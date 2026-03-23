„Tessék puskázni, oda van leírva” – Szijjártó elevenen falta fel reggelire az RTL-es propagandistát

Visszafelé sült el az RTL Szijjártó Péter lejáratására tett próbálkozása a miniszter által tartott sajtótájékoztatón. A baloldali sajtó munkatársa először a lapunk birtokába jutott, Panyi Szabolcsról készült felvételt próbálta egészen nyakatekert logikával a miniszter fejére olvasni, azonban a politikus alaposan helyretette őt.

„Ön milyen milyen viszonyban van Szergej Lavrovval? (...) kérte, hogy avatkozzon be a szlovák választásba?” – tette fel a kérdést az RTL munkatársa, mire Szijjártó elmondta, hogy mivel több mint 11 éve külügyminiszterként dolgozik, egyáltalán nem egyedi eset, hogy más országok külügyminiszterei, vezetői segítséget kérnek tőle ilyen és hasonló ügyekben.