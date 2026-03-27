Nem véletlen a szivárogtatás időpontja: Panyi Szabolcs a szlovák elnökválasztást is megpróbálta befolyásolni
2026. március 27. 16:18
Tokár Géza felvidéki politológus a Facebook-oldalán reagált az ukrán kém által közölt információkra.
Tokár Géza felvidéki politológus Facebook-bejegyzésében élesen reagált a Panyi Szabolcs által közölt információkra, amelyek Peter Pellegrini volt szlovák miniszterelnök moszkvai útjának körülményeit érintették. Bejegyzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy nem véletlen, hogy mindössze néhány nappal a 2024-es szlovák elnökválasztás első fordulója előtt írt először a Szijjártó Péter és Szergej Lavrov közti 2020-as beszélgetésről.
A politológus azt is hangsúlyozta, hogy szerinte a történet nem új keletű: állítása szerint nem véletlen, hogy Panyi 2024-ben írt először a Szijjártó–Lavrov-kapcsolatról, mégpedig egy olyan politikailag érzékeny időszakban, amikor Szlovákiában választási kampány zajlott. Tokár ezt a körülményt különösen fontosnak tartja, mivel szerinte az ilyen időzítés tudatos döntésre utalhat.
Ugyanakkor a bejegyzés kitér Panyi Szabolcs magyarázatára is, miszerint a publikálás oka az volt, hogy a 2020-as információkkal kapcsolatban addigra eltelt annyi idő, hogy ne legyen annyira érzékeny. Tokár azonban ezt az érvelést vitatja, és úgy véli, a konkrét politikai kontextus fényében ez nem állja meg teljesen a helyét.