Súlyos kérdéseket vet fel a Kúria politikai határozata, Orbán Viktor nem követett el szándékos jogsértést

Bájos jelenetek játszódtak le Orbán Viktor országjárásán – így reagált a miniszterelnök (VIDEÓ)
A kis „bekiabáló” egy percre sem zökkentette ki a kormányfőt.
A kormányfő kaposvári kampányrendezvényéről a Soros-szervezet kifogását a Nemzeti Választási Bizottság első körben elutasította. A Kúria különös határozatában már megállapított jogsértést, ám azt nem tartotta szándékosnak, így bírságot sem szabott ki.
Megdöbbentő állásfoglalást tett közzé a Kúria, amelyben megállapította hogy jogsértően kampányolt kisgyermeket felhasználva Orbán Viktor miniszterelnök és Szűcs Gábor, a Fidesz-KDNP képviselő-jelöltje. Az indoklás szerint a kormányfő országjárásának első, kaposvári állomásán készült videó közösségi médiában való közzététele sérti a választási eljárásról szóló törvény jelöltek és jelölő szervezetek esélyegyenlőségre vonatkozó részét azzal, hogy a közösségi médiafelületekre az általuk feltöltött videóban egy kisgyermek volt a központi elem.
Orbán Viktor országjárásának kaposvári állomásán a miniszterelnök megszakította beszédét. Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a három-, négyéves kislány – akit vélhetően az édesapja nyakában ült – egyszer csak odakiáltott a beszédet tartó miniszterelnöknek. Erre Orbán Viktor úgy reagált, hogy „igen, itt vagyok, szívem, itt vagyok, itt vagyok!”
Ezt is ajánljuk a témában
A kislány még fokozni tudta a hangulatot, ekkor ugyanis odaintegetett plüssjátékával a kormányfőnek, aki ezt követően a magasba emelte őt.
A spontán jelenetet, vagyis azt, hogy Orbán Viktor a színpadon felemelte a kislányt, a közönség ujjongással fogadta és az erről szóló beszámolók és felvételek sem keltették azt a benyomást, hogy a miniszterelnök kampánycélokra használta volna fel a gyermeket.
A Nemzeti Választási Bizottság első körben elutasította a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) által benyújtott kifogást. A Soros-szervezet kifogását elutasító NVB hatáozat felülvizsgálatát már Magyar Kétfarkú Kutya Párt kérte a Kúriától.
Sándor Lénárd egyetemi docens, az MCC Jogi Iskolájának és Nemzetközi Jogi Műhelyének vezetője a Mandiner megkeresésére arról tájékoztatott, hogy a Kúria határozatával szemben az Alkotmánybíróságnál lehet alkotmányjogi panasszal rövid határidőn belül jogorvoslatot keresni. Kiemelte, hogy az ügynek többszörös alapjogi érintettsége van a szoros közéleti kötődésére figyelemmel. Felidézte,
az Alkotmánybíróság következetes gyakorlatában a szólás- és sajtószabadság, mint a magyar történeti alkotmány vívmányaként jelenik meg, amely jelentős súlyt képvisel az ilyen ügyekben.
A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy a Kúria egyértelműen megállapította, a kisgyermek nem a kampány részeként, eszközeként, szervezetten vett részt a rendezvényen, vagyis jelenléte és így a kormányfő reakciója spontán történt, s nem kampánycéllal.
Nem egy előre megtervezett esemény volt, hanem a spontaneitás jellemezte az ügy tárgyát képező eseménysort, ami pedig így a szólás és a gyülekezésszabadság védelmi körébe tartozik.
Igaz ez a videófelvételekre is, amelyeken nem kifejezetten a kisgyermek szerepel, mindössze a szóban forgó spontán jelenetet rögzítik. Arra vonatkozó kérdésünkre, hogy a Kúria határozata esetleg politikai szempontok alapján született volna, Sándor Lénárd elmondta, hogy
az ilyen ügyekben a bíróságnak mindenképp figyelembe kell vennie a demokratikus közéleti szabadsághoz való nagyon szoros kötődést.
Arra is rámutatott, hogy a Kúria nem tartotta indokoltnak bírság kiszabását, figyelembe véve a jogsértés súlyát. Azt is kiemelték, hogy a szóban forgó jogsértés vizsgálata részben új elemeket tartalmazó kérdésnek minősült, amellyel azonos tényállású és jogi hátterű ügyekben a Kúria korábban még nem hozott döntést. Sándor Lénárd hozzátette, az ügyben nem történt a választási eljárás alapelveit érintő jogsértés.
