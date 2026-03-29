Orbán Viktor elárulta, hol zárja a hetet

Hárommillió szavazatot kér a kormányfő, ehhez Pécelen is sokat hozzátett
Folytatódott a kormányfő országjárása, galériánk az eseményről.
Orbán Viktor miniszterelnök egy percet sem pihen a kampányhajrában, a szombati péceli fórum után délkeletre veszi az irányt, és 16 órától Békéscsaba főterén várja a szavazókat – derült ki közösségi oldaláról.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, az esős időjárás sem szegte senki kedvét, és tömegek hallgatták a kormányfőt Pécelen szombat délután. Orbán Viktor többek között kijelentette, hogy az a kérése, hogy legalább hárommillióan támogassák majd április 12-én.
Továbbá azt is leszögezte, hogy „egy ukránbarát kormány tönkretenné Magyarországot, a gyerekeink és unokáink jövőjét is!”
Folytatódott a kormányfő országjárása, galériánk az eseményről.