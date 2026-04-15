„Ma délután egy padon beszélgettem valakivel, amikor elhaladt mellettünk egy suhanc és odakiáltott: mi van, tolvajok! (Visszakiáltottam: hülye seggfej vagy, de ezt ne kövessék, a szájalás nem a mi stílusunk.) Sokunknak lesz hasonló élményben részünk, erre föl kell készülni, de ezek a piti provokációk sem változtatnak azon a tényen, hogy az igazság a mi lelkünkben lakozik. És azt az igazságot nekünk meg kell védelmezni.

Most még nem tudjuk, hogyan, de meg kell védelmeznünk a gyermekeink tisztaságát mindenféle káros befolyásoktól, meg kell védelmeznünk a fiataljainkat a genderizmusnak nevezett romboló kultuszoktól, meg kell védelmeznünk a magyar társadalom békéjét egy migrációs paktum álcájában érkező civilizációs fertőzéstől, meg kell védelmeznünk a családtámogatásokat, a fiatal párok életkezdésének megkönnyítését, meg kell őriznünk a magyarság szövetségét mindazon közeli és távoli nemzetekkel, akik barátsággal és jószándékkal tekintenek ránk – és legfőképpen meg kell védelmeznünk a békét.