Ft
Ft
17°C
6°C
Ft
Ft
17°C
6°C
03. 28.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 28.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
győr zelenszkij shakespeare pintér bence Magyar Péter orbán öröm

Kabaré: az a Magyar Péter beszél önmerényletről, aki anno begyógyszerezte magát, és amikor az exfelesége kihívta a mentőket, akkor elbújt a kertben, pizsamában

2026. március 28. 18:57

Ha választania kellene Zelenszkij vagy Orbán Viktor között, kit választana? Hölgy: „Zelenszkijt.”

2026. március 28. 18:57
Horváth K. József
Horváth K. József
Mandiner

Sok hűhó semmiért, idézhetnénk Shakespeare egyik legismertebb vígjátékának címét Orbán Viktor veszprémi és győri országjárása után. Tudjuk jól, hogy 

Magyar Péter hetek óta azzal szennyezi a nyilvánosság levegőjét, hogy Orbán Viktor önmerényletre készül. Természetesen humbug az egész, ez a kormányfő győri látogatásának zavartalan lefolyása után mindenki számára nyilvánvalóvá válhatott.

Még a győri polgármesternek is, aki beszállt ebbe az ostoba rémhírterjesztésbe. Pintér Bence persze tiszás polgármester már napokkal az esemény előtt sejtelmesen jelezte, hogy Orbánék – tudomása szerint – Győrt egy „kampányfordító esemény” helyszínéül akarják felhasználni. 

Ezt az egész önmerényletcirkuszt éppen az a Magyar Péter kezdte terjeszteni, aki anno begyógyszerezte magát, és amikor az exfelesége kihívta a mentőket, akkor elbújt a kertben, pizsamában. 

Ezt Kocsis Máté idézte föl mai Facebook-bejegyzésében. A rendezvény baj nélkül lezajlott, Kocsis utalt rá: „Reméljük, hogy az ukránok nem is terveznek semmiféle egyéb beavatkozást a magyar választási kampányba.” 

A tiszások jobb híján igyekeztek borsot törni a helyszínen dolgozó megafonos riporterek – Bohár Dániel és Filep Dávid orra – alá. Az, hogy beszédében mit mond a kormányfő, őket egyáltalán nem érdekelte. Az egyik durván odaszólt az őt szelíden kérdezni akaró Bohárnak: „Menjél, húzzál a barátaid után.” Bohár egy hölgynek: 

Ha választania kellene Zelenszkij vagy Orbán Viktor között, kit választana? Hölgy: „Zelenszkijt.” 

Egy tömeggyilkost. Borzalom. A másik megnyomta a hangosanbeszélő vijjogóját, amitől aztán végképp nem lehetett hallani semmit sem Orbánból. Arrébb egy hangoskodó testes tiszásra rákérdezett a Kopasz, azaz Filep Dávid: „Miért ordítasz?” Mire jött az ellentmondást nem tűrő, arrogáns válasz, ordítva: „Mert gyökér vagy, azért!” Miért kell így beszélni, uram? – kérdezett tovább Filep illedelmesen. Válasz: „Miért nem mész az anyádba innen, ha nem kíváncsi rád senki?!” – ítélkezett tovább ordítva a testes.

Közben néhány tucat ellentüntető eljutott a főtérre, aminek a színpadtól távol eső részén összetalálkoztak egy másik csapattal, akik vélhetően előre felkészülhettek az érkezésükre. Olyan táblákat tartottak a magasba, amin a következő szövegek voltak: 

„Helyettük is szégyellem magam!”, „Ez nem Győr hangja!”, „Sípolj, ha Fidesz-kétharmadot akarsz!”.

Orbán Viktor leszögezte, Győr sorsa az április 12-i választáson dől el, ezért azt kérte a helyiektől, szavazzanak a kormánypártok jelöltjeire. A kormányfő felidézte, 2002-ben is a Széchenyi téren voltak néhai Helmut Kohl volt német kancellárral. Kijelentette, szenvedélyük Magyarország, amit a közönség „Ria-Ria, Hungária” skandálással fogadott. Orbán Viktor szerint vannak olyanok is a téren, akik még nem döntötték el, melyik lábukra álljanak. Rámutatott: van egy harmadik fajta ember is, valahol ott hátul, a félhomályban zajonganak, sípolnak, dobolnak. Ők nem azért jöttek, mert van egy velünk közös szenvedélyük.

Azért jöttek, hogy elrontsák a mi esténket, de ezt nem hagyjuk. Nekik az okoz örömöt, ha mások örömét elronthatják. Nekünk meg az okoz örömöt, ha együtt lehetünk. Ők a düh, a gyűlölet és a rombolás emberei, mi pedig a szeretet és összefogás emberei vagyunk. Azt kívánjuk a tiszásoknak, egyszer nekik is legyen ilyen örömük.”

Hallhattuk, 2 százalék alatt van Győrben a munkanélküliség. 2010-ben Orbánék azt vállalták, hogy olyan gazdasági rendszert építenek, amelyben minden magyar munkát talál. 2010-ben 3,6 millió ember dolgozott Magyarországon, most 4,7 millió. Ha pedig bizalmat kapnak, 5 millió ember dolgozik majd, egymillió forint feletti átlagjövedelemmel.

Ez persze a provokátorokat egyáltalán nem érdekelte. Ezek után, aki Orbán helyett inkább Zelenszkijre akar szavazni április 12-én, az jobban teszi, ha meggondolja magát. Mert ha nem tudná, Zelenszkij az az ukrán elnök, akinek vér tapad a kezéhez, sőt a lelkéhez is. Egy ilyen tömeggyilkosra pedig egy magyar ember szerencsére nem szavazhat. Még ha tiszás és szavazna is rá, akkor sem.

(Borítókép: Dér Heni énekel a győri rendezvényen Fotó: Illyés Tibor MTI/ MTVA)  

 

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
lemez
2026. március 28. 20:30
Videon ahogy ukrán peti testörei elvezetik megrugdosnak megvernek egy férfit mert megkérdezte igaz e hogy radnai lsd-zett.Sehol egy rendör .Mi folyik itt?
Válasz erre
0
0
gullwing
2026. március 28. 20:28
Beszart a pizsamába IS....🤣🤣🤣🤣🤣
Válasz erre
0
0
chiron
2026. március 28. 19:31
"Ha választania kellene Zelenszkij vagy Orbán Viktor között, kit választana? Hölgy: „Zelenszkijt." Ugyanezek a nők választanának egy férfi helyett egy medvét. Legalábbis az interneten terjedő mémhullám szerint. Mert az olyan pózer. Je suis Medveválasztó Öntudatos Nő. A pszicho szakmában kommunális nárcizmusnak hívják ezt a fajta járványos látvány-farizeuskodást. Azért, talán még a medve is jobb, mint az ukrán kukibohóc.
Válasz erre
2
0
johannluipigus
2026. március 28. 19:15
"Ha választania kellene Zelenszkij vagy Orbán Viktor között, kit választana? Hölgy: „Zelenszkijt." Hölgyem, lenne olyan kedves felpróbálni ezt a tüchtig kis zubbonyt?
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!