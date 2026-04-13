facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
dunakanyar fidesz – kdnp magyarország Vitályos Eszter

A Fidesz–KDNP Magyarország legösszetartóbb politikai közössége

2026. április 13. 21:10

Megerősítjük sorainkat, mert tudjuk: a munka nem ért véget, csak most kezdődik igazán.

Vitályos Eszter
„2,25 millió honfitársunk bizalmát kaptuk meg a vasárnapi választáson. 

Ez a támogatás erő, felelősség és kötelezettség egyszerre. Hálásan köszönjük minden egyes szavazónknak, hogy kiálltak mellettünk. 2014-ben ez a szám győzelemhez volt elég – ma pedig azt üzeni számunkra: van egy erős, kitartó közösség, amely nem hátrál meg, és nem adja fel.

Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba

Az elmúlt napokban és ma is több ezer üzenetet, hívást és levelet kaptam. Patrióta magyarok írnak, kérnek, biztatnak bennünket: ne adjuk fel!

Nekik üzenem: nem adjuk fel, soha!

A Fidesz–KDNP Magyarország legösszetartóbb politikai közössége. Egy olyan közösség, amely a nehéz időkben is egyben marad, és amelynek tagjai mindig számíthatnak egymásra. Mi nemcsak egy politikai erő vagyunk – mi egy közösség vagyunk, amely hisz Magyarország jövőjében.

A következő években is szolgálni fogjuk ezt a közösséget. A választóinkkal együtt megvédjük mindazt, amit közösen felépítettünk – a nemzeti oldal eredményeit, értékeit és jövőjét.

Most újra megszervezzük magunkat. Összehívjuk az aktivistáinkat, képviselőinket, jelöltjeinket. Megerősítjük sorainkat, mert tudjuk: a munka nem ért véget, csak most kezdődik igazán.

Április 28-án országos választmányi ülést tartunk, és új lendülettel folytatjuk a küzdelmet Magyarországért.

Isten áldja Magyarországot!

Isten áldja a Dunakanyart!”

Nyitókép: Vitályos Eszter Facebook-oldala

 

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
frankie-bunn
2026. április 13. 22:21
szuper... szabhatjuk
ToIeranciaterror
2026. április 13. 22:06
Szedjétek össze magatokat, mert itt soha többé senki nem tud demokratikusan választást nyerni a Facebook kegyeltje ellenében. Ez azt is jelenti, hogy a tegnapi választási eredmény csalással jött létre, hiszen a Facebook manipulálta a szavazókat milliós nagyságrendben. Olyan emberek mentek szavazni, akik önszántukból még sosem voltak és arra szavaztak, akire a Facebook gazdái akarták. Ehhez komoly pszichológia és manipulációs technikai ismeretek szükségesek, amelyeket a Facebookba épített mesterséges intelligencia vezérel. Ezt fel kell ismerni és lépéseket kell tenni a Facebook monopol hatalma ellen, különben a világon mindent az fog irányítani, akinek a kezében van a a Facebook.
Mantinka
2026. április 13. 21:59
Egy gerinces ember ilyen előre látott és tudott vereség után, lemondott volna. Tudjuk, orbán nem az.
Mantinka
2026. április 13. 21:56 Szerkesztve
"Fidesz–KDNP Magyarország legösszetartóbb politikai közössége" Az már biztos! Előre tudták kudarcokat, S egyszerre menekítették ki vagyonukat az országból. Akár hisztizik itt a fideszes, akár nem, akkor is így van. De térdeljetek csak nyugodtan orbán előtt. Csússzatok, másszatok! De jó nézni! Röhög rajtatok az egész világ!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!