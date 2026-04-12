Választás 2026
Rendkívüli!

Választás 2026 – Itt nézheti élőben a Mandiner és a Patrióta ÉLŐ választási műsorát

Hírek
Vélemények
Hetilap
Választás 2026
patrióta mandiner szalai zoltán koskovics zoltán

„A Fidesznek komoly tartalékai vannak” – így értékelték a részvételi adatokat a választás napján

2026. április 12. 15:35

A Mandiner és a Patrióta közös élő műsorában Koskovics Zoltán és Szalai Zoltán elemezték a helyzetet, és arra hívták fel a figyelmet, hogy a számok mögött komoly tartalékok rajzolódhatnak ki.

A választás napján már kora délután magas részvételi adatok érkeztek, ami azonnal találgatásokra adott okot a politikai térben. 

A beszélgetés egyik kulcsmondata szerint „a Fidesznek komoly tartalékai vannak”, különösen azok körében, akik korábban nem biztos, hogy részt vesznek a szavazáson.

A műsorban szó esett arról is, hogy a választói viselkedés több szempontból eltérhet a korábbi évektől: nemcsak az a kérdés, hányan mennek el szavazni, hanem az is, hogy mikor és mely térségekben jelennek meg nagyobb számban a voksolók.

Történelmi napok: vélhetően ez volt Hann Endre utolsó villanása, mielőtt nyugdíjba vonul

Történelmi napok: vélhetően ez volt Hann Endre utolsó villanása, mielőtt nyugdíjba vonul
Nézze meg az élő közvetítést a Patrióta YouTube-csatornáján!

Ezek az utolsó pillanatok: az elemzők kimondták, melyik párt az esélyesebb a választás megnyerésére

Ezek az utolsó pillanatok: az elemzők kimondták, melyik párt az esélyesebb a választás megnyerésére
Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Ekrü123
2026. április 12. 16:20
franciscofranco 2026. április 12. 15:44 „A Fidesznek komoly tartalékai vannak” – így értékelték a részvételi adatokat a választás napján"- Csak nem azt állítod, hogy a Mediántól kezdve a az Ideán át az összes balliberális közvéleménykutató hazudik? Hisz hetek óta azt szajkózzák , hogy a Tisza szavazóinak hajlandósága 100%-on állt, míg a Fideszé 60-70% volt. És hozzátették, ha a Fidesz képes mozgósítani a 90-100%-ot akkor nyerni fog. Ergo, tartaléka a Fidesznek volt.
iimre
2026. április 12. 16:01 Szerkesztve
"franciscofranco 2026. április 12. 15:44 „A Fidesznek komoly tartalékai vannak” – így értékelték a részvételi adatokat a választás napján :))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) Hol volt a tartalék? Tegnap a Szentháromság téren?" Majd estére meglátod, román rüszü. :D
Ekrü123
2026. április 12. 15:49
Én kívánok a DK-nak és a Kutyáknak 4,99 %-ot...Az majdnem -10%- XDDD Szerintem 74%-ig a Fidesznek a 2/3 is benne van a pakliban.
franciscofranco
2026. április 12. 15:44
„A Fidesznek komoly tartalékai vannak” – így értékelték a részvételi adatokat a választás napján :))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) Hol volt a tartalék? Tegnap a Szentháromság téren?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!