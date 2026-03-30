Ft
Ft
11°C
3°C
Ft
Ft
11°C
3°C
03. 30.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 30.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tisza Párt üzemanyag liberális Magyarország Magyar Péter Orbán Viktor választás rezsi baloldal

Megtalálta a Tisza Párt gyenge pontját Orbán Viktor: oda ütött Magyar Péternek, ahol a legjobban fáj (VIDEÓ)

2026. március 30. 14:01

„Jövő héten választás” – szögezte le a miniszterelnök.

A Mandiner is beszámolt róla hétfőn, hogy nemcsak adótervekkel, hanem energiapolitikával kapcsolatos terveket is kidolgoztak a közelmúltban a Tisza központjában, ami már Magyar Péter belső ellenzékében is kiverte a biztosítékot – mondta Csercsa Balázs történész, a Tisza Párt egykori önkéntese és egyházpolitikai munkacsoportjának volt vezetője az Indexnek adott interjúban.

A Tisza elkészítette azt a forgatókönyvet, amellyel leválasztaná Magyarországot az olcsó orosz energiáról”

– mutatott rá a miniszterelnök hétfőn a Facebook-oldalára feltöltött videójában. „Ezzel véget vetnének a védett üzemanyagárnak és a rezsicsökkentésnek, ráadásul energiaadót vetnének ki a megtakarításokra. Jövő héten választás. Maradjunk inkább a védett üzemanyagáraknál, védjük meg a rezsicsökkentést, az adókat pedig tartsuk alacsonyan! A Fidesz a biztos választás” – szögezte le a kormányfő.

Érdemes felidézni ennek kapcsán Kapitány István korábbi mondatait is, aki szinte pontosan ugyanezzel a tervvel állt elő. Először is eltörölnék a védett üzemanyagárat, aztán eltörölnék a rezsicsökkentést, végül pedig bevezetnék az energiafüggetlenségi adót. Az egészben az a legfelháborítóbb, hogy mindezt meg akarják ideologizálni. Az új hírek szerint pedig már biztos, hogy Kapitány István korábban nem elszólta magát, hanem a már fent bemutatott kész tervet árulta el.

A felvételt itt tudja megtekinteni:

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

 

Összesen 44 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
The Loner
•••
2026. március 30. 15:29 Szerkesztve
narancsliget 2026. március 30. 15:25 Ez egy kicsit még sok neked. :) Javasolnám, hogy előbb fejezd be az általános iskolát, anélkül hiába magyaráznám el , úgysem értenéd meg.
Válasz erre
2
0
narancsliget
2026. március 30. 15:25
Tehát jelenleg ott tartunk, hogy: az ukránok támogatják a Tiszát, az ukránok szabotálják a Tiszát, az ukránok megfigyelik az ukránokat, az ukránok lebuktatják az ukránokat, az ukránok félrevezetik az ukránokat, az ukránok irányítják az ukránokat, és az ukránok próbálják kideríteni, hogy kik az ukránok. Röviden: az ukránok egy bonyolult, több szálon futó titkosszolgálati művelet keretében harcolnak az ukránok ellen, hogy eldöntsék, az ukránok végül mit akarnak.
Válasz erre
0
3
The Loner
2026. március 30. 15:18
belbuda 2026. március 30. 15:04 Iitt harmadik elmebeteg ! :)) Bástya elvtársat pont Viktor küldte haza az egész mocskos kommunista csürhéjével még anno, 1989-ben. Akkor, amikor a nagyapád meg a faterod buzgón égették el a pártkönyvüket meg a munkásőr egyenruhájukat. Kérd meg a nagypapit, meséljen neked ezekről az időkről – hátha kitisztul a sok lerakodott tiszahordalék abból a szerény kapacitású agyadból.
Válasz erre
4
0
Hangillat
•••
2026. március 30. 15:17 Szerkesztve
M.Agyar tervezet: rezsicsökkentés> rezsimcsökkentés börtön és bikacsökkel> M.Agyar újrezsim> újrémrezsim növelés.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!