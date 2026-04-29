Ft
Ft
16°C
4°C
Ft
Ft
16°C
4°C
04. 29.
szerda
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
fleck zoltán fidesz gondviselés baloldal

Abban kell helytállni, amit ránk mér a sors vagy a Gondviselés – most derül ki, elég muníciót szedtünk-e fel tizenhat év alatt

2026. április 29. 19:21

Mert az világos volt, hogy egyszer veszteni fog a Fidesz, csak az nem volt világos, hogy mikor és hogy ki ellen.

2026. április 29. 19:21
null
Szilvay Gergely
Szilvay Gergely

Volt valami végzetszerű a kormányoldal választási vereségében – mondanám, ha ókori görög lennék, főleg, ha azt vesszük, kitől kapott ki (a saját elégedetlenjeitől), hogyan indult el a folyamat (a kegyelmi üggyel, amely a saját tematikáján ejtett sebet), és hogyan ért véget (kétharmaddal). Csak hát nem vagyok ókori görög, nem hiszek a végzetben és a sorsban. A Gondviselésben hiszek. Kereszténység és nemzeti gondolkodás, ebből fakadóan jobboldaliság, ebből fakadóan Fidesz–KDNP-szimpátia – ez a sorrend. Ez esetben pedig nem a végzetben hiszünk, hanem a Gondviselésben. Lehet, hogy az Úristen azért engedte, ami történt, hogy kicsit neveljen és próbára tegyen minket.

Mindenesetre abban kell helytállni, amit ránk mér a sors vagy a Gondviselés. Most derül ki, elég muníciót szedtünk-e fel tizenhat év alatt, betáraztuk-e, amit be kell tárazni, tudunk-e élni a felhalmozott szellemi és anyagi tőkével, értettük-e, hogy ezek nemcsak az ország rendbetételének és a gyarapodásnak az évei, hanem a felkészülés évei is. Mert az világos volt, hogy egyszer veszteni fog a Fidesz, csak az nem volt világos, hogy mikor és hogy ki ellen.

Összesen 36 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
galancza-2
2026. április 29. 21:22
t.pétr! mp és társai brutálisan a kádári vlág termékei. mp fanatikusan dícsérte öregapját,aki mai szóval médiaceleb volt a kádári bolsi világban, akinek a legbelsőbb barátai, elvtársai,munkatársai szadista ávh-sok voltak. b.sz. és f.á. is brutális komcsi familiákból származnak,akik a pujaskás-fletó.megyó-libás rablóprivatizációkban gazdagodtak meg brutálisan,és rengeteg példa van még. Teljesen lehetlen hogy ezek az alakok előre vigyék M.o.-ot. Ezeknél ov, lölő, bayer ,szilvay is jobbak, bármennyire is sz@r alakok.
Vata Aripeit
2026. április 29. 21:20
Persze előfizetés..aha..ha el akarom olvasni megveszem a boltban. Maradjon már a mandiner online az offline tartalmakat meg az újságárusoknál keresse aki akarja. Ennek a fidesznek meg kellet buknia, mert az összes xart a kdnp( pedofidesz, zsoltobácsi, kegyelmi ügy) hozta össze, mert ez nem az a fidesz, ami 2002- ben volt, mert ez tele volt csótányokkal , magyarpéter, ruszin, kármán, tarr , tanács, orbánanita, etc lehet kihagytam vkit az alakuló kotmányból? Waberer, balogh rogán, kubatov, mészáros, semjén etc, lehet kihagytam vkit ? Szóval relax. Mo többsége Orbán Viktor fan, ezért akarják kicsinálni..nos én addig vagyok fideszes, míg Ő az Nem sok, de ez van.
redl1986
2026. április 29. 21:18
elég muníciót , leforditva jellegét vesztett közpénzt. Sajnos sokat, de ennek most vége.
..--..
2026. április 29. 21:15
-zsoltkom- "A Gondviselésben hiszek. Kereszténység és " Eddig mi tartott vissza, hogy ez legyen a hit lapja? Kell egy kis felfutási idő, míg egyszer csak hihető lesz Szilvay nyilvános hitvallása. Belekerül az legalább 16 évbe is. Ne csüggedj Gergely. Eddig mindig most jöttetek ki a templomból és nem volt szabad zavarni titeket a pórnépnek. Csak nem beszélgetni fogtok? .... következetlen kis fityiszek. Meghalni kellett ahhoz, hogy a következményeket felérjétek ésszel?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!