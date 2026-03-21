03. 21.
szombat
európai tanács donald tusk brüsszel Magyar Péter ukrajna

Donald Tusk kimondta: ha Magyar Péter nyer, megy a pénz Ukrajnába

2026. március 21. 17:00

A választásokig kivárnak.

2026. március 21. 17:00
null

Mivel Magyarország akadályozza az Ukrajnának szánt uniós hitel elfogadását, ezért április 12-ig nem várható megállapodás, mivel Brüsszel Orbán vétójának megkerülését keresi” – idézte Donald Tusk lengyel kormányfőt a Kyiv Post ukrán hírportál, amit a hirado.hu szemlézett. 

A lengyel kormányfő a brüsszeli Európai Tanács ülése utáni sajtótájékoztatón részletesen kitért arra is, hogy az uniós vezetőknek nem sikerült meggyőzniük Orbánt. Megfogalmazása szerint a magyar miniszterelnök továbbra is „bizonyos eljárási vagy formális trükköket alkalmaz az Ukrajna segélyének megakadályozására”.

Nincs B-terv […] politikai érzékem azt súgja, hogy április 12-ig nem tudjuk elindítani ezt a pénzügyi támogatást”

– fogalmazott.

Mint írtuk, a hitel kapcsán Zelenszkij az ukrán sajtó munkatársaival folytatott beszélgetésen részletesen elmondta, hogy a kérdést az Európai Tanács elnökével, António Costával és az Európai Bizottság elnökével, Ursula von der Leyennel is megvitatta.

Mi optimistábbak vagyunk. Találnak majd lehetőségeket arra, hogyan lehet részben finanszírozni minket. Áprilisban várjuk az első összeget, amelyről a ’26-os évre megállapodtunk”

– mondta Zelenszkij.

Hozzátette: úgy véli, hogy az EU-nak így vagy úgy, de meg kell találnia a módját, hogy 90 milliárdot elkülönítsen Ukrajnának.

tapir32
2026. március 21. 18:12 Szerkesztve
A munkanélküliség csökkentése egyedül a Fidesz-KDNP programja.
tapir32
2026. március 21. 18:11
A Tisza el akarja venni a fiatalok adómentességét. A Tisza el akarja venni a gyermekes anyák adómentességét. A Tisza el akarja venni a 13. és a 14. havi nyugdíjat.
vip era
2026. március 21. 18:00
Ha Bütyök győzelmétől függ,akkor én üzenem Tusknak, hogy nem megy a pénz Ukrajnába. Ennyi.
megvadult-2
2026. március 21. 17:58
Megy a pénz Ukrajnába ? Nem arrül van szó Pöti mesejében , hogy Magyarországra jön a pénz ??
