Megtalálta a Tisza Párt gyenge pontját Orbán Viktor: oda ütött Magyar Péternek, ahol a legjobban fáj (VIDEÓ)

A Mandiner is beszámolt róla hétfőn, hogy nemcsak adótervekkel, hanem energiapolitikával kapcsolatos terveket is kidolgoztak a közelmúltban a Tisza központjában, ami már Magyar Péter belső ellenzékében is kiverte a biztosítékot – mondta Csercsa Balázs történész, a Tisza Párt egykori önkéntese és egyházpolitikai munkacsoportjának volt vezetője az Indexnek adott interjúban.

A Tisza elkészítette azt a forgatókönyvet, amellyel leválasztaná Magyarországot az olcsó orosz energiáról”

– mutatott rá a miniszterelnök hétfőn a Facebook-oldalára feltöltött videójában. „Ezzel véget vetnének a védett üzemanyagárnak és a rezsicsökkentésnek, ráadásul energiaadót vetnének ki a megtakarításokra. Jövő héten választás. Maradjunk inkább a védett üzemanyagáraknál, védjük meg a rezsicsökkentést, az adókat pedig tartsuk alacsonyan! A Fidesz a biztos választás” – szögezte le a kormányfő.