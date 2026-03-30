Megtalálta a Tisza Párt gyenge pontját Orbán Viktor: oda ütött Magyar Péternek, ahol a legjobban fáj (VIDEÓ)

Kész, vége: saját magát intézte el a Tisza Párt – azonnal lecsapott Orbán Viktor
A miniszterelnök szerint ezt mindenkinek látnia kell.
„Jövő héten választás” – szögezte le a miniszterelnök.
A Mandiner is beszámolt róla hétfőn, hogy nemcsak adótervekkel, hanem energiapolitikával kapcsolatos terveket is kidolgoztak a közelmúltban a Tisza központjában, ami már Magyar Péter belső ellenzékében is kiverte a biztosítékot – mondta Csercsa Balázs történész, a Tisza Párt egykori önkéntese és egyházpolitikai munkacsoportjának volt vezetője az Indexnek adott interjúban.
A Tisza elkészítette azt a forgatókönyvet, amellyel leválasztaná Magyarországot az olcsó orosz energiáról”
– mutatott rá a miniszterelnök hétfőn a Facebook-oldalára feltöltött videójában. „Ezzel véget vetnének a védett üzemanyagárnak és a rezsicsökkentésnek, ráadásul energiaadót vetnének ki a megtakarításokra. Jövő héten választás. Maradjunk inkább a védett üzemanyagáraknál, védjük meg a rezsicsökkentést, az adókat pedig tartsuk alacsonyan! A Fidesz a biztos választás” – szögezte le a kormányfő.
Érdemes felidézni ennek kapcsán Kapitány István korábbi mondatait is, aki szinte pontosan ugyanezzel a tervvel állt elő. Először is eltörölnék a védett üzemanyagárat, aztán eltörölnék a rezsicsökkentést, végül pedig bevezetnék az energiafüggetlenségi adót. Az egészben az a legfelháborítóbb, hogy mindezt meg akarják ideologizálni. Az új hírek szerint pedig már biztos, hogy Kapitány István korábban nem elszólta magát, hanem a már fent bemutatott kész tervet árulta el.
A felvételt itt tudja megtekinteni:
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala