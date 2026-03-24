Marine Le Pen üzent Zelenszkij fenyegetőzése kapcsán – ennek aligha örül majd az ukrán elnök (VIDEÓ)

Egyre nagyobb az aggodalom Európában: semmi sem úgy alakul Magyarországon, mint ahogyan tervezték
Egyértelmű, miben reménykedik Brüsszel – mutatott rá az elemző.
Bár Zelenszkij kemény hangot üt meg, Orbán Viktor nem fog meghátrálni, mert a magyar emberek jólétéért küzd – fogalmazott a francia patrióta.
A Maxima legújabb epizódjának vendége Marine Le Pen, a francia Nemzeti Tömörülés frakcióvezetője volt. A beszélgetésben szóba került az is, hogy Voldimir Zelenszkij elnök megfenyegette Orbán Viktort, hogy a magyar miniszterelnök ne blokkolja az Ukrajnának küldendő, 90 milliárdos uniós segélycsomagot.
„Ezek a támadások igazából bármennyire kínosak és nehezek is legyenek, nem szabad, hogy ezek jelentősen befolyásoljanak bennünket. Én azt hiszem, hogy
Orbán Viktornak olyan emberi képességei vannak, olyan politikusi képességei vannak, amelyek kivételesek, és a fenyegetés ellenére, a szankciók ellenére, az agresszió ellenére, amely ellene irányul, ő nem tér ki az útjából,
nem módosítja az irányát, mert ő a szabadságért küzd, a demokráciáért küzd, és a jólétért, a magyarok jólétéért küzd” – fogalmazott Le Pen.
Hozzátette: „De az is igaz, hogy az, hogy Zelenszkij elnök így mert beszélni, az abból is fakad, hogy azt gondolta, hogy követni fogják Brüsszelből, de ebben tévedett, és itt Brüsszel azt mondta, nem túl erősen, de mégiscsak azt mondta, hogy ez a fenyegetőzés ez elfogadhatatlan”.
