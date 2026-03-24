Megérkezett az EP-képviselők postaládájába az igazság: a Tisza Párt ügynökkormányt alakítana Magyarországon

A politikus hivatkozásként azt a nyilvánosságra került hangfelvételt jelölte meg, amelyen Panyi Szabolcs arról beszél, hogy kapcsolatban áll külföldi titkosszolgálatokkal, és átadta számukra a magyar külügyminiszter telefonszámát.

Az újságíró azt is beismerte, kapcsolatban áll a Tisza Párt külügyminiszter-jelöltjével, Orbán Anitaval, és egy esetleges kormányváltás után befolyással lehetne a külügyi tárca személyi döntéseire.

A levél kitér arra is, hogy Panyi Szabolcs korábban egy olyan álhírt is publikált, amely szerint orosz ügynökök érkeztek Budapestre a választási kampány befolyásolására. Deutsch Tamás kiemelte, ez az információ később hivatkozási alapként szolgált azon uniós tárgyalásokhoz, amelyek a magyarországi konzervatív tartalmak és felhasználói fiókok elhallgattatását tűzték ki célul.

A Fidesz EP-delegációvezetője világossá tette, az ügy egyértelműen utal arra, hogy külföldi szereplők – köztük titkosszolgálatok, civil szervezetek és médiamunkások – összehangolt módon avatkozhatnak be a magyar politikai folyamatokba, együttműködve az ellenzéki Tisza Párttal.

A levél célja az volt, hogy felhívja az európai parlamenti képviselők figyelmét a történtek súlyára és lehetséges következményeire.