A 444 megkezdte a Tisza titkos tervének előkészítését: cifrábbnál cifrább vádakkal támadták a védett üzemanyagárak rendszerét

Nahát, nahát: Magyar Péter győzött, Zelenszkij máris nekilátott a Barátság kőolajvezeték megnyitásának
Persze ennek ára lesz, és nem is kevés: a magyar szuverenitás feladása.
A 444 a védett üzemanyagárak rendszerét fenntarthatatlannak és problémásnak nevezte.
A választási kampány után, a 444 szépen folytatta a Tisza narratívájának/szekerének a tolását – épp ahogy a Mandiner is figyelmeztetett mindenkit a választások előtt, miszerint Magyar Péterék valóban a védett üzemanyagárak kivezetését tervezhetik.
A baloldali lap „Fenntarthatatlan a védett üzemanyagár, és minél tovább marad velünk, annál nagyobb problémákkal kell szembenézni” című cikke szerint az üzemanyagok védett ára
az üzemanyag felhalmozásához vezethet, ami az ország stratégia tartalékának csökkenését vonja maga után.
A 444 közölte a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség adatait is, amelyek szerint a márciusban felszabadított 90 napos kőolajtartalék az előző hónap alatt felére csökkent, azaz 44 napra elegendő üzemanyaga maradt Magyarországnak. A szövetség információi szerint „a gázolajkészlet február végén még 534,8 ezer tonna volt, március végére viszont 143,8 ezer tonnára esett, a benziné pedig 269,3 ezerről 54,8 ezer tonnára csökkent”.
A Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség közleményében azonban a készletek feltöltéséről is számot adott, egy március végén, a Fidesz-kormány által hozott rendelet szerint ugyanis az állam kötelezővé tette ezt a szövetség számára. Mint írták: „motorbenzinből 54,5 millió literes, motorikus gázolajból pedig 131,4 millió literes mennyiséget pótolt vissza a szövetség. A biztonsági készletek jelenlegi mennyisége ezzel már 53 napnyi nettó importnak felel meg.”
A 444 a védett üzemanyagárak eltörlése mellett továbbá az üzemanyagárak nemzetközi piacon bekövetkezett csökkenését hozták fel indokként. Jelezték, hogy április 10-e óta a gázolaj literje 61, a benziné pedig 24 forinttal lett olcsóbb. Ez azonban értelmezhető pillanati állapotként is, ugyanis amíg nem születik végleges béke Amerika és Irán között, addig a közel-keleti háborús helyzet folyamatos kockázatot jelent az energiahordozók nemzetközi piacára nézve – még úgy is, hogy Zelenszkij volt olyan „kedves”, hogy gyakorlatilag elismerte, politikai okokból zárták el a Barátság kőolajvezetéket, hiszen épp most, hogy Magyar megnyerte a választást, az ukrán elnök rájött, újra lehet nyitni az elzárt vezetéket.
Ezt is ajánljuk a témában
Ezt is ajánljuk a témában
Az amerikai elnök bejelentette, az Egyesült Államok kész folytatni a béketárgyalásokat Iránnal.
A lap igyekezett a védett üzemanyagárak rendszerének logisztikai kihívásaira is rámutatni. A 444 szerint ugyanis egyes benzinkutakon már most sem elérhető az államilag biztosított árú üzemagyag, mondván, annak megléte a nagykereskedők tartalékainak függvénye.
Nehézségként hozták fel azt is, hogy az intézkedés miatt Magyarország kedvezőtlen célponttá vált az energetikai importőröknek, ami tovább növelheti a készlethiányt.
