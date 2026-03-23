03. 23.
hétfő
VEKKER kaszás márk magyarország orbán viktor

Két front, egy szabály: NINCS KEGYELEM – a ringben harc, a közéletben bátorság | Kaszás Márk a Vekkerben

2026. március 23. 06:38

Öt ellenfél, csak KO – Kaszás Márk előtt brutális kihívás áll. Nincs mellébeszélés, csak bizonyítás és szintlépés. A ring mellett a közéletben is kemény: „jó dolgában vész meg a kutya is”. Üzenete egyértelmű: fegyelem, kontroll, teljesítmény – minden más csak kifogás.

Öt ellenfél, egymás után, csak kiütéssel lehet vége – Kaszás Márk nem hagy kérdéseket következő kihívása körül. A bokszoló egyértelművé tette: ez nem show, hanem bizonyítás. 

„Nagypapám keresztje a cipőmön, Orbán Viktor aláírása a nadrágomon, nem veszíthetek" 

- fogalmazott.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Fordulat jöhet a kampányban: napokon belül mindent megváltoztathat a kiszivárgott bizonyíték

Fordulat jöhet a kampányban: napokon belül mindent megváltoztathat a kiszivárgott bizonyíték
Tovább a cikkhezchevron

Nézze meg a Vekker teljes adását a Mandiner YouTube-csatornáján!

A beszélgetésben szóba került az is, miért vállalja nyíltan közéleti és politikai véleményét. Úgy látja, sok fiatal inkább panaszkodik, mint cselekszik, miközben nem is érzik igazán a helyzet súlyát.

„Jó dolgában vész meg a kutya is”

 – mondta, hozzátéve, hogy emiatt sokan a választások valódi tétjét sem értik.

A gondolkodásmód nála kulcs: „negatív érzelmekből csak rossz döntések születnek”.

Saját példájából kiindulva hangsúlyozta: a sikeres élethez három dologra van szükség – fegyelemre, kontrollra és következetességre, a ringben és az életben is. Véleménye szerint sport, egészségtudatosság és felelősségvállalás nélkül nincs előrelépés.

A ringben is ezt az utat követi: úgy érzi, most jut el arra a szintre, ahol már nem lehet félvállról venni a teljesítményét. Ha sikerül végigvinnie az ötmeccses kihívást, az szerinte egyértelmű bizonyíték lesz arra, hogy komoly szintet lépett.

És aki csak kívülről kommentel, annak szerinte ideje beszállni a meccsbe.

 

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Egyre nagyobb az aggodalom Európában: semmi sem úgy alakul Magyarországon, mint ahogyan tervezték

Egyre nagyobb az aggodalom Európában: semmi sem úgy alakul Magyarországon, mint ahogyan tervezték
Tovább a cikkhezchevron

