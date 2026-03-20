Kincsek a mélyben: nem mindennapi módszerrel térképezi fel a Dunántúlt a MOL

Különleges módszerrel kutat új szénhidrogén-lelőhelyek után a MOL a Dunántúlon: a vállalat ezúttal nem a földről, hanem a levegőből vizsgálja a Balaton délnyugati térségét – számolt be a FEOL.

A társaság tájékoztatása szerint a méréseket egy amerikai cég, a Bell Geospace végzi, amely speciális műszerekkel felszerelt repülőgéppel pásztázza a térséget. A vizsgálatok 2026. március 18. és 28. között zajlanak, és mintegy 820 négyzetkilométeres területet érintenek.