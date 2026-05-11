„Tetszik, nem tetszik, Magyarország miniszterelnökét szombat óta úgy hívják: Magyar Péter. Lehet nem annak tekinteni – ami a lelki ellenállás egy bevett és érthető formája –, attól még a történelemkönyvekbe ez a név kerül majd bele. Esetleg némi lábjegyzet kíséretében: így múlik el a világ dicsősége. Regnálásának kezdete: 2026. május 9. Ami egyúttal azt is jelenti, hogy mire a kedves olvasó e sorokat olvassa, két napot már túléltünk belőle – annyival kevesebb van vissza.

Hogy mire számíthatunk, abból ízelítőt kaphattunk tegnapelőtt. Miniszterelnöki szűzbeszédében újra rárontott Sulyok Tamásra, ismét lemondásra szólítva fel az államfőt. Ez nyílt és gátlástalan alkotmánysértés. Persze kit érdekel?