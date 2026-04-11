„Tizedszer választunk parlamentet a rendszerváltás óta. A tíz közül, 1990 és 2010 után ez lehet a harmadik rendszerváltó szavazás. Szimbolikus számok. »Három a magyar igazság« – mondja a szólás. Lehet, hogy valóban ez a harmadik rendszerváltás teremti meg az igazságtétel feltételeit.

Tíz van a parancsolatokból. A tizedik azt fogalmazza meg: ne kívánd el embertársad házát, javait, semmi egyebét, ami az övé. A bibliamagyarázatok szerint ez a parancs »azokat a mesterkedéseket is tiltja, melyek a megkívánt javak megszerzéséhez vezetnek«. Ha így van, akkor tiltja az egész, ilyesmin mesterkedő rendszert, amelynek kalodájában élünk. Nem vagyok hívő. De tudom, a parancsolatokat a társadalom összetartására vésték a kőbe.”