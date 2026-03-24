lehallgatás tisza deutsch tamás szijjártó péter fidesz – kdnp panyi szabolcs tiszás ügynökbotrány Európai Parlament

Megérkezett az EP-képviselők postaládájába az igazság: a Tisza Párt ügynökkormányt alakítana Magyarországon

2026. március 24. 13:31

Deutsch Tamás, a Fidesz–KDNP európai parlamenti delegációjának vezetője levélben tájékoztatta képviselőtársait a tiszás ügynökbotrányról.

null

Deutsch Tamás, a Fidesz–KDNP európai parlamenti delegációjának vezetője levélben tájékoztatta képviselőtársait a tiszás ügynökbotrányként emlegetett ügyről. A politikus közlése szerint az eset súlyos szuverenitási kérdéseket vet fel, és nemzetközi dimenzióval is rendelkezik.

A levélben Deutsch Tamás arról ír, hogy Szijjártó Péter külügyminisztert egy másik ország titkosszolgálata hallgatta le, egy magyar újságíró, Panyi Szabolcs közreműködésével. 

Mindez a Tisza Párt tudtával és érdekében történhetett.

A politikus hivatkozásként azt a nyilvánosságra került hangfelvételt jelölte meg, amelyen Panyi Szabolcs arról beszél, hogy kapcsolatban áll külföldi titkosszolgálatokkal, és átadta számukra a magyar külügyminiszter telefonszámát.

Az újságíró azt is beismerte, kapcsolatban áll a Tisza Párt külügyminiszter-jelöltjével, Orbán Anitaval, és egy esetleges kormányváltás után befolyással lehetne a külügyi tárca személyi döntéseire.

A levél kitér arra is, hogy Panyi Szabolcs korábban egy olyan álhírt is publikált, amely szerint orosz ügynökök érkeztek Budapestre a választási kampány befolyásolására. Deutsch Tamás kiemelte, ez az információ később hivatkozási alapként szolgált azon uniós tárgyalásokhoz, amelyek a magyarországi konzervatív tartalmak és felhasználói fiókok elhallgattatását tűzték ki célul.

A Fidesz EP-delegációvezetője világossá tette, az ügy egyértelműen utal arra, hogy külföldi szereplők – köztük titkosszolgálatok, civil szervezetek és médiamunkások – összehangolt módon avatkozhatnak be a magyar politikai folyamatokba, együttműködve az ellenzéki Tisza Párttal. 

A levél célja az volt, hogy felhívja az európai parlamenti képviselők figyelmét a történtek súlyára és lehetséges következményeire.

Nyitókép: Facebook

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
socialismo-e-muerte
2026. március 24. 14:27
Panyi megszerezte a választások telefonszámát.
UgyeletesFoApolo
2026. március 24. 14:06
Egy igazi bambula ez a csóka. :D
h040183
2026. március 24. 14:04
Megláttam ennek a balféknek a bárgyú képét meg a címben az EP szót és összeraktam: Szabikából is EP képviselő lesz...
benito
2026. március 24. 13:34
A levélben Deutsch Tamás arról ír, hogy Szijjártó Péter külügyminisztert egy másik ország titkosszolgálata hallgatta le, egy magyar újságíró, Panyi Szabolcs közreműködésével. :)))))))))))) És ebből hogy van TISZÁs lehallgatási ügy? Neked már mindegy Dajcs. Mindenki hülyének néz így is.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!