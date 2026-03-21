Magyar Péternek főhet a feje: megindult a belháború, egymás torkának ugrottak a tiszások – régi sérelmek bukkantak elő

Tarr Zoltán hatalmas kapufát lőtt: ezt már nem biztos, hogy megbocsátja neki Magyar Péter
A sportkommentátorok úgy minősítenék a Tisza alelnökének legfrissebb lépését, mint „jó lövés, bedobás!”
Miközben a Tisza javában Tarr Zoltánt, a párt alelnökét nyomja előre, sokan nincsenek ezzel megelégedve. Magyar Péternek egyre többször kell szembesülnie azzal, kikkel vette magát körbe.
Nem mindennapi botrány pattant ki a Tisza Párt berkein belül, a korábbi jelölt nem elégedett a párt mostani képviselőjelöltjével, ennek pedig hangot is adott, ráadásul elég meglepő helyen. Javában megy a kampányfinis a Budapest 16-os számú egyéni választókerületében, ahol a kormánypártok Földesi Gyulát, míg a Tisza Párt végül Tarr Zoltán EP-képviselőt, a párt alelnökét indítja, akinek a helyi munkája eléggé megkérdőjelezhető. Bár úgy tűnhet, Tarr Zoltán pozíciója megingathatatlan, az EP-képviselő komoly bakikat követett már el, Magyar Péter nem lehet teljesen elégedett vele.
Legutóbb Kiss Máté, a Tisza korábbi képviselőjelölt-jelöltje jelezte, nem örül annak, hogy Tarr Zoltán lett a befutó a Soroksárt, Pesterzsébet egy részét és a XVIII. kerület egy darabját is magába foglaló választókerületben. Mint azt lapunk kiszúrta, Bereczki Miklós, a választókerület független jelöltje élesen bírálta Tarrt az elmúlt napokban, a politikus szerint nincs helye ejtőernyősöknek a választókerületben, Magyar Péternek a kampányfőnökét, Kiss Zsoltot vagy Kiss Mátét kellett volna jelölnie.
Tarr Zoltán nem jó választás!”
– emelte ki a helyi ellenzéki politikus.
És Bereczki Miklós szóban forgó bejegyzését ki lájkolta? Igen, Kiss Máté, a Tisza Párt korábbi képviselőjelölt-jelöltje. Mint ismert, a Tisza Párt november közepén egy többfordulós előválasztást tartott, hogy a végén kijelöljék, melyik választókerületbe ki is induljon majd a párt színeiben. Budapest 16-ban a három jelölt között volt a végső győztes Tarr Zoltán, dr. Kiss Máté jogász, közbeszerzési szakértő és önkormányzati tanácsadó és Tóth Norbert sportlétesítmény-menedzser. Az első forduló végén Tóth Norbert lett az, aki nem folytathatta a versenyt.
November végére az is kiderült, hogy a Kiss Máté – Tarr Zoltán párosból utóbbit indítja majd a Tisza Párt áprilisban, úgy tűnik azonban, hogy ez sokakban hagyott tüskét, ígyKiss Mátéban is, aki ezek alapján egyetért az ellenzéki Bereczki Miklóssal abban, hogy a végső győztes Tarr Zoltán nem a legjobb jelölt a választókerületben. A tiszás előválasztást követően Kiss még közösségi oldalán azt írta, hogy hatalmas élmény volt részt venni a kiválasztási folyamatban, szívből gratulál Tarr Zoltánnak, akit mindenben támogat és mögötte áll.
Összefogunk, és egyként állunk be Zoltán mögé!”
– írta Kiss Máté, ám a szép szavak mögött lehet bőven ellenérzés is.
Az elmúlt időszakban Magyar Péternek sok fejtörést okozhattak kollégájának baklövései. Mint arról a Mandineren nemrég beszámoltunk, a Tisza Pártot képviselő ügyvéd egy hónapja kereste fel a helyi választási bizottságot, jogszabálysértés miatt kifogást nyújtott be, hiszen szerintük az Erzsébeti Napló egyik számában olyan tartalom jelent meg, ami állításuk alapján nem megfelelő. A Tisza kifogása az volt, hogy az Erzsébeti Napló egy önkormányzati lap és szerintük egy abban megjelent anyag kampányanyagnak minősül.
Mint a birtokunkba jutott anyagban szerepel, a Tisza Párt azt kifogásolta, hogy a mostani kampányban Földesi Gyula és Szijjártó Péter kezet fognak a címlapon, mindezt úgy, hogy a választókban bizalmat keltsenek. A probléma ezzel csak annyi, hogy az Erzsébeti Napló nem Pesterzsébet önkormányzata által kiadott lap, hanem egy alapítvány készíti az újságot. Erre a választási bizottság is rámutatott, a Tisza nem járt sikerrel ennél a kifogásnál.
Az elmúlt napokban a Tisza több képviselőjelöltje is komoly botrányba keveredett: Magyar Péter országjárása során érintette Orosházát is, ahol Gurzó Márta, a párt jelöltje csak harmadjára tudta kimondani a település nevét, ugyanis mindvégig valamiért Oroszország volt a nyelvén.
Jó estét, Orosorsz..., jó estét, oroszo...”
– szólt a mikrofonba a Tisza Békés 4-es választókerületének képviselőjelöltje, majd csak azután sikerült kimondania Orosháza nevét, hogy Magyar Péter oldalról súgott neki.
Ennél még mélyebbre süllyedt Judák Zsolt, a Tisza Párt Bács-Kiskun 03-as körzetében induló jelöltje. Magyar Péterrel az oldalán Judák Zsolt Hartán a nézők előtt arról beszélt, hogy otthon, a kiskertjében „a sorok végén van egy kis vadkender is”. Ugyanitt egy erősen vitatott kijelentést is tett, amikor Orbán Viktor miniszterelnököt egy feltételezett szexuális helyzetbe helyezte. Mondván,
ha Orbán Viktort egy fiatalkorú lánnyal találnák a Karmelitában, a vérfideszesek akkor is azt mondanák, hogy ez a kis ribanc megerőszakolta a miniszterelnököt.”
Judák később nem győzött elnézést kérni, Facebook-oldalán azt írta, hogy sokat készült a hartai beszédére, mégis izgult, kertészként nincs hozzászokva, hogy emberek előtt beszéljen, hibázott és fognak is még hibázni, mivel nem profi politikusok.
Nyitókép: Purger Tamás/MTI