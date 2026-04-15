facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
bokros orbán választás

A dicsőséges 133 nap

2026. április 15. 06:35

A fesztiválválasztó szempontjából amúgy sincs olyan, hogy holnap. Mert ez olyasmi dolog, ami kézen fogva jár azzal a kellemetlen fogalommal, hogy felelősség. És az ilyesmiről kövér öreg emberek szoktak beszélni, akiket ki kell szavazni a parlamentből.

Pozsonyi Ádám
Magyar Nemzet

„Gyerekkoromból emlékszem egy kifejezésre, ami ott volt minden történelemkönyvben és iskolai ünnepségen. Kéknyakkendős gyerekek ismételgették a rajvezetővel, olyanok, akiknek fogalmuk sem volt se a dicsőségről, se a történelmi korszakról, se arról, hogy mi maga a nap, és mennyi a távolsága a földtől. 133-ig talán el tudtak számolni. Mármint a jó tanulók.

Azok, akik most megszavazták ezt az új korszakot, szintén nem tudnak semmit. 133-ig el tudnak számolni, az biztos, de ez egy szavazókorú állampolgártól nem nagy teljesítmény. Ezen kívül mást nem nagyon tudnak, ami nem is csoda, mert nem is lehetett tudni.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba

Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba
Tovább a cikkhezchevron

Senki nem tudott semmit, de az embereket nem is érdekelte. Ha valami tudálékos elkezdte volna magyarázni csücsörítve, hogy »a Nap és a Föld közötti átlagos távolság körülbelül 149,6 millió kilométer, s ezt a távolságot a csillagászatban 1 csillagászati egységnek (CSE) nevezik«, leintették volna, és odavetik: »Biztos csak azért annyi, mert Orbán nem tudta ellopni. O1G

Kapcsolódó vélemény

Idézőjel

Sose volt még ennyire O1g

A korábban „szent ügyekként” kezelt témák gyorsan ki tudnak esni az ellenzéki hiszekegyből.

Ez volt az a tudás, amivel az átlag tiszás nekiment a választásnak, és ennek a birtokában döntött egy ország, egy nemzet sorsáról.

(...)

Tizenhat év sok idő. Azóta az a generáció, aki ismerte azt a világot, amikor január elsején rettegve leste mindenki a híreket, hogy megint harminc százalékkal emelik a gáz vagy áram árát, már elfelejtette ezt. Mert régóta nem ebben él. Ellenben tizenhat éve nézi a képernyőn azt az embert, aki a miniszterelnök, és már megunta. Az a generáció pedig, aki most kezdett szavazni, még gyerek volt akkor, amikor a Bokros-csomag tönkrevágta a magánszférát. És amúgy is, vele elhitették, hogy ez csak egy buli, a választás olyan, mint egy fesztivál, és annak van igaza, aki viccesebben tud beszólni. Annak van igaza, aki lázad.” 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Majdmegmondom
2026. április 15. 09:34 Szerkesztve
Annak a világnak vége van. És nem csak a fiatalok választottak másképp és nem csak Budapest, hanem a vidéki többség is. Ezért lett több mint 2/3 az ismeretlen, fröcsögő, kiabáló Tiszára. Én már nem látom azt, hogy ebből bármikor is kijöjjünk. Talán egy valódi háború, egy brutális népesség csökkentés térítheti csak észhez az európai fehérembert, hogy miért is született erre a világra és mit tett velük az a túlzott jólét, amiben eddig éltek. Szülés helyett karrier, család helyett kiskutya, hús helyett zöldség, barát helyett azonosnemüek szexuális kapcsolata világgá kürtülve, idegen kultúrákból befogadott katonák, idegen vallás alá rendelődés...
londonbaby
2026. április 15. 08:05 Szerkesztve
agyatlan barmok ezek a lázadó ifjúság majd nyüszítenek mikor besorozzák ezeket a gémer idióta barmokat és átbasszák golyófogónak őket idáig legnagyobb örömük ezeknek az agyatlanoknak ha kaptak két plusz életet, egy varázskardot, és három arany medaliont, amivel harcolhattak tovább ..jaaa a képernyőn.. élesben kíváncsi leszek hány fossa tele a szép vasalt büszkén hordott katona egyenruháját, és vigyorog mikor szendeszundifekvőtámasz kezet fog velük.. és irány a front !!!!! beteg agyú barmok.. minden fiatal lázadozik, kell is hogy tanuljanak.. na de ne a politikában főleg agyatlanul.. mert jó bulilesz !!!! mondta poloska meg majka bácsi is bizony ám !!! hajrá tisza áradjunk...
Obsitos Technikus
2026. április 15. 07:55
Sajnos tévedsz Ádám. Ez itt most nem Patkányköztársaság 2.0, hanem Mohács 2.0 lesz.
nemecsekerno-007-01
2026. április 15. 07:32
,,Szarunk az energiára, nekünk itt jogaink vannak.,, Ez a szlogen győzött, no meg a Matrix. Most jön a második menet.
