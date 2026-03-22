Márki-Zay Péter nem áll le: szerinte hazaárulók azok a kárpátaljai magyarok, akik nem akarnak meghalni Ukrajnáért (VIDEÓ)

Márki-Zay elszabadult: szerinte Orbán Viktor fel akarja robbantani a Barátság kőolajvezetéket (VIDEÓ)
„Ezektől az emberektől minden kitelik” – érvelt a korábbi baloldali miniszterelnök-jelölt.
Márki-Zay Péter, Magyar Péter és a Tisza szövetségese gyávának és hazaárulónak tartja azokat a kárpátaljai magyarokat akik nem akarnak meghalni Ukrajnáért.
Szentkirályi Alexandra, a budapesti Fidesz elnöke és fővárosi közgyűlési frakcióvezetője újabb kemény hangvételű Facebook-bejegyzésben reagált Márki-Zay Péter kijelentéseire, miszerint a kárpátaljai magyarok hazaárulók, amiért nem akarnak harcolni az ukrajnai háborúban.
Márki-Zay Péter, Magyar Péter és a Tisza szövetségese gyávának és hazaárulónak tartja azokat a kárpátaljai magyarokat akik nem akarnak meghalni Ukrajnáért.
– írta a politikus.
Hozzátette, Ukrajna esetleges uniós csatlakozása esetén a háború „belépne az Európai Unióba”, és akkor Márki-Zay Péterhez hasonló politikusok minden európai fiatal számára „hazafias kötelezettségnek” tartanák az orosz frontra vonulást.
Ne hagyjuk, hogy futóbolondok belerángassák a hazánkat ebbe az őrületbe! Ebből a háborúból ki kell maradni! [...] Szerinte erre Orbán Viktor és a Fidesz jelenti a garanciát, ezért a kormánypárt a biztos választás a választópolgárok számára”
– zárta bejegyzését Szentkirályi Alexandra.
A hódmezővásárhelyi polgármesternek nem ez volt az egyetlen vállalhatatlan kijelentése vasárnap. Az ellenzéki politikus szerint az ukránok azért nem engedték a Barátság kőolajvezetékhez a magyar delegációt, mert Orbán Viktor akarja felrobbantani a vezetéket.
Nyitókép forrása: MTI/Szigetváry Zsolt
