Donald Tusk kimondta: ha Magyar Péter nyer, megy a pénz Ukrajnába

„Mivel Magyarország akadályozza az Ukrajnának szánt uniós hitel elfogadását, ezért április 12-ig nem várható megállapodás, mivel Brüsszel Orbán vétójának megkerülését keresi” – idézte Donald Tusk lengyel kormányfőt a Kyiv Post ukrán hírportál, amit a hirado.hu szemlézett.

A lengyel kormányfő a brüsszeli Európai Tanács ülése utáni sajtótájékoztatón részletesen kitért arra is, hogy az uniós vezetőknek nem sikerült meggyőzniük Orbánt. Megfogalmazása szerint a magyar miniszterelnök továbbra is „bizonyos eljárási vagy formális trükköket alkalmaz az Ukrajna segélyének megakadályozására”.