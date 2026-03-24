Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
nvi nemzeti választási irod posta választás

Önhöz megérkezett a boríték? Több mint 76 ezer magyar bukhatja a szavazást egy banális hiba miatt

2026. március 24. 07:20

A posta a sok esetben nem találta a választópolgárt a központi névjegyzékben szereplő címen.

2026. március 24. 07:20
null

Az országgyűlési választás kitűzéséről szóló értesítők több mint 1 százaléka érkezett vissza a Nemzeti Választási Irodához (NVI), mert a címzettet nem találta a posta – közölte az NVI az MTI érdeklődésére. 

Az NVI-nek törvényben előírt feladata, hogy a választás kitűzéséről tájékoztassa a választópolgárokat. Az NVI február 20-ig névre szóló küldeményekben értesítette a mintegy 7,6 millió, magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárt a parlamenti választás kitűzéséről, és arról, hogy szerepelnek a névjegyzékben, továbbá melyik szavazókörben élhetnek a választójogukkal. Az értesítők kézbesítésével a Magyar Postát bízta meg az NVI. 

Az értesítő a választópolgár személyes adatai közül a nevét, a születési nevét, a születési idejét és a lakcímét tartalmazza, azt, hogy a választópolgár melyik választókerületben, településen gyakorolhatja választójogát, továbbá megtalálható rajta a szavazás pontos helye, ideje. Jelölik azt is, hogy a szavazókör akadálymentesített-e. 

Az értesítő bemutatása ugyanakkor nem szükséges ahhoz, hogy a választópolgár részt vehessen a választáson. A szavazáson a választópolgár a személyazonosságát érvényes személyazonosító igazolvánnyal, útlevéllel vagy vezetői engedéllyel (jogosítvánnyal) igazolja. 

Az NVI-hez több mint 78 ezer értesítő érkezett vissza, mert a posta a központi névjegyzékben szereplő címen nem találta a választópolgárt, vélhetően azért, mert időközben elköltözött, és ezt nem jelentette be. Ezek a választópolgárok a névjegyzék zárásáig, a szavazás előtti csütörtökön 16 óráig még bejelenthetik lakcímváltozásukat. 
(MTI)

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

 

Összesen 20 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Marcsi
2026. március 24. 08:38
Az értesítéssel nem volt gond: ügyfélkapun és papír alapon is megkaptam a szavazásról az értesítést. A fiam az elmúlt 4 évben elköltözött. Őt nem kergette a Posta, mert bejelentette új lakcímét. A Posta és NVI tette a dolgát. Az egyén meg tegyen eleget bejelentési kötelelezettségének. Ha netán elfelejtette, most még tud ezen változtatni.
Válasz erre
2
0
Vata Aripeit
2026. március 24. 08:32
hazugság, nem bukik semmit, ez csak tájékoztató, ettől még április 9.-ig mehet a névjegyzékbe felvétel. újságírás..aha..
Válasz erre
1
1
kobi40
2026. március 24. 08:09
EZÉRT NEM PAPÍRON SZAVAZTAM A NEMZETI KONZULTÁCIÓBAN! MERT NEM BÍZOM A POSTÁBAN! AZ INTERNÁCIBOLSIK EZT IS TÖNKREVÁGTÁK! CsAK DIGITÁLISAN!
Válasz erre
1
0
kobi40
•••
2026. március 24. 08:05 Szerkesztve
Mindenki tudja, hogy hova tartozik! Személyi igazolvány, lakcímkártya. MINDENKI NÉZZE MEG, HOGY NEM JÁRT- E LE AZ SZEMÉLYI IGAZOLVÁNYA!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!