Még a balliberális propagandasajtó sem tudja titkolni: óriási siker a Magyar Péter politikai útját bemutató Kétarcú

Én, a Kétarcú! – óriási siker a Magyar Péterről szóló képregény
Nem csak a Libri, de még a konkurens Líra sikerlistáját is ez a kiadvány vezeti már két hete.
Ahogy korábban mi is beszámoltunk róla, március elején jelent meg a könyvesboltokban és online is elérhető az Én, a Kétarcú című képregény, amely Magyar Péter politikai pályafutását dolgozza fel. A kiadvány a Nemzeti Ellenállási Mozgalom gondozásában látott napvilágot.
A kötet a képregény műfaját hívja segítségül, hogy sajátos, vizuálisan is erőteljes formában mutassa be a Tisza Párt vezetőjének közéleti szerepvállalását. A szerzők szerint a főszereplő ellentmondásos nyilatkozatai, éles fordulatai és látványos politikai akciói szinte kínálták magukat a műfaj számára.
„Több mint két hete vezeti a Libri sikerlistáját a Nemzeti Ellenállás Mozgalom mesterséges intelligenciával rajzolt „leleplező” Magyar Péter-képregénye, az Ambrózy Áron szerzőségével megjelent Én, a kétarcú. És mivel lassan három éve már, hogy a Librit bekebelezte a Fidesz káderképzőjeként működő Mathias Corvinus Collegium (MCC), azt feltételezhetnénk, hogy a könyvhálózat esetleg füllent az eladási számokról. Csakhogy a kormányhűséggel kevésbé vádolható konkurens Líra sikerlistáját is ez a kiadvány vezeti két hete” – olvasható a Telex cikkében.
