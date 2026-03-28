Ott vannak az ukránok a Tiszában, a Tisza eltörölné a védett benzinárat – itt az új Mesterterv
Kapitány István eltörölné a védett benzinárat, Panyi Szabolcs bebukott, az ukránok belátnak a Tiszába. Itt a Mesterterv legújabb adása.
Ha választania kellene Zelenszkij vagy Orbán Viktor között, kit választana? Hölgy: „Zelenszkijt.”
Sok hűhó semmiért, idézhetnénk Shakespeare egyik legismertebb vígjátékának címét Orbán Viktor veszprémi és győri országjárása után. Tudjuk jól, hogy
Magyar Péter hetek óta azzal szennyezi a nyilvánosság levegőjét, hogy Orbán Viktor önmerényletre készül. Természetesen humbug az egész, ez a kormányfő győri látogatásának zavartalan lefolyása után mindenki számára nyilvánvalóvá válhatott.
Még a győri polgármesternek is, aki beszállt ebbe az ostoba rémhírterjesztésbe. Pintér Bence persze tiszás polgármester már napokkal az esemény előtt sejtelmesen jelezte, hogy Orbánék – tudomása szerint – Győrt egy „kampányfordító esemény” helyszínéül akarják felhasználni.
Ezt az egész önmerényletcirkuszt éppen az a Magyar Péter kezdte terjeszteni, aki anno begyógyszerezte magát, és amikor az exfelesége kihívta a mentőket, akkor elbújt a kertben, pizsamában.
Ezt Kocsis Máté idézte föl mai Facebook-bejegyzésében. A rendezvény baj nélkül lezajlott, Kocsis utalt rá: „Reméljük, hogy az ukránok nem is terveznek semmiféle egyéb beavatkozást a magyar választási kampányba.”
A tiszások jobb híján igyekeztek borsot törni a helyszínen dolgozó megafonos riporterek – Bohár Dániel és Filep Dávid orra – alá. Az, hogy beszédében mit mond a kormányfő, őket egyáltalán nem érdekelte. Az egyik durván odaszólt az őt szelíden kérdezni akaró Bohárnak: „Menjél, húzzál a barátaid után.” Bohár egy hölgynek:
Ha választania kellene Zelenszkij vagy Orbán Viktor között, kit választana? Hölgy: „Zelenszkijt.”
Egy tömeggyilkost. Borzalom. A másik megnyomta a hangosanbeszélő vijjogóját, amitől aztán végképp nem lehetett hallani semmit sem Orbánból. Arrébb egy hangoskodó testes tiszásra rákérdezett a Kopasz, azaz Filep Dávid: „Miért ordítasz?” Mire jött az ellentmondást nem tűrő, arrogáns válasz, ordítva: „Mert gyökér vagy, azért!” Miért kell így beszélni, uram? – kérdezett tovább Filep illedelmesen. Válasz: „Miért nem mész az anyádba innen, ha nem kíváncsi rád senki?!” – ítélkezett tovább ordítva a testes.
Közben néhány tucat ellentüntető eljutott a főtérre, aminek a színpadtól távol eső részén összetalálkoztak egy másik csapattal, akik vélhetően előre felkészülhettek az érkezésükre. Olyan táblákat tartottak a magasba, amin a következő szövegek voltak:
„Helyettük is szégyellem magam!”, „Ez nem Győr hangja!”, „Sípolj, ha Fidesz-kétharmadot akarsz!”.
Orbán Viktor leszögezte, Győr sorsa az április 12-i választáson dől el, ezért azt kérte a helyiektől, szavazzanak a kormánypártok jelöltjeire. A kormányfő felidézte, 2002-ben is a Széchenyi téren voltak néhai Helmut Kohl volt német kancellárral. Kijelentette, szenvedélyük Magyarország, amit a közönség „Ria-Ria, Hungária” skandálással fogadott. Orbán Viktor szerint vannak olyanok is a téren, akik még nem döntötték el, melyik lábukra álljanak. Rámutatott: van egy harmadik fajta ember is, valahol ott hátul, a félhomályban zajonganak, sípolnak, dobolnak. Ők nem azért jöttek, mert van egy velünk közös szenvedélyük.
Azért jöttek, hogy elrontsák a mi esténket, de ezt nem hagyjuk. Nekik az okoz örömöt, ha mások örömét elronthatják. Nekünk meg az okoz örömöt, ha együtt lehetünk. Ők a düh, a gyűlölet és a rombolás emberei, mi pedig a szeretet és összefogás emberei vagyunk. Azt kívánjuk a tiszásoknak, egyszer nekik is legyen ilyen örömük.”
Hallhattuk, 2 százalék alatt van Győrben a munkanélküliség. 2010-ben Orbánék azt vállalták, hogy olyan gazdasági rendszert építenek, amelyben minden magyar munkát talál. 2010-ben 3,6 millió ember dolgozott Magyarországon, most 4,7 millió. Ha pedig bizalmat kapnak, 5 millió ember dolgozik majd, egymillió forint feletti átlagjövedelemmel.
Ez persze a provokátorokat egyáltalán nem érdekelte. Ezek után, aki Orbán helyett inkább Zelenszkijre akar szavazni április 12-én, az jobban teszi, ha meggondolja magát. Mert ha nem tudná, Zelenszkij az az ukrán elnök, akinek vér tapad a kezéhez, sőt a lelkéhez is. Egy ilyen tömeggyilkosra pedig egy magyar ember szerencsére nem szavazhat. Még ha tiszás és szavazna is rá, akkor sem.
(Borítókép: Dér Heni énekel a győri rendezvényen Fotó: Illyés Tibor MTI/ MTVA)