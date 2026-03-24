Tiszás ügynökbotrány: ez már a híveknek is sok, példátlanul számonkérték Magyar Péteréket

A legvadabb Tisza-híveket is megosztja a hétfő reggel kirobbant ügynökbotrány. Lapunk hozta nyilvánosságra azt a hangfelvételt, amelyen Panyi Szabolcs, a Direkt36 újságírója arról is beszélt, nem csupán barátja Orbán Anitának, de együtt is dolgozik a Tisza politikusával, így hozzáférése lenne egy Orbán Anita vezette külügyminisztérium dokumentumaihoz, valamint javaslatot tehetne arra, hogy kormányváltás esetén ki dolgozhasson a külügyminisztériumban, és ki nem. Panyi ezen felül megadta Szijjártó Péter külügyminiszter telefonszámát egy európai uniós tagállam titkosszolgálatának, amelynek így lehetősége nyílt megfigyelnie a magyar külügyminiszter telefonbeszélgetéseit.

Az eset remekül bizonyítja, hogy egy komoly titkosszolgálati akció zajlik Magyarország külügyminisztere, Szijjártó Péter ellen, a Tisza Párt viselkedése és az egész tiszás ügynökbotrány pedig éket vert a Tisza-táboron belül. Orbán Anita, Kapitány István és Magyar Péter posztjai alatt záporoznak azok a hozzászólások, az emberek nem értik, hogyan történhetett meg mindez.