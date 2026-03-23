Panyi Szabolcs és a tiszás propagandasajtó próbált beleállni Szijjártó Péterbe, de öngólt lőttek

Oknyomozó újságíró? Politikai aktivista? Vagy valami egészen más? – Panyi Szabolcs portréja
Bombaként robbant a hír: külföldi szolgálatok Panyi Szabolcs segítségével hallgatták le Szijjártó Pétert. De ki is a történet főszereplője?
Saját maguk mutatták be, miért a jó és biztos választás a magyar külügyminiszter – húzta alá Deák Dániel.
Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője arra mutatott rá közösségi oldalán, hogy miután a Tisza külügyminiszter-jelöltjének barátja, Panyi Szabolcs lebukott, hogy külföldi titkosszolgálatokkal összejátszva Szijjártó Péter lehallgatásában működik közre, ellentámadást indított.
Panyi ugyanis nyilvánosságra hozta egy telefonbeszélgetésnek a leiratát Szijjártó Péter és az orosz külügyminiszter között még 2020-ból, amiben az akkori szlovák miniszterelnököt kötötte össze Szergej Lavrovval.
„Az hagyján, hogy ezzel elismerte, valóban együttműködik külföldi országok titkosszolgálatával, de az egészben az a legnevetségesebb, hogy azzal próbálja meg lejáratni Szijjártó Pétert, hogy külügyminiszterként a világ vezető hatalmaival kiváló a kapcsolata és el tud intézni dolgokat, akár más országok vezetői számára is” – hangsúlyozta az elemző, aki hozzátette, hogy ezért is Szijjártó „a legjobb külügyminiszter a világon”.
Deák felsorolta, hogy a magyar diplomácia vezetője jóban van az orosz, az amerikai, a kínai, a török, az izraeli és a többi nagyhatalom vezetőjével, és miután már több mint egy évtizede külügyminiszter,
a többi európai ország külügyminisztere tőle kér segítséget, ha kapcsolatba akarnak lépni a nagyhatalmakkal.
„Panyi Szabolcs és a tiszás propaganda tehát Szijjártó Pétert akarta támadni, de ezzel hatalmas öngólt lőttek: saját maguk mutatták be, miért a jó és biztos választás Szijjártó Péter!” – zárta posztját a szakértő.
Nyitókép: Szijjártó Péter Facebook-oldala
Bombaként robbant a hír: külföldi szolgálatok Panyi Szabolcs segítségével hallgatták le Szijjártó Pétert. De ki is a történet főszereplője?