Újra felbukkant David Pressman: fontosnak tartotta, hogy reagáljon az Orbán elleni önmerénylet ötletére

Mint arról beszámoltunk, a hazai balliberális sajtó sorra vette át a Washington Post cikkét, amely azt állítja, hogy az orosz kormány külföldre irányuló polgári hírszerző szervezete, az SZVR (Szluzsba Vnyesnyej Razvedki) felvázolt egy olyan stratégiát a magyar kormány számára a választási győzelem érdekében, ami alapjaiban változtathatja meg a kampány menetét. A lap szerint az SZVR számára készült belső jelentés mesterterve nem más, mint egy Orbán Viktor elleni merénylet megrendezése.