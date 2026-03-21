Magyar Péternek főhet a feje: megindult a belháború, egymás torkának ugrottak a tiszások – régi sérelmek bukkantak elő

Tarr Zoltán nem jó választás!”

– emelte ki a helyi ellenzéki politikus.

És Bereczki Miklós szóban forgó bejegyzését ki lájkolta? Igen, Kiss Máté, a Tisza Párt korábbi képviselőjelölt-jelöltje. Mint ismert, a Tisza Párt november közepén egy többfordulós előválasztást tartott, hogy a végén kijelöljék, melyik választókerületbe ki is induljon majd a párt színeiben. Budapest 16-ban a három jelölt között volt a végső győztes Tarr Zoltán, dr. Kiss Máté jogász, közbeszerzési szakértő és önkormányzati tanácsadó és Tóth Norbert sportlétesítmény-menedzser. Az első forduló végén Tóth Norbert lett az, aki nem folytathatta a versenyt.

November végére az is kiderült, hogy a Kiss Máté – Tarr Zoltán párosból utóbbit indítja majd a Tisza Párt áprilisban, úgy tűnik azonban, hogy ez sokakban hagyott tüskét, ígyKiss Mátéban is, aki ezek alapján egyetért az ellenzéki Bereczki Miklóssal abban, hogy a végső győztes Tarr Zoltán nem a legjobb jelölt a választókerületben. A tiszás előválasztást követően Kiss még közösségi oldalán azt írta, hogy hatalmas élmény volt részt venni a kiválasztási folyamatban, szívből gratulál Tarr Zoltánnak, akit mindenben támogat és mögötte áll.