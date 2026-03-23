Orbán Viktor kőkemény vádakat fogalmazott meg: „A Tisza Párt tudtával és érdekében hallgatták le Szijjártó Pétert” (VIDEÓ)

Patrióták Budapesten: akik ma itt vannak, három év múlva ők lesznek az Európai Unió vezetői
A magyar főváros adott otthont Európa jobboldali, nemzeti erőinek csúcstalálkozójának.
A miniszterelnök a lehallgatási ügy legsúlyosabb aspektusának nevezte Magyar Péter pártjának feltételezett érintettségét.
Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, Orbán Viktor részvételével rendezték meg Budapesten az I. Patrióta Nagygyűlést, ahol több európai jobboldali politikus is színpadra lépett.
A miniszterelnök a rendezvény előtt újságírói kérdésekre válaszolva kitért a Szijjártó Pétert érintő tiszás ügynökbotrányra is – látható a kormányfő Facebook-oldalára feltöltött videóban.
Hangfelvétel igazolja, komoly titkosszolgálati akció zajlik Magyarország külügyminisztere, Szijjártó Péter ellen. A szálak a Tisza Pártig vezetnek, Panyi Szabolcs és Orbán Anita is nyakig benne van a sztoriban.
Hangsúlyozta, a lehallgatás mögött a Tisza Párt tudtával és érdekében zajló folyamat állhat.
„Ez egy súlyos dolog. Tehát az, hogy egy szuverén ország külügyminiszterét lehallgatják másik ország hatóságainak, titkosszolgálatainak közbejöttével fölhasználva a magyar újságírókat, vagy legalább egyet biztosan, az nagyon súlyos.
A legsúlyosabb az az, hogy egyértelműnek tűnik, hogy mindez a Tisza Párt tudtával, és úgy látom, hogy ez érdekében történt. Azért ez túl van minden határon”
