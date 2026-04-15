brüsszel igazság provokáció ukrajna orbán viktor

A piti provokációk sem változtatnak azon a tényen, hogy az igazság a mi lelkünkben lakozik

2026. április 15. 06:45

Akik egy jó bulinak tartották a kormánybuktatást, idővel majd hozzánk menekülnek és mi segíteni fogjuk őket, hiszen ők a mi gyerekeink és unokáink.

null
Bencsik András
„Ma délután egy padon beszélgettem valakivel, amikor elhaladt mellettünk egy suhanc és odakiáltott: mi van, tolvajok! (Visszakiáltottam: hülye seggfej vagy, de ezt ne kövessék, a szájalás nem a mi stílusunk.) Sokunknak lesz hasonló élményben részünk, erre föl kell készülni, de ezek a piti provokációk sem változtatnak azon a tényen, hogy az igazság a mi lelkünkben lakozik. És azt az igazságot nekünk meg kell védelmezni.

Most még nem tudjuk, hogyan, de meg kell védelmeznünk a gyermekeink tisztaságát mindenféle káros befolyásoktól, meg kell védelmeznünk a fiataljainkat a genderizmusnak nevezett romboló kultuszoktól, meg kell védelmeznünk a magyar társadalom békéjét egy migrációs paktum álcájában érkező civilizációs fertőzéstől, meg kell védelmeznünk a családtámogatásokat, a fiatal párok életkezdésének megkönnyítését, meg kell őriznünk a magyarság szövetségét mindazon közeli és távoli nemzetekkel, akik barátsággal és jószándékkal tekintenek ránk – és legfőképpen meg kell védelmeznünk a békét.

Nem tudjuk, az új kormány mit kezd ezekkel az értékekkel, mert hol ezt mondták a kampányban, hol azt, és más okokból sem lehetnek illúzióink, ezért magunkat kell megerősítenünk. Van benne tapasztalatunk. 2002-ben egy méltatlanul elszenvedett vereség után polgári körökbe szerveződtünk, úgy tartottuk egymásban a lelket és a hitet. Akkor hangzott el először az a mágikus mondat, amely aztán nyolc éven át egyben tartotta a nemzeti jobboldalt: »Továbbra is rendületlenül hiszünk a szeretet és összefogás erejében!«. Nekünk lett igazunk, nyolc évet kellett várni rá, de kitartottunk.

Ezt is ajánljuk a témában

Nem tudhatjuk, most milyen hosszú lesz a próbatétel, csak azt, hogy ha nem veszítjük el egymást, ha a szeretet és összefogás ereje ezúttal sem gyengül bennünk, akkor történjék bármi, végül ismét mi győzünk. És jó, ha tudjuk, hogy azok a fiatal emberek, akik most végtelenül boldogok, akik egy jó bulinak tartották a kormánybuktatást, ha baj lesz, idővel majd hozzánk menekülnek és tőlünk kérnek segítséget. És mi majd segíteni fogjuk őket, hiszen ők a mi gyerekeink és unokáink.

Ne keressétek a vereség felelőseit! Egy felelős van, könnyű megtalálni őt. Úgy hívják, Orbán Viktor. Az elmúlt 16 évben ő volt a felelős minden sikerért és minden kudarcért is. Több volt a siker, sokkal több, mint a kudarc, de ez most sovány vígasz. Jól harcolt, vitézül küzdött, én képtelen lettem volna a kampányban követni őt, de ez sem volt elég. Sok volt az ellenség. A Tisza (a Szita, hogy a fene esne belé), Brüsszel, Ukrajna, a titkosszolgálatok, a láthatatlan NGO-k és a láthatatlanul áramló milliárdok, az arcátlanul manipuláló Facebook, az egoizmus, a laza bulizások kordivatja és még sorolhatnánk. Ennyi ellenséget ezúttal nem sikerült legyőzni. Veszítettünk.”

Összesen 47 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
freely
2026. április 15. 09:47
Ti inkább ne védjetek meg senkit! Te is mész hamarosan a lecsóba, a Demokratáddal együtt.
oberennsinnen49
2026. április 15. 09:31 Szerkesztve
"meg kell védelmeznünk a gyermekeink tisztaságát mindenféle káros befolyásoktól, meg kell védelmeznünk a fiataljainkat a genderizmusnak nevezett romboló kultuszoktól, meg kell védelmeznünk a magyar társadalom békéjét egy migrációs paktum álcájában érkező civilizációs fertőzéstől, meg kell védelmeznünk a családtámogatásokat, a fiatal párok életkezdésének megkönnyítését, meg kell őriznünk a magyarság szövetségét mindazon közeli és távoli nemzetekkel, akik barátsággal és jószándékkal tekintenek ránk – és legfőképpen meg kell védelmeznünk a békét." ----------------IGEN!!! MIndezt egy, egyetlen módon érhetjük el, éspedig ha: A magyar fiatal megérti - ha minél többet hallja -, hogy az idegen pénzből működtetett internetes platform, az idegen befolyás alatt álló bábkormány IDEGEN ÉRDEKEKET SZOLGÁL. Nem a magyart. Ez pedig csakis a magyarok kizsebelése révén működik. ...az idegenek mindig szabadságot hazudnak neked, ha az idegen a szabadságról beszél, azzal rabol ki téged.
Majdmegmondom
2026. április 15. 09:27
Amit Gyurcsányék tönkretettek, ha 16 év alatt is, de rendbe lehetett hozni. A Tisza viszont helyrehozhatatlan károkat okoz (migráció, gender, külkapcsolatok, háború), nem ugyanaz a kettő. Négy év múlva ez már egy teljesen más Magyarország lesz az új demokrácia szigorított törvényeivel, szólásszabadságával és az sem biztos, hogy lesz még ellenzék, vagy lesz még béke...
CirmoS
2026. április 15. 09:16
A segítés kapcsán CSAK a magad nevében beszélj! A fiatal, nagypofájú, agymosott TAKNYOK szopjanak csak!!! Alig várom! NAGYON RÁJUK IS FÉR! Majd most megtanulják ezek a semmirevalók, hogy hova szavaznak! A sorkatonaság bevezetését ezerrel támogatnám! Nagy baj, hogy ezek az ócska mitugrász nyikhajok minimum egy évre nem vonulnak be! Mondom ezt úgy, hogy az én rokonságomban több nagypofájú, agymosott, de okoskodó fiatal is van!
