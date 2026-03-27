Súlyos kérdéseket vet fel a Kúria politikai határozata, Orbán Viktor nem követett el szándékos jogsértést

Megdöbbentő állásfoglalást tett közzé a Kúria, amelyben megállapította hogy jogsértően kampányolt kisgyermeket felhasználva Orbán Viktor miniszterelnök és Szűcs Gábor, a Fidesz-KDNP képviselő-jelöltje. Az indoklás szerint a kormányfő országjárásának első, kaposvári állomásán készült videó közösségi médiában való közzététele sérti a választási eljárásról szóló törvény jelöltek és jelölő szervezetek esélyegyenlőségre vonatkozó részét azzal, hogy a közösségi médiafelületekre az általuk feltöltött videóban egy kisgyermek volt a központi elem.

Orbán Viktor országjárásának kaposvári állomásán a miniszterelnök megszakította beszédét. Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a három-, négyéves kislány – akit vélhetően az édesapja nyakában ült – egyszer csak odakiáltott a beszédet tartó miniszterelnöknek. Erre Orbán Viktor úgy reagált, hogy „igen, itt vagyok, szívem, itt vagyok, itt vagyok!”