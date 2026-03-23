Két front, egy szabály: NINCS KEGYELEM – a ringben harc, a közéletben bátorság | Kaszás Márk a Vekkerben

Öt ellenfél, csak KO – Kaszás Márk előtt brutális kihívás áll.
Öt ellenfél, egymás után, csak kiütéssel lehet vége – Kaszás Márk nem hagy kérdéseket következő kihívása körül. A bokszoló egyértelmővé tette: ez nem show, hanem bizonyítás.
„Nagypapám keresztje a cipőmön, Orbán Viktor aláírása a nadrágomon, nem veszíthetek"
- fogalmazott.
A beszélgetésben szóba került az is, miért vállalja nyíltan közéleti és politikai véleményét. Úgy látja, sok fiatal inkább panaszkodik, mint cselekszik, miközben nem is érzik igazán a helyzet súlyát.
„Jó dolgában vész meg a kutya is”
– mondta, hozzátéve, hogy emiatt sokan a választások valódi tétjét sem értik.
A gondolkodásmód nála kulcs: „negatív érzelmekből csak rossz döntések születnek”.
Saját példájából kiindulva hangsúlyozta: a sikeres élethez három dologra van szükség – fegyelemre, kontrollra és következetességre, a ringben és az életben is. Véleménye szerint sport, egészségtudatosság és felelősségvállalás nélkül nincs előrelépés.
A ringben is ezt az utat követi: úgy érzi, most jut el arra a szintre, ahol már nem lehet félvállról venni a teljesítményét. Ha sikerül végigvinnie az ötmeccses kihívást, az szerinte egyértelmű bizonyíték lesz arra, hogy komoly szintet lépett.
És aki csak kívülről kommentel, annak szerinte ideje beszállni a meccsbe.