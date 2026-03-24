Tiszás ügynökbotrány: ez már a híveknek is sok, példátlanul számonkérték Magyar Péteréket

Egyre nagyobb az aggodalom Európában: semmi sem úgy alakul Magyarországon, mint ahogyan tervezték
Egyértelmű, miben reménykedik Brüsszel – mutatott rá az elemző.
Ezt már nem tudják lemosni magukról, a hívek nem értik, hogy tudtak ilyet hibázni a kampányfinisben.
A legvadabb Tisza-híveket is megosztja a hétfő reggel kirobbant ügynökbotrány. Lapunk hozta nyilvánosságra azt a hangfelvételt, amelyen Panyi Szabolcs, a Direkt36 újságírója arról is beszélt, nem csupán barátja Orbán Anitának, de együtt is dolgozik a Tisza politikusával, így hozzáférése lenne egy Orbán Anita vezette külügyminisztérium dokumentumaihoz, valamint javaslatot tehetne arra, hogy kormányváltás esetén ki dolgozhasson a külügyminisztériumban, és ki nem. Panyi ezen felül megadta Szijjártó Péter külügyminiszter telefonszámát egy európai uniós tagállam titkosszolgálatának, amelynek így lehetősége nyílt megfigyelnie a magyar külügyminiszter telefonbeszélgetéseit.
Az eset remekül bizonyítja, hogy egy komoly titkosszolgálati akció zajlik Magyarország külügyminisztere, Szijjártó Péter ellen, a Tisza Párt viselkedése és az egész tiszás ügynökbotrány pedig éket vert a Tisza-táboron belül. Orbán Anita, Kapitány István és Magyar Péter posztjai alatt záporoznak azok a hozzászólások, az emberek nem értik, hogyan történhetett meg mindez.
Orbán Anita, a Tisza Párt külügyminiszter-aspiránsa igyekezett megmagyarázni a bizonyítványt, ám a Tisza közösségét ez nem nyugtatta meg. Egy kommentelő azt írta: nagyon hitt a Tiszában és az új arcokban, de „tényleg igaz, hogy egy ilyen kétes hátterű újságíró mondja meg a háttérben, ki maradhat a külügyben és ki nem?”.
Annyira szerettem volna azt hinni, hogy nincs külföldi befolyás és nincsenek titkos alkuk”
– emelte ki
Orbán Anita később Kapitány Istvánnal közösen osztott meg egy posztot, ám ez alatt is záporoztak az elítélő hozzászólások, egy valaki azt írta a politikusnak címezve: „ha saját erőnkből nem tudjuk leváltani a kormányt, azzal magatokat és minket köptök le (...) Mi jöhet még?”
Tovább szemezgetve Orbán Anita posztjai alatt rengetegen nem tudják megállni, hogy bírálják az elmúlt napok eseményei után Orbán Anitát. „Kijön ennek a félkegyelmű Panyinak, aki Önnel köti össze magát! Most mi az igazság? Tényleg ennyire balfékek vagyunk! Még egy normális puccsot sem tudunk rendesen megszervezni?” írta másikuk.
Az egyik legerősebb kommentek azok, amikben azt kérdezik Orbán Anitától, a főnökétől, azaz a volt feleségét lehallgató Magyar Pétertől tanulta, hogy le kell hallgatni másokat? „Egyre kellemetlenebb, amit csináltok! Hogy bízzunk meg bennetek? (...) Panyinak te adtad az utasítást vagy Peti?” – üzenték a Tisza politikusának
