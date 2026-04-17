04. 17.
péntek
tisza párt magyarország Kínai Népköztársaság Magyar Péter miniszterelnök

A kínai miniszterelnök is gratulált Magyar Péternek és kész együttműködni az új magyar kormánnyal

2026. április 17. 07:17

Li Csiang kifejezte a gratulációját.

2026. április 17. 07:17
Li Csiang kínai miniszterelnök gratulált Magyar Péternek, amiért a Tisza Párt élén győzelmet aratott a magyarországi parlamenti választásokon – jelentette a kínai állami média pénteken.

A szerdán küldött üzenetében Li Csiang hangsúlyozta: Kína és Magyarország között több mint 70 éve fennálló, hagyományosan baráti kapcsolatok vannak, amelyek az elmúlt évtizedekben a kölcsönös tisztelet, az egyenlőség és a kölcsönösen előnyös együttműködés elvein alapultak. Hozzátette: a gyakorlati együttműködés számos területen kézzelfogható eredményeket hozott mindkét ország számára.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba

Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba
Tovább a cikkhezchevron

A kínai kormányfő kiemelte, hogy Peking nagy jelentőséget tulajdonít a kétoldalú kapcsolatok fejlesztésének, és Magyarországot fontos európai partnerének tekinti.

Kína kész együttműködni az új magyar vezetéssel a politikai bizalom erősítése, a gyakorlati együttműködés bővítése, valamint az emberek közötti kapcsolatok elmélyítése érdekében, előmozdítva a két ország átfogó stratégiai partnerségének további fejlődését – fogalmazott.

Korábban hétfőn a kínai külügyminisztérium szóvivője, Kuo Csia-kun is gratulált Magyar Péternek, hangsúlyozva: Kína kész az új magyar kormánnyal a kölcsönös tisztelet és előnyök alapján tovább mélyíteni az együttműködést, erősíteni a politikai bizalmat, valamint bővíteni a gazdasági és kulturális kapcsolatokat.

(MTI)

Nyitókép forrása: MTI/Hegedüs Róbert

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
bekeev-2025
2026. április 17. 08:03
Pedig a Fidesz hogyan nyalt a kínai kommunistáknak, most meg mindenki elfordul tőlük.
szim-patikus
•••
2026. április 17. 08:01 Szerkesztve
Be jing és a Be jang esete Tóth Marival. Van Orbángombóc, akit lenyelni nem lehet, viszont ki kell enni a lopottt vagyonából. (BILINCS ÉS MOSOLY tojásevő versenye) OORBÁNT A BÖRTÖNBE !
gyzoltan-2
2026. április 17. 07:44
Semmiképp nem volna szerencsés sem Kínával, sem az USA-val, sem az oroszokkal ellenséges viszonyt kialakítani, megengedni..! Igenis élni kell, fenntartani, a lehetséges gazdasági lehetőségeket, netán előnyöket... Kétségtelenül szerencsés helyzetben vagyunk; a Magyarországot vezető zsidóság profitéhsége, percent-érzékenysége, mindenképpen garancia arra, hogy... -ajjaj, már megint hova tévedtem, nem is értem, hogy miért vonz a vékony jég...
