöldpárt sem, sem virtigli liberális, sem valódi baloldali a választékban. Holott tudjuk jól: vannak szép számmal a zöld­ügyeket elsőrendűnek tartó választók s náluk is többen szabadelvűek, szo­ciáldemokraták. Párt nélkül maradtak mindahányan.

Biztos választást, abban az értelemben, hogy tudjuk, mit kínál, csupán a Fidesz jelent. Minden erénye és gyarlósága mellett egészen biztos lehet benne mindenki, hogy kiszámítható a politikája: garancia rá az eltelt tizenhat év.

A voksolók körülnéznek vasárnap a piactér választékán, és aki még feltűnően megrakott batyuval kínálja a portékát, az a gyűlöleten túl csak zsákba­macskát árul.

Mert nem csak úgy áll, hogy a legnagyobb ellenzéki pártot olyasvalaki vezeti, akinek a kapcsolati erőszakra való hajlamáról több őt ismerő ember beszélt; nem csak úgy áll, hogy az egész tábort a gyűlölet, az „ebből elég volt” abroncsolta össze; s nem is csak úgy, miképp sármánymadár alakjában Ady mondja Megáradt a Tisza című versében: „Ár, szürkeség, víz-gőz, pocsolya”, amit a Tisza hoz, s fészketlenül, kiverve dideregnek a madarak; hanem úgy is, hogy nincs már medrében éltető oxigénnel teli tiszta víz, minél nagyobb lett, annál több mocskot, mérges sodralékot, gyilkos habokat hömpölyögtet. Hanem ott a legsúlyosabb probléma: 

aki a Tiszára szavaz, fogalma sincs, mire mond igent, csak azt tudhatja, mire mond nemet.

Engedjük el a kormányzati narratívát és a két lökdösődés és börtönnel fenyegetés között az általuk harsogott „szeretetország” szövegét, és nézzük a száraz tényeket! Az ellenzéki párt képviselőinek zömét nemcsak a választók nem ismerik, ők sem ismerik egymást. Számtalan ellentétes akarat, képzet s egy vezetésre alkalmatlan pártelnök, no meg az Európai Unió direktívái és választóik szintén széttartó elképzelései az országról állnak egymásnak feszülve. Az elnökükről nem tudhatjuk azt sem, hogy áll-e rá, ami politikusoknál a minimum, Vörösmarty intése: „Addig élj, míg a honnak élsz”, vagy addig szeretne élni, amíg szép filterrel jó Insta-képek készülnek róla, és sértettsége feloldást nyer országnyi megtorlásban. 

Amit biztosan tudhatunk: választóik előbb fognak csalódni, mint a kormánypárt támogatói, mert utóbbiak tudják, mire adják a voksukat.

S tudunk mást is: a gyűlöletnek sodró ereje van. Akik indulatból, jogos vagy vélt sérelemből akarnak szavazni, bizonyosan elmennek vasárnap borítékot dobni az urnába. Ahogy az első választáson mondta a Fidesz: a kommunisták mind ott lesznek, legyünk ott hát mi is. Mindenki, aki kiszámíthatóságra vágyik. Annak minden gyarlóságával és erényével, veszedelmek, sodró szennyek áradata nélkül.

Nyitókép: Mandiner-archív

 

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
nzoltan-818
2026. április 10. 22:40 Szerkesztve
"Aki a Tiszára szavaz, annak fogalma sincs, mire mond igent – csak azt tudhatja, mire mond nemet" Nagy igazság, de kétlem, hogy egy valamire való TISZA-s értené ennek az értelmét, amelyik mégis érti, az valószínű gazember, vagy gátlástalan, aranyásó szerencse-lovag
pemetecukor-3
2026. április 10. 22:35
Valaki mondta egyszer "nem értem Olga nem értem", nos én sem értem ma részt vettem MP országjárásának gyöngyösi eseményén és igen nem értem, hogy a szép számban megjelent érdeklődő a jól öltözött ny.házaspár, a gyermekét babakocsiban kihozó fiatal anyuka és persze viszonylag sok fiatal mit remél, mert a semmit mondó állandóan ismételt szlogenjein kívül semmit nem tudott mondani. Megjegyezném, hogy Gyöngyös és környéke egyáltalán nem mondható hátrányos helyzetű térségnek, hiszen a városban és 20-25 km-es körzetében számos munkalehetőséget biztosító vállalkozás található , és ugye a környék a szőlő művelés és borkészítés egyik jelentős bázisa megfelelő megélhetést biztosítva.
Vata Aripeit
2026. április 10. 22:00
Természetesen igaza van, de ez a mi buborékunk. Sajnos az agyhalottak el sem olvassák, nem is találkoznak vele. Szerintem nyerni fogunk, de ha nem, akkor sem lesz akkora baj. Miért? Mert ezek kormányozni qrvára nem fognak tudni. Noname faszik/ nők soha nem politizáltak, kivéve a gazdag eus beépítettek. Mit fognak tenni? Alsó hangon lesz 2-3 milló ember akik nem hülyék.. az tuti, hogy nem fognak nyerni, ha véletlenül mégis...nos akkor ki fogják egymást nyírni . Orbán ellenzéki vezetőként is lemossa őket , és mivel csupa idióta a szavazójuk, mi 1 éven belül új választást fogunk rendezni. De errre nem lesz szükség. Nyerünk
google-2
2026. április 10. 21:53
Addig jó nekünk, amíg nem ismerjük a jelölteket. Ismerjük a főnöküket, hát, hogy ne mondjam másképp, nem egy rendes ember. Ugyanez volt Gyurcsánnyal is, szárnyalt, minden lepattant róla, aztán meg dicstelenült. Ugyanígy fog járni Magyar is. Türelem. Lehet, hogy előbb, mint utóbb.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!