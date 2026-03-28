Orbán Viktor leszögezte, Győr sorsa az április 12-i választáson dől el, ezért azt kérte a helyiektől, szavazzanak a kormánypártok jelöltjeire. A kormányfő felidézte, 2002-ben is a Széchenyi téren voltak néhai Helmut Kohl volt német kancellárral. Kijelentette, szenvedélyük Magyarország, amit a közönség „Ria-Ria, Hungária” skandálással fogadott. Orbán Viktor szerint vannak olyanok is a téren, akik még nem döntötték el, melyik lábukra álljanak. Rámutatott: van egy harmadik fajta ember is, valahol ott hátul, a félhomályban zajonganak, sípolnak, dobolnak. Ők nem azért jöttek, mert van egy velünk közös szenvedélyük.

Azért jöttek, hogy elrontsák a mi esténket, de ezt nem hagyjuk. Nekik az okoz örömöt, ha mások örömét elronthatják. Nekünk meg az okoz örömöt, ha együtt lehetünk. Ők a düh, a gyűlölet és a rombolás emberei, mi pedig a szeretet és összefogás emberei vagyunk. Azt kívánjuk a tiszásoknak, egyszer nekik is legyen ilyen örömük.”

Hallhattuk, 2 százalék alatt van Győrben a munkanélküliség. 2010-ben Orbánék azt vállalták, hogy olyan gazdasági rendszert építenek, amelyben minden magyar munkát talál. 2010-ben 3,6 millió ember dolgozott Magyarországon, most 4,7 millió. Ha pedig bizalmat kapnak, 5 millió ember dolgozik majd, egymillió forint feletti átlagjövedelemmel.

Ez persze a provokátorokat egyáltalán nem érdekelte. Ezek után, aki Orbán helyett inkább Zelenszkijre akar szavazni április 12-én, az jobban teszi, ha meggondolja magát. Mert ha nem tudná, Zelenszkij az az ukrán elnök, akinek vér tapad a kezéhez, sőt a lelkéhez is. Egy ilyen tömeggyilkosra pedig egy magyar ember szerencsére nem szavazhat. Még ha tiszás és szavazna is rá, akkor sem.

