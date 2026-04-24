Ft
Ft
18°C
5°C
Ft
Ft
18°C
5°C
04. 24.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Hírek
Vélemények
Hetilap
egyház Székely János választás

A választás után a gyógyulásnak van az ideje

2026. április 24. 14:23

Fontos, hogy meghalljuk azok hangját is, akik eltávolodtak az egyháztól, vagy kritikusak velünk szemben.

2026. április 24. 14:23
Székely János
777.hu

„Öröm volt tapasztalni azt, hogy a fiatalok nagy számban vettek részt a választáson, ezzel is kifejezve, mennyire fontos számukra hazánk jövője. Őszinte szívvel kívánom minden fiatalnak, hogy ezt a lelkesedést és tenni akarást őrizzék meg, váltsák tettekre, éljenek úgy, hogy általuk is szebb legyen a világ.” 

Az utóbbi években hallható kritikus hangok, és sok más hasonló jel (pl. a templomba járók számának vagy a papi és szerzetesi hivatások számának csökkenése) önvizsgálatra is hív minket: hol és miben mulasztottunk, hogyan lehetnénk hitelesebbek, vannak-e élő, vonzó közösségeink?

Fontos, hogy meghalljuk azok hangját is, akik eltávolodtak az egyháztól, vagy kritikusak velünk szemben.

Az új helyzet az egyházak számára új lehetőséget is jelent. Arra hív, hogy az egyház eredeti küldetésének megfelelően a lelkek üdvét szolgálja, a hit, a remény és a szeretet örömhírét élje és hirdesse. Ehhez elengedhetetlen, hogy újragondoljuk lelkipásztori feladatainkat, megerősítsük saját közösségeinkkel és a társadalom különböző csoportjaival való kapcsolatunkat, és mindent megtegyünk annak érdekében, hogy az evangélium tiszta üzenetét tudjuk továbbadni szavainkkal és életünkkel.

Bízunk abban, hogy az új kormányzat társadalmunk egységét építve végzi majd a szolgálatát a jogállam kereteit megőrizve. Magától értetődőnek tartjuk, hogy működését az átláthatóság, a korrupció elleni következetes fellépés, a jog előtti egyenlőség és a kiszámítható jogalkotás fogja jellemezni. Azt is reméljük, hogy külön figyelmet fordít a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentésére, az oktatás minősége és az egészségügyi ellátás javítására és hogy mindent megtesz a kiszolgáltatott csoportok védelmére.”

Nyitókép: Balogh Zoltán / MTVA

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
olvaso9
2026. április 24. 16:00
Igen, így legyen. Várjuk, hogy a valóság is így köszön-e ránk. (Aztán azt is meg kellene nevezni, esetleg mi nem volt jó az egyházak működésében... de eddig ezt elhallgattuk? Úgy tűnik püspök úr írásából, mintha valamit eddig nem mondtunk volna ki..)
Válasz erre
0
0
szim-patikus
2026. április 24. 15:02
A választás után a gyógyulásnak van az ideje Mindig tudtam, hogy beteg dolog a Fidesz.
Válasz erre
3
3
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!