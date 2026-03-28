Szabó Bence csúnyán megütheti a bokáját – jobb lett volna rendőrként, és nem politikai aktivistaként viselkednie

Kocsis Máté hangsúlyozta, nem állítja, hogy Szabó Bence tudta, mit tesz, amikor politikai szimpátiája érzelmileg elragadta, és megszegve a hivatali esküjét, bűncselekményt megvalósítva felfedett és ellehetetlenített egy titkosszolgálati kémelhárító akciót. Talán ezért is kellett volna rendőrként, és nem politikai aktivistaként viselkednie, mert egy kritikus nemzetközi helyzetben így
felfoghatatlan károkat okozott a hazájának, és akarva vagy akaratlanul, de az idegen szolgálatok ellenséges tevékenységét segítette politikai aktivizmusával és meggondolatlanságával.
A Tisza elnöke 2024 nyara óta tisztában volt azzal, hogy az ukrán titkosszolgálatok részt vesznek pártja építésében, több ízben a segítségüket is elfogadta. Például Tseber Roland Ivanovicstól a kapcsolatépítés terén vagy a finanszírozásban, illetve az elhíresült, kiszivárgott Tiszavilág applikáció kapcsán. Amikor 2025-ben Magyar Péter – minden bizonnyal Szabó Bencétől – értesült az ukrán tiszás kémek elleni műveletről, mentette a menthetőt, és
legyártották az ellentétes történetet, miszerint nem is az ukránok ellen dolgoznak a magyar kémelhárítók, hanem a Tisza Párt ellen.
Ennek a történetnek állította középpontjába Szabó Bencét, mint aki „leleplezte az ellenük irányuló akciót”. Hazugság volt, amikor kitalálták, és most is az. Szabó Bence rendőrszázados számára rövid idő alatt hatalmas összegű közösségi adomány gyűlt össze. Az adományok mértéke már átlépte a 250 millió forintot. A támogatást eredetileg Szabó ügyvédi költségeinek fedezésére és fennálló hitelének végtörlesztésére szánták.