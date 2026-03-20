Sokkoló: fegyvert fogtak Rónai Egonra és követelőzni kezdtek

Rónai Egon, az ATV meghatározó műsorvezetője volt a vendége Kadarkai Endre Hallgatlak című műsorának. A beszélgetés különlegessége, hogy ezúttal nem Rónai kérdezett, hanem ő mesélt saját életéről, és több olyan részletet is megosztott, amelyekről korábban ritkán beszélt nyilvánosan.
Az interjú egyik legmegrázóbb részeben Rónai Egon az anyagi nehézségeiről szólt. Elmondta, hogy korábban egy rossz döntése következtében elveszítette a házát, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nem került teljesen kilátástalan helyzetbe, mivel nem tette fel mindenét egy lapra. Bár volt hol laknia és autója is megmaradt, így is akadtak rendkívül nehéz időszakok az életében.
Felidézte, hogy volt olyan pont, amikor komolyan felmerült benne, hogy eladja az autóját annak érdekében, hogy fedezni tudja a gyerekei étkezését.
A beszélgetés nemcsak a pénzügyi nehézségekről szólt, hanem a személyes biztonságát érintő fenyegetésekről is. Rónai arról számolt be, hogy volt időszak, amikor konkrét megfélemlítésekkel kellett szembenéznie, például motorosok követték, miközben a gyermekeivel közlekedett.
Egy különösen feszült helyzetet is felidézett:
egy tárgyaláson a vele szemben ülő férfi váratlanul egy fegyvert tett az asztalra arra hivatkozva, hogy az „nyomta a zsebét”.
