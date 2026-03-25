Schmittné Makray Katalin: Az emberiség nem élne túl egy világháborút

Kijelentette, a végén hiányérzettel állt fel, mert úgy érezte, hogy ez nem volt méltó, ezt a gyönyörű ünnepet megbecstelenítették. Azt gondoltam akkor, hogy, ha ez a világ jön – folytatta az algériai bokszoló, Imane Khelif ügye kapcsán -, hogy megengednek mindent az olimpián és a férfiak nők között versenyezhetnek és fordítva, akkor vége mindannak, amit egykor élsportnak hívtunk.

„Azóta úgy látom, nagy küzdelem folyik, hogy minden visszaálljon a normális medrébe és a fiú fiú maradjon, a lány pedig lány” - fogalmazott.

Felidézte az 1964-es tokiói olimpiát, ahol ezüstérmet szerzett.

„Akkor még senkinek nem volt otthon TV-je, a szüleim és az edzőm a Keravill kirakata előtt álltak az utcán és ott nézték a gyakorlatomat. Amikor pedig felállhattam a dobogóra, felettem és alattam is egy-egy orosz tornász állt, én pedig sírtam, és mindenki azt gondolta, hogy azért sírok mert nem az aranyat, hanem az ezüstöt nyertem meg. De ez nem igaz! Azért sírtam, mert elképesztő volt, hogy ott állhatok!” – fogalmazott Schmittné Makray Katalin.

Kifejtette, aggasztja a nagyvilág, mert úgy érzem, minden elvész, ami becsület, tisztesség és jómodor, minden, ami számára normális és értékes. „Látom, hogyan beszélnek egymással a fiatalok, kinyitom a televíziót és emberek sértegetik egymást durván, gátlás nélkül, olyanok is, akiknek példával kéne elől járniuk. Olyan mondatok és hazugságok hangzanak el egyesek szájából, hogy néha kételkedem abban, hogy őket anya nevelte. A világ hogyan lett ennyire durva?” – tette fel a kérdést, majd úgy folytatta, sokat beszélünk mostanában a háborúról, amit a felmenői átéltek.