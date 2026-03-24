Szijjártó diplomáciai gyorstalpalót tartott Keszthelyen, és üzent a külföldi titkosszolgálatoknak is (VIDEÓ)

„Óriási újdonságként festik fel a falra, hogy a magyar külügyminiszter szokott nem uniós külügyminiszterekkel is beszélni” – mondta a lapunk által nyilvánosságra hozott hangfelvétel kapcsán Szijjártó Péter, miután Panyi Szabolcs egy Szergej Lavrov és Szijjártó közötti beszélgetést emleget, amely szerinte azt igazolja, hogy utóbbi 2020-ban segített elintézni Peter Pellegrini korábbi szlovák miniszterelnöknek egy moszkvai vizitet a szlovák választások hajrájában.

Szijjártó a keszthelyi állomásán elmondta, az európai unióban számos olyan döntés születik, ami befolyásolja Magyarország viszonyát és együttműködését más, unión kívüli országokkal, legyen szó az energiaellátásról, a járműiparról, a biztonságról, vagy egyéb politikai együttműködésről.