Kínos lett a Tiszának, hogy kiderült az igazság: nyilvánosan magyarázkodik a külföldi szolgálatokkal összejátszó Panyi Szabolcs

Szijjártó lehallgatása: Schiffer András vitte be a kegyelemdöfést
Még az ügyvéd sem hagyhatta szó nélkül a történteket.
Jó nagy bajban van az újságíró.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn döbbenetesnek nevezte a Mandiner friss cikkét, miszerint „egy magyar újságíró aktív közreműködésével hallgatta le egy vagy több külföldi titkosszolgálat”.
Ebből látszik, hogy hogyan épülne fel egy ukránbarát kormány ukránpárti külügyminisztériuma”
– tette hozzá. Szijjártó Péter ugyanakkor leszögezte, hogy hiába a nyomásgyakorlás, hiába a titkosszolgálati akciók, a kormány nem adja fel a magyar nemzeti érdeket.
A 24.hu megkereste Panyi Szabolcsot az elhangzottakról érdeklődve. Az újságíró a lapnak elmondta, a Mandiner cikkben közölt hangfelvételen elhangzott mondatai egy forrásával zajlott beszélgetése során lettek rögzítve.
Annak tartalmáról elmondta, próbált úgy tenni, mintha nagyobb befolyása lenne,
ezért beszélt arról, hogy Orbán Anitához baráti kapcsolat fűzi, és hogy adott esetben volna hatása a külügyminisztériumban dolgozók további munkájára egy esetleges kormányváltás esetén.
Ugyanakkor leszögezte, nyilvánvalóan nincs erre befolyása. Úgy ítélte meg, hogy Szijjártó Péter orosz kapcsolatainak és kommunikációjának a felderítése érdekében több információhoz juthat, ha befolyásosnak mutatja magát. Ezt fontosabbnak, magasabb érdekűnek tartotta, ezért választotta azt az utat, hogy túloz, nagyot mond. Kiemelte, ez hiba volt, szerencsétlen döntés volt a részéről újságíróként.
Ezt is ajánljuk a témában
Még az ügyvéd sem hagyhatta szó nélkül a történteket.
