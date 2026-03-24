„Vigyázat magyarok!” – üzeni Orbán Viktor Nagykanizsáról, miután nyilvánosságra hozták a Nemzetbiztonsági Bizottság jelentését (ÉLŐ)

Robog tovább a kormányfő országjárása: kedden 18 órától a nagykanizsai Erzsébet téren mond beszédet Orbán Viktor. „Vigyázat magyarok! Az ukrán ügynökök már a spájzban vannak. Ki-be járnak a Tisza pártban, ők fejlesztik az online mozgósító hálózatukat. Lehallgatják a külügyminiszterünket.

Mindent bevetnek, hogy ukránbarát kormány legyen Magyarországon. Belehúznának a háborújukba, és vinnék a magyarok pénzét. Ne hagyjuk!

Találkozzunk Nagykanizsán ma 18 órakor!” – írta kevéssel a kezdés előtt Orbán Viktor.