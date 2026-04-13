Az elmúlt napokban és ma is több ezer üzenetet, hívást és levelet kaptam. Patrióta magyarok írnak, kérnek, biztatnak bennünket: ne adjuk fel!

Nekik üzenem: nem adjuk fel, soha!

A Fidesz–KDNP Magyarország legösszetartóbb politikai közössége. Egy olyan közösség, amely a nehéz időkben is egyben marad, és amelynek tagjai mindig számíthatnak egymásra. Mi nemcsak egy politikai erő vagyunk – mi egy közösség vagyunk, amely hisz Magyarország jövőjében.