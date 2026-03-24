Szijjártó diplomáciai gyorstalpalót tartott Keszthelyen, és üzent a külföldi titkosszolgálatoknak is (VIDEÓ)
2026. március 24. 07:04
A miniszter elárulta: nemcsak az orosz külügyminiszterrel szokott egyeztetni.
„Óriási újdonságként festik fel a falra, hogy a magyar külügyminiszter szokott nem uniós külügyminiszterekkel is beszélni” – mondta a lapunk által nyilvánosságra hozott hangfelvétel kapcsán Szijjártó Péter, miután Panyi Szabolcs egy Szergej Lavrov és Szijjártó közötti beszélgetést emleget, amely szerinte azt igazolja, hogy utóbbi 2020-ban segített elintézni Peter Pellegrini korábbi szlovák miniszterelnöknek egy moszkvai vizitet a szlovák választások hajrájában.
Szijjártó a keszthelyi állomásán elmondta, az európai unióban számos olyan döntés születik, ami befolyásolja Magyarország viszonyát és együttműködését más, unión kívüli országokkal, legyen szó az energiaellátásról, a járműiparról, a biztonságról, vagy egyéb politikai együttműködésről.
„Nagyon szedjék össze magukat a külföldi titkosszolgálatok, mert nemcsak az orosz külügyminiszterrel, de az amerikai, a török, az izraeli, a szerb és más partnereinkkel is szoktam beszélni az európai uniós tanácsülések előtt is, meg utána is.
Lehet durva amit mondok, de a külpolitika, a diplomácia arról szól, hogy beszélni szoktunk más országok vezetőivel” – hangsúlyozta.
Mint ismert, a Mandiner által nyilvánosságra hozott felvételből kiderült:
Hangfelvétel igazolja, komoly titkosszolgálati akció zajlik Magyarország külügyminisztere, Szijjártó Péter ellen. A szálak a Tisza Pártig vezetnek, Panyi Szabolcs és Orbán Anita is nyakig benne van a sztoriban.
A külföldről finanszírozott Direkt36 és a VSquare újságírója, Panyi Szabolcs kapcsolatban áll külföldi titkosszolgálatokkal.
Panyi megadta Szijjártó Péter külügyminiszter telefonszámát egy európai uniós tagállam titkosszolgálatának, amelynek így lehetősége nyílt megfigyelnie a magyar külügyminiszter telefonbeszélgetéseit.
Panyi Szabolcs nem csupán barátja Orbán Anitának, de együtt is dolgozik a Tisza politikusával.
Panyi Szabolcsnak hozzáférése lenne egy Orbán Anita vezette külügyminisztérium dokumentumaihoz, valamint javaslatot tehetne arra, hogy kormányváltás esetén ki dolgozhasson a külügyminisztériumban, és ki nem.
Kép forrása: MTI/EPA/Pool/John Thys
