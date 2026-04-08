Kiderült a titok: ezért marad tovább Magyarországon JD Vance
Fontos dolga van az amerikai alelnöknek.
Eddig egy nyomorult mukkanásod nem volt a hazai közállapotokról.
„Kedves Mértékadó Értelmiségi/Elismert Szakértő/Ismert Zenész/Népszerű Influenszer!
Ha egészen eddig egy nyomorult mukkanásod nem volt a hazai közállapotokról, arról, hogy ki miatt tart itt ez az ország, és hogyan lehetne jobb, akkor lécci, tedd már meg, hogy a következő négy napban már hű is maradsz ehhez a szokásodhoz!
Hidd el, az n+1-ik szakmai cikked, ismeretterjesztő tartalmad, teljesen politikamentes számod, és unboxing videód mellett nagyon bénán mutat a politikai tutimegmondás. És hidd el nekem, aki a magyar közéleti mocsárban már több mint másfél évtizede gázolok: bármit is ígérnek most a pártok, az utolsó pillanatban vásárolt részvények a Szuverenitás Rt-ben és a Rendszerváltás Rt-ben is éppen úgy értéktelenné válnak április 13-án reggel.
A világmegváltástól lekéstél, a bohócsipkáért meg már kár sietni.”
Nyitókép forrása: Magyar Péter Facebook-oldala