gép dunántúl balaton

Kincsek a mélyben: nem mindennapi módszerrel térképezi fel a Dunántúlt a MOL

2026. március 20. 14:32

A vizsgálatok 2026. március 18. és 28. között zajlanak, és mintegy 820 négyzetkilométeres területet érintenek.

null

Különleges módszerrel kutat új szénhidrogén-lelőhelyek után a MOL a Dunántúlon: a vállalat ezúttal nem a földről, hanem a levegőből vizsgálja a Balaton délnyugati térségét – számolt be a FEOL.

A társaság tájékoztatása szerint a méréseket egy amerikai cég, a Bell Geospace végzi, amely speciális műszerekkel felszerelt repülőgéppel pásztázza a térséget. A vizsgálatok 2026. március 18. és 28. között zajlanak, és mintegy 820 négyzetkilométeres területet érintenek.

A kutatás a „Buzsák” nevű szénhidrogén-koncesszióhoz kapcsolódik, amelyet a MOL még 2025-ben nyert el, egy török partnerrel közösen. A mostani légi felmérések a korábbi, felszíni geofizikai vizsgálatokat egészítik ki, hogy a szakemberek pontosabb képet kapjanak a föld mélyében rejlő kőolaj- és földgázkészletekről.

A cikk szerint a technológia egyik legérdekesebb eleme, hogy a repülőgép nem bocsát ki semmilyen jelet vagy sugárzást. Ehelyett a Föld gravitációs terének apró eltéréseit méri egy úgynevezett gradiometriai eljárással. Ennek segítségével háromdimenziós kép készíthető a földkéreg szerkezetéről, ami kulcsfontosságú lehet az esetleges lelőhelyek azonosításában.

A mérések napi rendszerességgel zajlanak a somogyi és zalai térség felett, a gép a Pécs–Pogány repülőtérről száll fel. A repülések alacsony magasságban, de szigorú szabályok betartásával történnek: lakott területek felett magasabban, azon kívül alacsonyabban halad a gép, körülbelül 200 km/órás sebességgel.

A beszámoló szerint a zajterhelés minimális, a lakott területeken kívül legfeljebb egy háztartási porszívó hangerejének felel meg, míg a települések felett ennél is halkabb lehet.

A most gyűjtött adatok jelentősége nem elhanyagolható: ezek alapján a szakemberek pontosabban meghatározhatják, hol érdemes további kutatásokat vagy akár fúrásokat végezni a térségben.

Nyitókép: MTI/PAP/Piotr Polak

 

