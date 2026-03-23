03. 23.
hétfő
Magyarország Panyi Szabolcs újságíró Szijjártó Péter

Kínos lett a Tiszának, hogy kiderült az igazság: nyilvánosan magyarázkodik a külföldi szolgálatokkal összejátszó Panyi Szabolcs

2026. március 23. 15:16

Jó nagy bajban van az újságíró.

2026. március 23. 15:16
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn döbbenetesnek nevezte a Mandiner friss cikkét, miszerint „egy magyar újságíró aktív közreműködésével hallgatta le egy vagy több külföldi titkosszolgálat”.

Ebből látszik, hogy hogyan épülne fel egy ukránbarát kormány ukránpárti külügyminisztériuma”

– tette hozzá. Szijjártó Péter ugyanakkor leszögezte, hogy hiába a nyomásgyakorlás, hiába a titkosszolgálati akciók, a kormány nem adja fel a magyar nemzeti érdeket.

Külföldi szolgálatok egy magyar újságíró segítségével lehallgatták Szijjártó Pétert, a szálak Orbán Anitáig vezetnek

Külföldi szolgálatok egy magyar újságíró segítségével lehallgatták Szijjártó Pétert, a szálak Orbán Anitáig vezetnek
Azonnal magyarázkodásba kezdett Panyi Szabolcs

A 24.hu megkereste Panyi Szabolcsot az elhangzottakról érdeklődve. Az újságíró a lapnak elmondta, a Mandiner cikkben közölt hangfelvételen elhangzott mondatai egy forrásával zajlott beszélgetése során lettek rögzítve.

Annak tartalmáról elmondta, próbált úgy tenni, mintha nagyobb befolyása lenne,

ezért beszélt arról, hogy Orbán Anitához baráti kapcsolat fűzi, és hogy adott esetben volna hatása a külügyminisztériumban dolgozók további munkájára egy esetleges kormányváltás esetén.

Ugyanakkor leszögezte, nyilvánvalóan nincs erre befolyása. Úgy ítélte meg, hogy Szijjártó Péter orosz kapcsolatainak és kommunikációjának a felderítése érdekében több információhoz juthat, ha befolyásosnak mutatja magát. Ezt fontosabbnak, magasabb érdekűnek tartotta, ezért választotta azt az utat, hogy túloz, nagyot mond. Kiemelte, ez hiba volt, szerencsétlen döntés volt a részéről újságíróként.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Facebook

 

Fordulat jöhet a kampányban: napokon belül mindent megváltoztathat a kiszivárgott bizonyíték

Fordulat jöhet a kampányban: napokon belül mindent megváltoztathat a kiszivárgott bizonyíték
Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2026. március 23. 16:01
Buntetni a torvenyek szerint a kemkedest es a hazaarulast !
balbako_
2026. március 23. 15:53
Bíróság elé ezt a szarházit addig is előzetesbe vele!
khomeini
•••
2026. március 23. 15:53 Szerkesztve
az is egy érdekes kérdés, hogy ha ez a hazaáruló féreg saját elmondása szerint hazudott azért, hogy befolyásosabbnak tűnjön fel a beszélgetőpartnere előtt, akkor mi a biztosíték arra, hogy az orosz titkosszolgás sztoriban nem hazudott azért, hogy elősegítse a kormány megbuktatását?
pot_ember
2026. március 23. 15:51
Panyi bajban van, ebből akár nehéz börtönévek is lehetnek, a kompromitálódott ügynökök meg el szoktak tünni, van aki végez "magával", van aki egyszerűen lemegy a térképről.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!