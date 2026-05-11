facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
tisza Magyar Péter Kossuth Lajos tér

Üdv a gyarmaton!

2026. május 11. 12:48

Nem azért hiányolt minket a gazda az akolból, hogy még frissebb, zöldebb fűvel tömhesse a bendőnket.

Pilhál Tamás
Magyar Nemzet

„Tetszik, nem tetszik, Magyarország miniszterelnökét szombat óta úgy hívják: Magyar Péter. Lehet nem annak tekinteni – ami a lelki ellenállás egy bevett és érthető formája –, attól még a történelemkönyvekbe ez a név kerül majd bele. Esetleg némi lábjegyzet kíséretében: így múlik el a világ dicsősége. Regnálásának kezdete: 2026. május 9. Ami egyúttal azt is jelenti, hogy mire a kedves olvasó e sorokat olvassa, két napot már túléltünk belőle – annyival kevesebb van vissza.

Hogy mire számíthatunk, abból ízelítőt kaphattunk tegnapelőtt. Miniszterelnöki szűzbeszédében újra rárontott Sulyok Tamásra, ismét lemondásra szólítva fel az államfőt. Ez nyílt és gátlástalan alkotmánysértés. Persze kit érdekel?

Aztán nemzeti megbékélést, egyúttal elszámoltatást hirdetett. Hogy ő vajon elszámol-e majd a Diákhitel Központ vezetőjeként kötött szerződéseivel – például azokkal, amelyeket Ba­lásy Gyula cégeivel kötött milliárdos értékben –, arra azért ne vegyünk mérget. Lám, a Tisza propagandacsatornáján minap Canossát járó oligarcha egyik cége máris melózhatott a szombati örömünnepen. Gyorsabban átállt, mint a románok.

Maga a buli sem volt kismiska. Az új celebkormányfő konkrétan katonai díszszemlét és zászlófelvonást celebráltatott önmaga beiktatásának tiszteletére. Ilyenre nem volt példa a módszerváltás óta – előtte is csak a május elsejei önfeledt integetésekkor. Magyar Péter nem a többi közjogi méltóság társaságában, a zászlórúd közelében álldogálva fogadta az elvonuló díszszázadot, ahogyan az nemzeti ünnepeken szokás. Hanem a Parlament lépcsősorának tetején feszített egymagában, mintha ő lenne a kondukátor. Talán az is. (Habemus Conducatorem!) Csupán a Magyar Péter-es transzparensek hiányoztak a Kossuth térről. Sebaj, majd legközelebb. Akad, aki máris az észak-koreai személyi kultuszt, mások Rákosi Mátyást emlegetik mint előképet. Nekem viszont csak Friderikusz Sándor jut eszembe, aki önnön mellszobra mögül celebrálta narcisztikus műsorait a zord kilencvenes években. A hangjuk is hasonló.

Közben a magyar törvényhozás épületére ünnepélyesen visszatűzték az uniós zászlót. A szabadságharc tehát elbukott. Státusunk újra: gyarmat. Az elbitangolt Magyarországot korbáccsal és mézesmadzaggal visszaédesgették az Európai Unió kebelére. Zsarolás, pénzelvonások, olajblokád, polgárháborúval fenyegetés egyfelől (mint korbács) – a bántalmazás beszüntetésének ígérete (mint mézesmadzag) másfelől.” 

