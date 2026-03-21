David Pressman Washington D.C. Orbán Viktor

Újra felbukkant David Pressman: fontosnak tartotta, hogy reagáljon az Orbán elleni önmerénylet ötletére

2026. március 21. 21:23

Az Egyesült Államok korábbi magyarországi nagykövete a közösségi oldalán igyekezett szellemesnek tűnni.

2026. március 21. 21:23
David Pressman

Mint arról beszámoltunk, a hazai balliberális sajtó sorra vette át a Washington Post cikkét, amely azt állítja, hogy az orosz kormány külföldre irányuló polgári hírszerző szervezete, az SZVR (Szluzsba Vnyesnyej Razvedki) felvázolt egy olyan stratégiát a magyar kormány számára a választási győzelem érdekében, ami alapjaiban változtathatja meg a kampány menetét. A lap szerint az SZVR számára készült belső jelentés mesterterve nem más, mint egy Orbán Viktor elleni merénylet megrendezése.

A nem várt fordulat után azonnal hírt adott magáról, vagy ha úgy tetszik, bejelentkezett régi ismerősünk, az Egyesült Államok korábbi magyarországi nagykövete, David Pressman, aki a közösségi oldalán leírta véleményét a kérdésben.

Egyre nagyobb az aggodalom Európában: semmi sem úgy alakul Magyarországon, mint ahogyan tervezték

Putyinnal a sarokban és Vance-szel a küszöbön… Bármilyen szolgáltatást is nyújt Orbán, két nagyon elégedett ügyfele van Moszkvában és Mar-a-Lagóban”

– sejtelmeskedett az egykori diplomata.

Fotó: David Pressman X-oldala

Győzelemre áll Orbán Brüsszelben, ráadásul a Bizottságot nem csak Ukrajna sürgeti

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
figyelő4322
2026. március 21. 21:55
Nahát, Présmanci, néhai budapesti nagykövet újra és újra bejelentkezik. Ennek a gonosz, púpos gnóm-nak savanyú a szőlő még mindig. Naponta szídja Trumpot is habzó szájjal, Orbánra meg különösen mérges lehet, hiszen soha nem volt hajlandó fogadni.... Úgy látszik, hogy egyre hülyébb is lesz. Nem tudjuk, legfeljebb sejtjük, hogy mi LEHET az ok erre... Van egy ragályos betegség, amit Amerókában FŐLEG a hozzá hasonló, félrement szexualítású emberek kaptak el. Talán azzal küzdhet...?
holger78
2026. március 21. 21:49
A putyinozást még azok sem hiszik el, akik erről ugatnak. Ez akkora erőlködés, hogy lassan összefossák magukat tőle. Valahogy nem áll össze a kép. Nem látunk orosz tábornokokat, akik halálosan megfenyegetnék a diszkós gyereket, ellenben napi szinten ukránokat, akik az ország lerohanásáról, vagy a miniszterelnök kibelezéséről ugatnak. A tények valahogy mindig a balos liberók, a bolsik ellen szólnak.
csoda
2026. március 21. 21:42
Hókuszpók már megint nem bír magával
Hohokam
2026. március 21. 21:41
Féreg.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!