Miközben Zelenszkij halálosan fenyegeti Orbánt, az ukránpárti propagandasajtó önmerényletről hallucinál
Tovább erősíti a balos sajtó a választásokba való orosz beavatkozás narratíváját.
Az Egyesült Államok korábbi magyarországi nagykövete a közösségi oldalán igyekezett szellemesnek tűnni.
Mint arról beszámoltunk, a hazai balliberális sajtó sorra vette át a Washington Post cikkét, amely azt állítja, hogy az orosz kormány külföldre irányuló polgári hírszerző szervezete, az SZVR (Szluzsba Vnyesnyej Razvedki) felvázolt egy olyan stratégiát a magyar kormány számára a választási győzelem érdekében, ami alapjaiban változtathatja meg a kampány menetét. A lap szerint az SZVR számára készült belső jelentés mesterterve nem más, mint egy Orbán Viktor elleni merénylet megrendezése.
A nem várt fordulat után azonnal hírt adott magáról, vagy ha úgy tetszik, bejelentkezett régi ismerősünk, az Egyesült Államok korábbi magyarországi nagykövete, David Pressman, aki a közösségi oldalán leírta véleményét a kérdésben.
Putyinnal a sarokban és Vance-szel a küszöbön… Bármilyen szolgáltatást is nyújt Orbán, két nagyon elégedett ügyfele van Moszkvában és Mar-a-Lagóban”
– sejtelmeskedett az egykori diplomata.
Végül azt sikerült megállapítania, hogy „Magyarország gazdasága romokban hever”.
Fotó: David Pressman X-oldala