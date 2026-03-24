zelenszkij nemzeti tömörülés marine le pen le pen orbán viktor

Marine Le Pen üzent Zelenszkij fenyegetőzése kapcsán – ennek aligha örül majd az ukrán elnök (VIDEÓ)

2026. március 24. 19:28

Bár Zelenszkij kemény hangot üt meg, Orbán Viktor nem fog meghátrálni, mert a magyar emberek jólétéért küzd – fogalmazott a francia patrióta.

2026. március 24. 19:28
A Maxima legújabb epizódjának vendége Marine Le Pen, a francia Nemzeti Tömörülés frakcióvezetője volt. A beszélgetésben szóba került az is, hogy Voldimir Zelenszkij elnök megfenyegette Orbán Viktort, hogy a magyar miniszterelnök ne blokkolja az Ukrajnának küldendő, 90 milliárdos uniós segélycsomagot.

„Ezek a támadások igazából bármennyire kínosak és nehezek is legyenek, nem szabad, hogy ezek jelentősen befolyásoljanak bennünket. Én azt hiszem, hogy 

Orbán Viktornak olyan emberi képességei vannak, olyan politikusi képességei vannak, amelyek kivételesek, és a fenyegetés ellenére, a szankciók ellenére, az agresszió ellenére, amely ellene irányul, ő nem tér ki az útjából, 

nem módosítja az irányát, mert ő a szabadságért küzd, a demokráciáért küzd, és a jólétért, a magyarok jólétéért küzd” – fogalmazott Le Pen.

Hozzátette: „De az is igaz, hogy az, hogy Zelenszkij elnök így mert beszélni, az abból is fakad, hogy azt gondolta, hogy követni fogják Brüsszelből, de ebben tévedett, és itt Brüsszel azt mondta, nem túl erősen, de mégiscsak azt mondta, hogy ez a fenyegetőzés ez elfogadhatatlan”.

A teljes beszélgetést itt tekintheti meg (az idézett rész 6 perc 27 másodperc körül kezdődik).

Nyitókép: képernyőkép

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
akkkkorki
2026. március 24. 19:35
A világ a Perzsa háborúra figyel. Lassan elfelejtik a drogos bohócot, ezért küzd, mint disznó a jégen. USA nem ad neki lopandót, EU csóró, mint a templom egere, a bohóc nem tud honnan tarhálni. Megy majd Dél Amerikába, hátha ott egy drogbáró megszánja.
sozlib_abschaum
2026. március 24. 19:34
"Marine Le Pen üzent Zelenszkij fenyegetőzése kapcsán", majd felkerül ö is a "demokratikus" európai értékekkel megegyező hohol SS halállistára!
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!