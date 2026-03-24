Önhöz megérkezett a boríték? Több mint 76 ezer magyar bukhatja a szavazást egy banális hiba miatt

Az országgyűlési választás kitűzéséről szóló értesítők több mint 1 százaléka érkezett vissza a Nemzeti Választási Irodához (NVI), mert a címzettet nem találta a posta – közölte az NVI az MTI érdeklődésére.

Az NVI-nek törvényben előírt feladata, hogy a választás kitűzéséről tájékoztassa a választópolgárokat. Az NVI február 20-ig névre szóló küldeményekben értesítette a mintegy 7,6 millió, magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárt a parlamenti választás kitűzéséről, és arról, hogy szerepelnek a névjegyzékben, továbbá melyik szavazókörben élhetnek a választójogukkal. Az értesítők kézbesítésével a Magyar Postát bízta meg az NVI.