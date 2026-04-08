rendszerváltás influenszer világmegváltás választás

A világmegváltásról lekéstél, a bohócsipkáért meg már kár sietni

2026. április 08. 21:29

Eddig egy nyomorult mukkanásod nem volt a hazai közállapotokról.

Balogh Gábor
„Kedves Mértékadó Értelmiségi/Elismert Szakértő/Ismert Zenész/Népszerű Influenszer! 

Ha egészen eddig egy nyomorult mukkanásod nem volt a hazai közállapotokról, arról, hogy ki miatt tart itt ez az ország, és hogyan lehetne jobb, akkor lécci, tedd már meg, hogy a következő négy napban már hű is maradsz ehhez a szokásodhoz!

Hidd el, az n+1-ik szakmai cikked, ismeretterjesztő tartalmad, teljesen politikamentes számod, és unboxing videód mellett nagyon bénán mutat a politikai tutimegmondás. És hidd el nekem, aki a magyar közéleti mocsárban már több mint másfél évtizede gázolok: bármit is ígérnek most a pártok, az utolsó pillanatban vásárolt részvények a Szuverenitás Rt-ben és a Rendszerváltás Rt-ben is éppen úgy értéktelenné válnak április 13-án reggel. 

A világmegváltástól lekéstél, a bohócsipkáért meg már kár sietni.”

Nyitókép forrása: Magyar Péter Facebook-oldala

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Búvár Kund
2026. április 08. 23:03
Kedves mindenki! Celebek, tudósok, okoskodók, fideszesek, tiszások, patrióták, brüsszeliták, heterok és genderek! Április 13-án reggel, ugyanúgy felkel a nap, mint máskor. Ugyanúgy sorba kell állni a kávéért, mint máskor. Ugyanúgy fizetni kell a pénztárnál, mint máskor. A hülye főnökök, ugyanolyan hülyék maradnak, mint előtte voltak. Te kedves szavazó, ugyanolyan mérges leszel, ha belerúgsz az ágy sarkába, mint máskor. Az epéd ugyanúgy fog fájni, mint máskor, ha fűszereset eszel. Az eső ugyanúgy lefelé fog esni, a gravitáció ugyanúgy a földön tart mindenkit. Bárki is nyerje is a választást. A közvetlen élete csak annak a néhány tucat embernek fog változni, akit be ill ki választanak a Parlamentből
states-2
2026. április 08. 22:36
Április 13-án Orbán folytatja az elmúlt 16 év népjóléti intézkedéseit, aminek köszönheti az újra választásait, úgyhogy ne vegyük egy kalap alá azzal a komcsi csürhével, amit most éppen egy a Fideszből kikukázott drogos vezet.
