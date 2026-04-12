A börtönből is támogatják Magyar Pétert: a magyarverő antifások a tiszás agresszió mintaképei

„Nem maradt más hátra: győzzünk újra!” – Orbán Viktor így üzent a magyaroknak
A miniszterelnök közösségi oldalán köszönte meg a sok támogatást.
A két antifás támadó letette a voksát a Tisza Párt mellett.
A 2023 februárjában történt, több embert érintő kegyetlen antifa támadásokhoz köthető személyek közül ketten is megszólaltak a magyarországi választások kapcsán – számolt be a Magyar Nemzet.
Ezt is ajánljuk a témában
Ilaria Salis, a mentelmi jogot élvező EP-képviselő közösségi oldalán írt arról, hogy mennyire várja a választás eredményét. Bejegyzésében hangsúlyozta:
Orbán Viktor bukásában reménykedik, és utalt arra, hogy Magyar Péter győzelmének kifejezetten örülne.
Salis a péntek esti botrányos tiszás rendezvény kapcsán is pozitívan vélekedett, majd a választás napjára utalva arra buzdította követőit, hogy figyeljék az eseményeket.
Közben Maja T. – aki a brutális támadások miatt még mindig börtönben van – egy hosszabb írásban fejtette ki álláspontját, miszerint a feláldozást a kormányváltástól várja. A bejegyzést egy német baloldali portál közölte.
Ezt is ajánljuk a témában
A miniszter is leadta szavazatát, és mindenkit figyelmeztetett a veszélyre.
A háttérben a 2023-as antifa támadások állnak, amelyek során több magyar és külföldi állampolgárt is súlyosan bántalmaztak. A nyomozás során a hatóságok a németországi „Hammerbande” nevű csoporthoz kötötték az elkövetőket. 2025. októberében mind Magyar Péter, mind Ilaria Salis mentelmi jogáról szavazott az Európai Parlament.
Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP