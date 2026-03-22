03. 22.
vasárnap
Tisza Párt kocsis máté fidesz Magyar Péter ukrajna

Kocsis Máté: Az ukránok hatalomba akarják segíteni a Tiszát

2026. március 22. 11:47

Minden kérdés eldőlt. Ukrajna hatalomba akarja segíteni a Tiszát Pártot a Fidesz parlamenti frakcióvezetője szerint.

2026. március 22. 11:47
Az ukránok hatalomba akarják segíteni a Tiszát, ezért vannak itt nagy erővel, ezért zárták el a kőolajvezetéket, ezért fenyegetik a miniszterelnököt – sorolta a Fidesz parlamenti frakcióvezetője a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában, hozzátéve, cserébe pedig a Tisza majd mindent megszavaz, ami Ukrajnának fontos.

Kocsis Máté szerint az április 12-i választás nagy tétje tehát az, hogy ukránbarát kormány lesz Magyarországon, vagy maradunk a magyar nemzeti szuverenitás útján.

A kormánypárti politikus annak apropóján, hogy a szombati CPAC Hungary 2026 konferencián az álhírekről beszélt, kijelentette, 

Magyar Péter maga is „egy óriási nagy álhírgyáros, tehát az a mennyiségű hazugság, amit ő az elmúlt két évben bemutatott, az utánozhatatlan”, 

amivel az a fő baj, hogy mindezt egy ukránbarát politikának a kiteljesítésére használja fel – mondta Kocsis Máté.

Tipikus álhírnek és egyben választási csalásnak nevezte, amivel kapcsolatban Gulyás Gergely feljelentést is tett, hogy 

„azt terjesztették a tiszások”, hogy aki nem tudja eldönteni, hogy a Fideszre szavazzon vagy a Mi Hazánkra, az ikszelje be mindkettőt.

 „A baloldali propagandagépezet és az ukránok által is működtetett közösségi médiagépezet” részeiként lehet ezeket detektálni, és ezek ellen fel kell lépni, mert önmagukban nem tűnnek nagy dolgoknak, „de olyan mennyiségben vannak jelen a magyar nyilvánosság terében, hogy muszáj ellene harcolni” – fogalmazott a fideszes politikus.

Szerinte 

Magyar Pétert „egy dolog érdekli, a gyűlöletkeltés és annak a folyamatos mindennapi fenntartása”, 

a politikában mindig is a durva hangnemet, amit a magyarok érzékeltek, „azt neki sikerült kifejezetten toxikussá, gyűlöletkeltővé, hergelővé tenni”. Ő maga a kommunikációt gyűlöletkeltésnek hívja, az a lényeg, hogy a kormány ellen alaptalan hírekkel lehessen hergelni az embereket – tette hozzá.

Ezt is ajánljuk a témában

A Fidesz frakcióvezetője azt mondta, kevésbé fontos a számháború, hogy hányan vettek részt a békemeneten vagy a nemzeti meneten, 

az fog számítani, hogy hányan mennek el április 12-én szavazni. Minden más csak arra alkalmas, hogy folytatódjon a parttalan vita, 

de a Tisza a választást azért fogja elveszíteni, mint elődei, mert „külföldi összejátszással, külföldről kapott segítséggel akarják megszerezni a magyar hatalmat”, és erre a magyar emberek nem jól rezonálnak.

A közvélemény-kutatási adatokkal kapcsolatban azt fogalmazta meg, hogy 

minden álhír, így az orosz befolyásról szóló vagy az, hogy húsz százalékkal vezetnek, és ezek csak blöffök, kampányeszközök, amivel tartani akarják a reményt a baloldali választókban, hogy sikerülhet. 

Az ilyen eredményeket közlő közvélemény-kutatók „nem komolyan vehető intézetek, nem komolyan vehető emberek”, aminek az lesz a böjtje a választások után, hogy „egy hitelét vesztett intézetnek már senki nem fog komolyan vehető munkát adni”.

Azt a kérdést tette fel, hogy 

ha valóban ennyivel vezetne a Tisza, „akkor miért akarják fenyegetésekkel, feljelentésekkel visszalépésre kényszeríteni az egy-két százalékos jelölteket?”.

A Fidesznek azonban nem is ezzel kell foglalkozni, hanem azzal, hogy „mindenkihez eljussunk és mozgósítsuk őket, hiszen a tét óriási, háború vagy béke kérdésében kell dönteni, meg arról, hogy 

ukránbarát kormányunk lesz-e, vagy sem” 

hangsúlyozta Kocsis Máté.

(MTI)

Nyitókép: Gints Ivuskans / AFP

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2026. március 22. 12:51
Orkrajna nem EU-s orszag, igy semmilyen EU-s penzre nem jogosult ! Minden tamogatas orkrajnanak CSAK onkentesen a tagallamok dontese alapjan lehetseges , NEM kotelezoen ! Orkrajna egy korrupt , parazita allam amely nem kepes fenntartani magat onalloan, ilyen allam NEM valo az EU-ba ! Az EB es ET-t be kell perelnie Magyarorszag es Szlovakia ,mert nem a tagallamok erdekeit vedi hanem egy idegen allamet ! Orban Viktor hivja fel Trumpot es Elont ,hogy zarjak le a Starlinket, amig Orkrajna fel nem oldja a Baratsag vezeteken az olajembargot Magyarorszag es Szlovakia ellen ! Olyan orszag amely elzarja ket Unios orszag koolajellatasat, NEM valo az Unioba, ennyi !
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast
2026. március 22. 12:30
Trianon is az ilyen csokis málé féle toxikus mentalitás eredménye lett. Ezt az általuk megmérgezett szomszédi viszonyt is nyögni fogják még az elkövetkező generációk is.
bekeev-2025
2026. március 22. 12:01
tiszasszoptato 2026. március 22. 11:53 A hazaárulók mindig azok voltak és lesznek!Csak a nevük változik,és az hogy milyen idegen hatalmakat szopkodnak fel, a hazájuk ellen! Hát igen. Például oroszok a belügyminisztérium szerverein, vagy a kínai rendőrök a Micimackó látogatásakor.
bekeev-2025
2026. március 22. 12:00
Fura a fideszektások ferde, degenerált észjárása. Az egyik pillanatban Ukrajna összeomlik, a másik pillanatban pedig veszélyt jelentenek Magyarországra, sőt, beavatkoznak a választásokba. Bizonyíték?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!