mandiner szijjártó péter panyi szabolcs rtl

„Tessék puskázni, oda van leírva” – Szijjártó elevenen falta fel reggelire az RTL-es propagandistát

2026. március 23. 17:49

Visszafelé sült el az RTL Szijjártó Péter lejáratására tett próbálkozása.

Visszafelé sült el az RTL Szijjártó Péter lejáratására tett próbálkozása a miniszter által tartott sajtótájékoztatón. A baloldali sajtó munkatársa először a lapunk birtokába jutott, Panyi Szabolcsról készült felvételt próbálta egészen nyakatekert logikával a miniszter fejére olvasni, azonban a politikus alaposan helyretette őt. 

Ön milyen milyen viszonyban van Szergej Lavrovval? (...) kérte, hogy avatkozzon be a szlovák választásba?” – tette fel a kérdést az RTL munkatársa, mire Szijjártó elmondta, hogy mivel több mint 11 éve külügyminiszterként dolgozik, egyáltalán nem egyedi eset, hogy más országok külügyminiszterei, vezetői segítséget kérnek tőle ilyen és hasonló ügyekben.

Én vagyok az egyetlen külügyminiszter Európában, aki az amerikai, az orosz a kínai és a török kollégáját is el tudja érni.”  

– szögezte le a miniszter. 

Amikor az ellenzéki újságíró Magyar Pétert említette, aki szerint  – fogalmazott az újságíró – „ez az oroszokhoz való viszony” hazaárulás, Szijjártó azt válaszolta: itt arról van szó, hogy egy magyar újságíró egy külföldi titkosszolgálattal együttműködött, hogy engem lehallgassanak. Ki árulta el a hazáját? – tette fel a kérdést. 

„A Mandiner felvétele szerint az ön közvetlen munkatársával zajlott az újságírónak a beszélgetése” – folytatta az újságíró, mire Szijjártó elmondta, nem tudja kivel beszélgetett, de hogy együttműködött külföldi titkosszolgálattal, hogy a magyar minisztert le lehessen hallgatni, az viszont biztos.

Nagyon csodálom, hogy az RTL-t ez nem érdekli. De hát nem lepődök meg, ismerem önöket”

 – szúrt oda a külügyminiszter. 


Ám a beszélgetés legszürreálisabb jelenete azonban itt kezdődött: 

RTL: – A felvételen szereplő hölgy azt is mondta, hogy ezeket a bizalmas beszélgetéseket ne telefonon folytassák, ez igaz? 

SZP: – De hát mi közöm van nekem ehhez? 

RTL: – Hát, hogy már jelezték...

SZP: – De mi közöm van nekem ehhez? Milyen telefonbeszélgetéseket ne folytassak, vagy miről tetszik kérdezni engem most?

RTL: – Hát hogy a ...

SZP: – Igen? Tessék puskázni, oda van leírva. Hát lediktálták magának, olvassa fel!

RTL: – ... hogy legyen körültekintőbb.

SZP: – Ki?

RTL: – Ön.

SZP: – De miben? A beszélgetéseimben mit mondtam olyat, ami ne lenne vállalható? 

RTL – Ezt én nem tudhatom.  

SZP: – Na hát akkor meg. 

A jelenetet itt tudják megnézni, 1:38-tól: 

 

Nyitókép forrása: MTI/EPA/Olivier Hoslet

 

 

Összesen 56 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
bekeev-2025
2026. március 23. 19:01
helyrerakosgat 2026. március 23. 18:15 bekeev-2025 2026. március 23. 18:03 "Lavrov végbélkúpja." Ti azok a fajta hazaáruló gecik vagytok, akik a világosi síkon 1849-ben az összes orosz tábornokot leszoptátok volna. Végetek van. Jó vergődést! 1849? Jaj igen, amikor az oroszok szarrá vertek titeket. 2026-ban meg a farkukat cumizzátok. Hiába, a magyar csak egy ostoba népség. Trianonban jól meg is szopatták. :)
bekeev-2025
2026. március 23. 18:59
Panyi Szabolcs rámutatott. Hiába, ez olyan, mint a szerverügy. Tagadta a kormány, majd kénytelen volt beismerni.
bekeev-2025
2026. március 23. 18:59
pctroll 2026. március 23. 18:48 Zsinórban ötödször is elpicsázzuk a hazaáruló sleppet ápr 12-én. Hajrá magyarok! Te? Elpicsázni? Te csak zsellér vagy, te nem picsázol el senkit. Leadod a szavazatod és négy évig kuss a neved.
pctroll
2026. március 23. 18:48
Zsinórban ötödször is elpicsázzuk a hazaáruló sleppet ápr 12-én. Hajrá magyarok!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!