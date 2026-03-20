Kincsek a mélyben: nem mindennapi módszerrel térképezi fel a Dunántúlt a MOL

A mérések napi rendszerességgel zajlanak a somogyi és zalai térség felett, a gép a Pécs–Pogány repülőtérről száll fel. A repülések alacsony magasságban, de szigorú szabályok betartásával történnek: lakott területek felett magasabban, azon kívül alacsonyabban halad a gép, körülbelül 200 km/órás sebességgel.
A beszámoló szerint a zajterhelés minimális, a lakott területeken kívül legfeljebb egy háztartási porszívó hangerejének felel meg, míg a települések felett ennél is halkabb lehet.
A most gyűjtött adatok jelentősége nem elhanyagolható: ezek alapján a szakemberek pontosabban meghatározhatják, hol érdemes további kutatásokat vagy akár fúrásokat végezni a térségben.
