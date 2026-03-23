lengyelország tisza párt fidesz kampány Magyar Péter Rosonczy-Kovács Mihály választás orbán viktor

Lengyelországban is a magyar választás áll a fókuszban – a szakértő elárulja, mi lehet a kampány végső kimenetele

2026. március 23. 21:34

Rosonczy-Kovács Mihály a Sieci-ben rámutatott, hogy kezd unalmassá válni Magyar Péterék „minden rossz” narratívája, míg Orbán Viktor beszédeire tömegek kíváncsiak.

2026. március 23. 21:34
A legnagyobb lengyel jobboldali hetilap, a Sieci címlapon foglalkozik a közelgő magyar választásokkal. A lap címlapján Orbán Viktor mellett Magyar Péter látható, akinek a háta mögött ott áll az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen és Lengyelország miniszterelnöke, Donald Tusk. A címlapon azt a kérdést teszik fel, hogy veszít-e a magyar kormányfő.

A Sieci terjedelmes összeállításának felütésében rámutatott, hogy tisztán látható az, hogy Tusk támogatja Magyar Pétert a magyar országgyűlési választások kampányában. Sőt, még a kapcsolat is nyilvánvaló a PO-sok és a Tisza Párt között. Nem véletlen, hogy Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke közvetlen együttműködésről beszélt.

Külföldi szolgálatok egy magyar újságíró segítségével lehallgatták Szijjártó Pétert, a szálak Orbán Anitáig vezetnek

Külföldi szolgálatok egy magyar újságíró segítségével lehallgatták Szijjártó Pétert, a szálak Orbán Anitáig vezetnek
Sőt, arról sem szabad elfelejtkezni, hogy maga a lengyel miniszterelnök ismerte be nyíltan, hogy Magyar Péter azt a kérdést tette fel neki a telefonban, hogy „hogyan kell ezt csinálni”, azaz miként lehet megdönteni egy konzervatív kormány hatalmát.

Jacek Karnowski újságíró Rosonczy-Kovács Mihály Lengyelország- és Olaszország szakértővel beszélgetett többek között a két politikus módszerei között fellelhető hasonlóságokról, illetve a magyar választások várható kimeneteléről.

Ezt is ajánljuk a témában

Kezd unalmassá válni a „minden rossz-narratíva”

A Nézőpont Intézet külügyi igazgatója a Sieci-nek úgy fogalmazott, hogy a kampány jelenlegi dinamikája a Fidesznek és a kormánynak kedvez. Majd ismertette, hogy Orbán Viktor legnagyobb kihívója Magyar Péter, aki az Európai Néppárt, a globalista média és az elit támogatásával főként 2024-ben volt felfutóban. A Tisza-vezér lendülete azonban tavaly nyárig tartott. 

„Az elmúlt hónapok, különösen a kampány finise azonban ellenkező tendenciát mutat: Orbán gyűlésein több ember vesz részt, mint Magyar rendezvényein, aki egyelőre nem tud új elemeket bevezetni, és az a típusú üzenet, hogy »most minden rossz, és minden jó lenne, ha én kormányoznék«, kezd unalmassá válni” – húzta alá.

Rosonczy-Kovács ezután arra is rámutatott, hogy a számok azt mutatják, hogy a Fidesz szavazótábora nagyobb – a párt legfontosabb célja továbbra is a mozgósítás, míg a Tisza Párt, – amely szinte kizárólag negatív érzelmekre és tiltakozásra építi kampányát –, 

kénytelen arra is törekedni, hogy a kisebb kormányellenes pártok ne csábítsák el szavazóinak egy részét.

A szakértő azt is megjegyezte, hogy a Fidesz rendezvényein azt a „csendes többséget” látni, amely nem vesz részt a közösségi médiában zajló vitákban, helyette teszi a dolgát, dolgozik, eltartja a családját, „ugyanakkor elege van abból, hogy bírálják és semmibe veszik pusztán azért, mert támogatja a kormány nemzeti érdekeken alapuló, családbarát politikáját”.

Több köti össze a patriótákat, mint ami elválasztja

Rosonczy-Kovács Mihály arra a kérdésre is választ adott, hogy miként segíthetik ma más európai országok patriótái Orbán Viktort és politikai közösségét.

„A nemzetközi baloldal látja, milyen erőt képvisel a patrióta együttműködés, ezért mindent megtesz annak érdekében, hogy felnagyítsa az egyes patrióta erők nemzeti érdekei közötti vélt vagy valós különbségeket”. 

„A patrióta és konzervatív erők számára a legfontosabb az, hogy képesek legyenek ennek ellenállni. 

Mindenkinek a saját nemzeti érdekeit kell képviselnie, és nyíltan kell beszélnie róluk – akkor kiderül, hogy sokkal több dolog köt össze bennünket, mint amennyi elválaszt” 

– hangsúlyozta a külügyi igazgató.

A teljes cikket ITT olvashatja.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

Ezt is ajánljuk a témában

 

Fordulat jöhet a kampányban: napokon belül mindent megváltoztathat a kiszivárgott bizonyíték

Fordulat jöhet a kampányban: napokon belül mindent megváltoztathat a kiszivárgott bizonyíték
Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Mantinka
2026. március 23. 23:13
Rákerestem Rosonczy-Kovács Mihály nevére, s mindenütt a néprajzkutatót adta ki eredményül. majd úgy kerestem rá, mint friss Nobel-díjas fideszes szakértő. Na így már rátaláltam.
