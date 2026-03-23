Lengyelországban is a magyar választás áll a fókuszban – a szakértő elárulja, mi lehet a kampány végső kimenetele

Donald Tusk kimondta: ha Magyar Péter nyer, megy a pénz Ukrajnába
A választásokig kivárnak.
Rosonczy-Kovács Mihály a Sieci-ben rámutatott, hogy kezd unalmassá válni Magyar Péterék „minden rossz” narratívája, míg Orbán Viktor beszédeire tömegek kíváncsiak.
A legnagyobb lengyel jobboldali hetilap, a Sieci címlapon foglalkozik a közelgő magyar választásokkal. A lap címlapján Orbán Viktor mellett Magyar Péter látható, akinek a háta mögött ott áll az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen és Lengyelország miniszterelnöke, Donald Tusk. A címlapon azt a kérdést teszik fel, hogy veszít-e a magyar kormányfő.
A Sieci terjedelmes összeállításának felütésében rámutatott, hogy tisztán látható az, hogy Tusk támogatja Magyar Pétert a magyar országgyűlési választások kampányában. Sőt, még a kapcsolat is nyilvánvaló a PO-sok és a Tisza Párt között. Nem véletlen, hogy Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke közvetlen együttműködésről beszélt.
Sőt, arról sem szabad elfelejtkezni, hogy maga a lengyel miniszterelnök ismerte be nyíltan, hogy Magyar Péter azt a kérdést tette fel neki a telefonban, hogy „hogyan kell ezt csinálni”, azaz miként lehet megdönteni egy konzervatív kormány hatalmát.
Jacek Karnowski újságíró Rosonczy-Kovács Mihály Lengyelország- és Olaszország szakértővel beszélgetett többek között a két politikus módszerei között fellelhető hasonlóságokról, illetve a magyar választások várható kimeneteléről.
A Nézőpont Intézet külügyi igazgatója a Sieci-nek úgy fogalmazott, hogy a kampány jelenlegi dinamikája a Fidesznek és a kormánynak kedvez. Majd ismertette, hogy Orbán Viktor legnagyobb kihívója Magyar Péter, aki az Európai Néppárt, a globalista média és az elit támogatásával főként 2024-ben volt felfutóban. A Tisza-vezér lendülete azonban tavaly nyárig tartott.
„Az elmúlt hónapok, különösen a kampány finise azonban ellenkező tendenciát mutat: Orbán gyűlésein több ember vesz részt, mint Magyar rendezvényein, aki egyelőre nem tud új elemeket bevezetni, és az a típusú üzenet, hogy »most minden rossz, és minden jó lenne, ha én kormányoznék«, kezd unalmassá válni” – húzta alá.
Rosonczy-Kovács ezután arra is rámutatott, hogy a számok azt mutatják, hogy a Fidesz szavazótábora nagyobb – a párt legfontosabb célja továbbra is a mozgósítás, míg a Tisza Párt, – amely szinte kizárólag negatív érzelmekre és tiltakozásra építi kampányát –,
kénytelen arra is törekedni, hogy a kisebb kormányellenes pártok ne csábítsák el szavazóinak egy részét.
A szakértő azt is megjegyezte, hogy a Fidesz rendezvényein azt a „csendes többséget” látni, amely nem vesz részt a közösségi médiában zajló vitákban, helyette teszi a dolgát, dolgozik, eltartja a családját, „ugyanakkor elege van abból, hogy bírálják és semmibe veszik pusztán azért, mert támogatja a kormány nemzeti érdekeken alapuló, családbarát politikáját”.
Rosonczy-Kovács Mihály arra a kérdésre is választ adott, hogy miként segíthetik ma más európai országok patriótái Orbán Viktort és politikai közösségét.
„A nemzetközi baloldal látja, milyen erőt képvisel a patrióta együttműködés, ezért mindent megtesz annak érdekében, hogy felnagyítsa az egyes patrióta erők nemzeti érdekei közötti vélt vagy valós különbségeket”.
„A patrióta és konzervatív erők számára a legfontosabb az, hogy képesek legyenek ennek ellenállni.
Mindenkinek a saját nemzeti érdekeit kell képviselnie, és nyíltan kell beszélnie róluk – akkor kiderül, hogy sokkal több dolog köt össze bennünket, mint amennyi elválaszt”
– hangsúlyozta a külügyi igazgató.
