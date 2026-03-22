Márki-Zay elszabadult: szerinte Orbán Viktor fel akarja robbantani a Barátság kőolajvezetéket (VIDEÓ)

Győzelemre áll Orbán Brüsszelben, ráadásul a Bizottságot nem csak Ukrajna sürgeti
Minden eszközzel a kormányfő ellen dolgozik a baloldali elit — és az idő egyre fogy.
„Ezektől az emberektől minden kitelik” – érvelt a korábbi baloldali miniszterelnök-jelölt.
Márki-Zay Péter ezúttal sem hazudtolta meg önmagát. Kollégánknak sikerült elcsípnie őt Hódmezővásárhelyen, ahol egy rövid, ám annál szürreálisabb interjút készített az egykori miniszterelnök-jelölttel:
Mandiner: Mit gondol az ukrán olajblokádról? Ön szerint az nem vet fel kérdéseket, hogy például a magyar és a szlovák delegációt nem engedték oda a kőolajvezetéket megvizsgálni?
MZP: Tehát jogosan féltek attól, hogy Orbán fel akarja robbantani, nem?
Mandiner: Ön szerint annak van valóságalapja, hogy Orbán Viktor akarja felrobbantani a vezetéket?
MZP: Nézze, ezektől az emberektől minden kitelik.
