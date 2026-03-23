Lengyelországban is a magyar választás áll a fókuszban – a szakértő elárulja, mi lehet a kampány végső kimenetele

A legnagyobb lengyel jobboldali hetilap, a Sieci címlapon foglalkozik a közelgő magyar választásokkal. A lap címlapján Orbán Viktor mellett Magyar Péter látható, akinek a háta mögött ott áll az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen és Lengyelország miniszterelnöke, Donald Tusk. A címlapon azt a kérdést teszik fel, hogy veszít-e a magyar kormányfő.

A Sieci terjedelmes összeállításának felütésében rámutatott, hogy tisztán látható az, hogy Tusk támogatja Magyar Pétert a magyar országgyűlési választások kampányában. Sőt, még a kapcsolat is nyilvánvaló a PO-sok és a Tisza Párt között. Nem véletlen, hogy Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke közvetlen együttműködésről beszélt.