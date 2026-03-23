Kínos lett a Tiszának, hogy kiderült az igazság: nyilvánosan magyarázkodik a külföldi szolgálatokkal összejátszó Panyi Szabolcs

A 24.hu megkereste Panyi Szabolcsot az elhangzottakról érdeklődve. Az újságíró a lapnak elmondta, a Mandiner cikkben közölt hangfelvételen elhangzott mondatai egy forrásával zajlott beszélgetése során lettek rögzítve.

Annak tartalmáról elmondta, próbált úgy tenni, mintha nagyobb befolyása lenne,

ezért beszélt arról, hogy Orbán Anitához baráti kapcsolat fűzi, és hogy adott esetben volna hatása a külügyminisztériumban dolgozók további munkájára egy esetleges kormányváltás esetén.

Ugyanakkor leszögezte, nyilvánvalóan nincs erre befolyása. Úgy ítélte meg, hogy Szijjártó Péter orosz kapcsolatainak és kommunikációjának a felderítése érdekében több információhoz juthat, ha befolyásosnak mutatja magát. Ezt fontosabbnak, magasabb érdekűnek tartotta, ezért választotta azt az utat, hogy túloz, nagyot mond. Kiemelte, ez hiba volt, szerencsétlen döntés volt a részéről újságíróként.