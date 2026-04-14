tisza orosz energiahordozók fidesz magyarország energia Magyar Péter Barátság kőolajvezeték Hormuzi-szoros 444

A 444 megkezdte a Tisza titkos tervének előkészítését: cifrábbnál cifrább vádakkal támadták a védett üzemanyagárak rendszerét

2026. április 14. 22:28

A 444 a védett üzemanyagárak rendszerét fenntarthatatlannak és problémásnak nevezte.

2026. április 14. 22:28
A választási kampány után, a 444 szépen folytatta a Tisza narratívájának/szekerének a tolását – épp ahogy a Mandiner is figyelmeztetett mindenkit a választások előtt, miszerint Magyar Péterék valóban a védett üzemanyagárak kivezetését tervezhetik.

A baloldali lap „Fenntarthatatlan a védett üzemanyagár, és minél tovább marad velünk, annál nagyobb problémákkal kell szembenézni” című cikke szerint az üzemanyagok védett ára 

az üzemanyag felhalmozásához vezethet, ami az ország stratégia tartalékának csökkenését vonja maga után.

A 444 közölte a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség adatait is, amelyek szerint a márciusban felszabadított 90 napos kőolajtartalék az előző hónap alatt felére csökkent, azaz 44 napra elegendő üzemanyaga maradt Magyarországnak. A szövetség információi szerint „a gázolajkészlet február végén még 534,8 ezer tonna volt, március végére viszont 143,8 ezer tonnára esett, a benziné pedig 269,3 ezerről 54,8 ezer tonnára csökkent”

A Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség közleményében azonban a készletek feltöltéséről is számot adott, egy március végén, a Fidesz-kormány által hozott rendelet szerint ugyanis az állam kötelezővé tette ezt a szövetség számára. Mint írták: „motorbenzinből 54,5 millió literes, motorikus gázolajból pedig 131,4 millió literes mennyiséget pótolt vissza a szövetség. A biztonsági készletek jelenlegi mennyisége ezzel már 53 napnyi nettó importnak felel meg.”

A 444 a védett üzemanyagárak eltörlése mellett továbbá az üzemanyagárak nemzetközi piacon bekövetkezett csökkenését hozták fel indokként. Jelezték, hogy április 10-e óta a gázolaj literje 61, a benziné pedig 24 forinttal lett olcsóbb. Ez azonban értelmezhető pillanati állapotként is, ugyanis amíg nem születik végleges béke Amerika és Irán között, addig a közel-keleti háborús helyzet folyamatos kockázatot jelent az energiahordozók nemzetközi piacára nézve – még úgy is, hogy Zelenszkij volt olyan „kedves”, hogy gyakorlatilag elismerte, politikai okokból zárták el a Barátság kőolajvezetéket, hiszen épp most, hogy Magyar megnyerte a választást, az ukrán elnök rájött, újra lehet nyitni az elzárt vezetéket. 

A lap igyekezett a védett üzemanyagárak rendszerének logisztikai kihívásaira is rámutatni. A 444 szerint ugyanis egyes benzinkutakon már most sem elérhető az államilag biztosított árú üzemagyag, mondván, annak megléte a nagykereskedők tartalékainak függvénye. 

Nehézségként hozták fel azt is, hogy az intézkedés miatt Magyarország kedvezőtlen célponttá vált az energetikai importőröknek, ami tovább növelheti a készlethiányt.

Összesen 13 komment

TJMA
2026. április 14. 23:07
A helyzet az, hogy még egy hónapig nem a Tisza van kormányon, legalább addig el kellene kerülni az üzemanyaghiányt.
Hejjas_Ivan_Egyenlo_Banasmod_Szakkollegium
2026. április 14. 22:57
oké értjük, jönnek a tisza árak, mindenki vágjon meglepett arcot
véna
2026. április 14. 22:56
cirmos 2026. április 14. 22:36 • Szerkesztve itt a hanyatló nyugaton valóban drágább a benzin, viszont már majdnem minden egyéb jóval olcsóbb. ezt kéne átlátni. És a bolti dolgozók reggel munkába menet szatyorral hordják be a tejet, kenyeret, húst meg mindent is az üzletek polcaira, hogy a drágább üzemanyag ne jelenjen meg az árakban. Mindent a vevőkért.
Palmoilfree
2026. április 14. 22:56
Nem, nem! 480-ért akarok egy litert!!!
