Ft
Ft
17°C
6°C
Ft
Ft
17°C
6°C
03. 24.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 24.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
panyi szabolcs külügyminiszter Szijjártó Péter

Szijjártó diplomáciai gyorstalpalót tartott Keszthelyen, és üzent a külföldi titkosszolgálatoknak is (VIDEÓ)

2026. március 24. 07:04

A miniszter elárulta: nemcsak az orosz külügyminiszterrel szokott egyeztetni.

2026. március 24. 07:04
Óriási újdonságként festik fel a falra, hogy a magyar külügyminiszter szokott nem uniós külügyminiszterekkel is beszélni” – mondta a lapunk által nyilvánosságra hozott hangfelvétel kapcsán Szijjártó Péter, miután Panyi Szabolcs egy Szergej Lavrov és Szijjártó közötti beszélgetést emleget, amely szerinte azt igazolja, hogy utóbbi 2020-ban segített elintézni Peter Pellegrini korábbi szlovák miniszterelnöknek egy moszkvai vizitet a szlovák választások hajrájában.

Szijjártó a keszthelyi állomásán elmondta, az európai unióban számos olyan döntés születik, ami befolyásolja Magyarország viszonyát és együttműködését más, unión kívüli országokkal, legyen szó az energiaellátásról, a járműiparról, a biztonságról, vagy egyéb politikai együttműködésről.

„Nagyon szedjék össze magukat a külföldi titkosszolgálatok, mert nemcsak az orosz külügyminiszterrel, de az amerikai, a török, az izraeli, a szerb és más partnereinkkel is szoktam beszélni az európai uniós tanácsülések előtt is, meg utána is.

Lehet durva amit mondok, de a külpolitika, a diplomácia arról szól, hogy beszélni szoktunk más országok vezetőivel” – hangsúlyozta. 

Mint ismert, a Mandiner által nyilvánosságra hozott felvételből kiderült:

Ezt is ajánljuk a témában

  • A külföldről finanszírozott Direkt36 és a VSquare újságírója, Panyi Szabolcs kapcsolatban áll külföldi titkosszolgálatokkal.
  • Panyi megadta Szijjártó Péter külügyminiszter telefonszámát egy európai uniós tagállam titkosszolgálatának, amelynek így lehetősége nyílt megfigyelnie a magyar külügyminiszter telefonbeszélgetéseit.
  • Panyi Szabolcs nem csupán barátja Orbán Anitának, de együtt is dolgozik a Tisza politikusával.
  • Panyi Szabolcsnak hozzáférése lenne egy Orbán Anita vezette külügyminisztérium dokumentumaihoz, valamint javaslatot tehetne arra, hogy kormányváltás esetén ki dolgozhasson a külügyminisztériumban, és ki nem.


Kép forrása: MTI/EPA/Pool/John Thys

Összesen 57 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
rezeda-kazmer
2026. március 24. 09:07
totumfaktum-2 Ha már itt üzengetünk. Fussál neki még egyszer. MIndezt tudjuk, csak 2022-ben ugyanitt tartottunk, közben volt egy parlamenti 2/3. Csak nem arról van szó, hogy pont jól jött a botránykeltés a választási kampány hajrájában, és az egész történet megközelítőleg sem olyan veszélyes, mint amilyennek látszik? Mert, ha súlyos az eset, akkor pedig nagyon gáz, hogy ez egyáltalán így megeshetett. Jópofizhatunk róla, de akkor nagyon kínos összképet fest ez az egész az ország irányítása és az államtitkok védelméről. Remélem, nem ez a helyzet, hogy ilyen egyszerű hozzááférni mindenhez nálunk.
Válasz erre
0
0
narancsliget
2026. március 24. 09:06
Egyre többen aggódnak Brüsszelben és Berlinben, hogy az AfD német parlamenti képviselői is hozzáférnek belső uniós dokumentumokhoz, és ezek az érzékeny információk Moszkvához kerülhetnek. A német ellenőrzési rendszer demokratikus garanciának indult, most azonban egyre többen inkább biztonsági kockázatot látnak benne. Sokan párhuzamot látnak a Szijjártó Péter magyar külügyminisztert érintő vádakkal
Válasz erre
0
0
alaba2
2026. március 24. 08:50
nuevoreynuevaley Lefott a kave……… Te,szerencsétlen anyádnak tót majma! Vegyél már magadnak egy magyar klaviatúrát !!! Így még annyira sem értelmezhető amit ide makogsz mint szeretnéd! Koldulj egy kicsit vagy vasazzál Kassa körül aztán vásárolj egy billentyűzetet magadnak ostoba hontalan majom!!
Válasz erre
2
0
alaba2
•••
2026. március 24. 08:42 Szerkesztve
A narancsligetes okos tojás biztos jól teljesít mert nagyon elemében van! Vagy talán csak a guruló dollár kell neki mert bizony azt a troll tevékenységre kapja! Nem baj,amúgy sem gond mert a Kassai putriban mindenképp nyomorúságos az élete! A szellemi képessége miatt én kérek elnézést ugyanis nem tehet róla,hogy az apja és az anyja testvérek így nincs is több kérdés miért ilyen sekélyes a gondolkodasa! Talán jó tett volna neki egy kis Lipótmezei tartózkodás a viccosztályon de sajnos megszűnt és szabadon kószálnak az ilyen degenerált lények! Jót lehet nevetni és szórakozni az erőlködésükön és ahogy toporzékolnak,visítanak tehetettlenségükben!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!