03. 29.
vasárnap
tisza párt direkt36 kocsis máté szabó bence alkotmányvédelmi hivatal Magyar Péter orbán viktor

Szabó Bence csúnyán megütheti a bokáját – jobb lett volna rendőrként, és nem politikai aktivistaként viselkednie

Szabó felfoghatatlan károkat okozott a hazájának, és akarva vagy akaratlanul, de az idegen szolgálatok ellenséges tevékenységét segítette politikai aktivizmusával és meggondolatlanságával.

2026. március 28. 22:38
Horváth K. József
Horváth K. József

Éppen Orbán Viktor beszédét hallgattam Pécelen, amikor valami azt súgta, a szemerkélő eső ellenére is nézzem meg a telefonomat. Akkor aztán kiderült a lesújtó történet. Ahogy Kocsis Máté fogalmazott:

megsemmisült a Tisza által épített titkosszolgálati hazugság. A tiszás informatikus ugyanis bevallotta: idegen kémek szervezhették be, és egy későbbi akcióra készíthették fel. 

A kormány a hivatalos YouTube-oldalán hozta nyilvánosságra azt a – titkosítás alól feloldott – felvételt, ami minden kétséget kizáróan bizonyítja, hogy

a Direkt36 valótlan állításokat közölt az Alkotmányvédelmi Hivatal munkájával kapcsolatban. 

A videóban részletek láthatók azokból a meghallgatásokból, amelyek során az Alkotmányvédelmi Hivatal munkatársai kikérdezték azt a korábban a Tisza Pártnál dolgozó informatikust, akiről már kiderült, hogy idegen szolgálatokkal került kapcsolatba, és egy hackercsoporttal együttműködve Ukrajna érdekében hajtott végre műveleteket. 

A közel egyórás videó legfontosabb része, amikor a tiszás informatikus bevallotta, hogy külföldi szolgálatok szervezhették be. Idézem: „A legutóbbi beszélgetés óta azért sokat gondolkodtam azon, amit mondtak, meg az összes többi dolgon, és sajnos afelé hajlok, hogy ez valami beszervezés jellegű valami, későbbi akcióra való felkészítés volt, mert több olyan gyanús dolog is felmerült” – mondta H. D. A sajtóhírek szerint a férfi teljes neve Horváth Dániel, akit korábban „Buddha” néven emlegettek a rejtélyes videófelvételeken. Mértékadó információk szerint Ukrajnában kapott kiképzést, és a Tisza Párt környezetében tevékenykedve külföldi érdekeket szolgált.

Amikor kitört az ukrajnai háború, az őt nagyon felzaklatta és úgy érezte, hogy informatikai tudásával segíthet Ukrajnának, mert meglátása szerint „nem éppen fényes kibervédelmi állapotok vannak Ukrajnában”. 

A nyilvánosságra került, majdnem egyórás felvétel alapján az derül ki, hogy külföldi szolgálatok megpróbálták beszervezni a fiatal informatikust. 

A Szabó Bence százados összeesküvéselméletén alapuló sejtetés, amit a héten Direkt36 tálalt a magyar nyilvánosság elé: egészen egyszerűen nem igaz. A lefolytatott eljárásnak tehát semmi köze nem volt a Tisza Párthoz. Az eljárás célja Magyarország nemzetbiztonsági védelme volt. A kémelhárítás tehát helyesen járt el, amikor intézkedett. A rendőr pedig minderről nem tudott és nem is tudhatott.

Kocsis Máté hangsúlyozta, nem állítja, hogy Szabó Bence tudta, mit tesz, amikor politikai szimpátiája érzelmileg elragadta, és megszegve a hivatali esküjét, bűncselekményt megvalósítva felfedett és ellehetetlenített egy titkosszolgálati kémelhárító akciót. Talán ezért is kellett volna rendőrként, és nem politikai aktivistaként viselkednie, mert egy kritikus nemzetközi helyzetben így 

felfoghatatlan károkat okozott a hazájának, és akarva vagy akaratlanul, de az idegen szolgálatok ellenséges tevékenységét segítette politikai aktivizmusával és meggondolatlanságával. 

A Tisza elnöke 2024 nyara óta tisztában volt azzal, hogy az ukrán titkosszolgálatok részt vesznek pártja építésében, több ízben a segítségüket is elfogadta. Például Tseber Roland Ivanovicstól a kapcsolatépítés terén vagy a finanszírozásban, illetve az elhíresült, kiszivárgott Tiszavilág applikáció kapcsán. Amikor 2025-ben Magyar Péter – minden bizonnyal Szabó Bencétől – értesült az ukrán tiszás kémek elleni műveletről, mentette a menthetőt, és 

legyártották az ellentétes történetet, miszerint nem is az ukránok ellen dolgoznak a magyar kémelhárítók, hanem a Tisza Párt ellen. 

Ennek a történetnek állította középpontjába Szabó Bencét, mint aki „leleplezte az ellenük irányuló akciót”. Hazugság volt, amikor kitalálták, és most is az. Szabó Bence rendőrszázados számára rövid idő alatt hatalmas összegű közösségi adomány gyűlt össze. Az adományok mértéke már átlépte a 250 millió forintot. A támogatást eredetileg Szabó ügyvédi költségeinek fedezésére és fennálló hitelének végtörlesztésére szánták.

Az ukránok valószínűsíthető célja: hergelés, uszítás, gyűlöletkommunikáció, akár hamis várakozásokat keltő közvélemény-kutatások, amelyek polgárháborús állapotokat idézhetnek elő.

Akár a választások előtt, akár utána. Nem véletlenül kezdte el a baloldali sajtó egy része használni ezt a szót: polgárháború. Szokja csak mindenki – gondolhatják. 

Az ukránok egy magyar Majdant szeretnének? Vért és általa Magyar Péteren keresztül a hatalmat?

***

(Fotó: Szabó Bence Facebook-oldala)

 

scorpicores
2026. március 28. 23:41
Nyilván, a rendőrség és a Kormány a hibás miután kipukkant az újabb baloldali lufi...Nincs itt demokrácia, kérem...Hallatlan!
maros137
2026. március 28. 23:32
EZT A szabóbencét MEGVETTE POLOSKA KILÓRA, MAJD A SZÁJÁBA ADTAK EGY TÖRTÉNETET, AMIT EL KELLETT NEKI MINDANIA. PONT AZ A TÖRTÉNET, AMIT freytamás CSINÁLT AZ UKRÁN ÁLBÉRGYILKOSSAL. a TÖRTÉNELEM MEGISMÉTLI MAGÁT. Az már kiderült, hogy a tisza van tele ukrán ügynökökkel, A magyarországról kitiltott ukrán képmet poloska a testvérének nevezte!
apoa
2026. március 28. 23:18
Remélem a sitten majd gondolkodhat a százados úr, hogy helyes volt-e!!!!
