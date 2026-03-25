Nincs új a nap alatt: megint megfutamodott egy vita elől a Tisza politikusa

meg kell szüntetni azt a függőségi rendszert”, ami az elmúlt időszakban kialakult. A másik legfontosabb terület szerinte az egészségügyi ellátórendszer rendbetétele, példaként említve, hogy Tapolcán megszűnt a szülészet, valamint a sürgősségi fekvőbeteg-ellátás. Harmadikként említette az oktatást, mivel a gyerekek évről évre leterheltebbek; s további kihívásnak nevezte a turizmus helyzetét, mivel a környéken évről évre csökken a vendégek száma, ezáltal a bevételek aránya.

Gergelics Ádám, a Mi Hazánk jelöltje ugyancsak a vendéglátásban dolgozik Tapolcán, s a legnagyobb problémának a fiatalok körében tapasztalható droghasználatot nevezte. Kifogásolta a kórházak eloszlási rendszerét is, s úgy vélte, a vármegye úthálózata többnyire „katasztrofális”.

„Nincsenek minőségi munkahelyek, a kisebb multicégek nem olyan körülményeket biztosítanak a dolgozóknak, amelyekre nekünk itt szükségünk van”

– hívta fel a figyelmet.

Navracsics Tibor, a kormánypártok jelenlegi képviselője, a Fidesz-KDNP újrázni készülő jelöltje elsőként leszögezte: akárcsak 2022-ben, most is az az alapelve, hogy a választókerületben dolgozó képviselőnek nem pártpolitikát kell folytatnia. Ennek jegyében „soha nem kérdezte meg egyetlen polgármestertől sem, hogy kire szavaz”, mindenkivel együttműködésre törekszik.