Aki a Tiszára szavaz, annak fogalma sincs, mire mond igent – csak azt tudhatja, mire mond nemet

A voksolók körülnéznek vasárnap a piactér választékán, és aki még feltűnően megrakott batyuval kínálja a portékát, az a gyűlöleten túl csak zsákba­macskát árul.

Mert nem csak úgy áll, hogy a legnagyobb ellenzéki pártot olyasvalaki vezeti, akinek a kapcsolati erőszakra való hajlamáról több őt ismerő ember beszélt; nem csak úgy áll, hogy az egész tábort a gyűlölet, az „ebből elég volt” abroncsolta össze; s nem is csak úgy, miképp sármánymadár alakjában Ady mondja Megáradt a Tisza című versében: „Ár, szürkeség, víz-gőz, pocsolya”, amit a Tisza hoz, s fészketlenül, kiverve dideregnek a madarak; hanem úgy is, hogy nincs már medrében éltető oxigénnel teli tiszta víz, minél nagyobb lett, annál több mocskot, mérges sodralékot, gyilkos habokat hömpölyögtet. Hanem ott a legsúlyosabb probléma:

aki a Tiszára szavaz, fogalma sincs, mire mond igent, csak azt tudhatja, mire mond nemet.

Engedjük el a kormányzati narratívát és a két lökdösődés és börtönnel fenyegetés között az általuk harsogott „szeretetország” szövegét, és nézzük a száraz tényeket! Az ellenzéki párt képviselőinek zömét nemcsak a választók nem ismerik, ők sem ismerik egymást. Számtalan ellentétes akarat, képzet s egy vezetésre alkalmatlan pártelnök, no meg az Európai Unió direktívái és választóik szintén széttartó elképzelései az országról állnak egymásnak feszülve. Az elnökükről nem tudhatjuk azt sem, hogy áll-e rá, ami politikusoknál a minimum, Vörösmarty intése: „Addig élj, míg a honnak élsz”, vagy addig szeretne élni, amíg szép filterrel jó Insta-képek készülnek róla, és sértettsége feloldást nyer országnyi megtorlásban.