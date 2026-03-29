Itt a kampányfőnök elemzése: összeállt a nagy kép a célegyenesben, ez a sorsdöntő választás valódi, vérfagyasztó tétje!

„Ukrajnának elemi érdeke, hogy az április 12-i választáson megbukjon az Orbán Viktor vezette nemzeti kormány. Tudják ugyanis, hogy Magyarország érdekei három stratégiai kérdésben mindig ellentétesek lesznek Ukrajna érdekeivel:

nem fogjuk támogatni a háborújukat,

nem fogunk hozzájárulni az ukrán EU-csatlakozáshoz,

és nem fogunk lemondani az olcsó orosz energiáról.

Éppen ezért Zelenszkij elnök elhatározta, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy egy ukránpárti politikai erőt segítsen hatalomra. Ukrán titkosszolgálati műveleti területté alakították hazánkat annak érdekében, hogy hatalomra segítsék az ukránpárti politikai erőt, a Tisza Pártot” – szögezte le.

Emlékeztetett, hogy egy, a Mandiner által közölt kiszivárgott hangfelvételből kiderül a héten, hogy Panyi Szabolcs, a sorosista és ukránpárti magyar újságíró külföldi titkosszolgálatokkal működik együtt, és a külföldi szolgálatok segítségével lehallgatta a magyar külügyminisztert.

De az is kiderült, hogy Panyi Szabolcs és Orbán Anita, a Tisza külügyminiszter-jelöltje szorosan együtt dolgozik, és ha Orbán Anita lenne a külügyminiszter, akkor Panyi bármilyen külügyi információhoz hozzáférhetne, valamint átvilágíthatná a külügyminisztérium személyi állományát. „Így nézne ki, ha Magyarországot külföldi érdekek mentén kormányoznák. Ezt nem szabad hagyni, mert Magyarországnak nem ukránpárti, hanem nemzeti kormányra van szüksége!” – figyelmeztetett a miniszterelnök politikai igazgatója.

De a héten feloldották a titkosítás alól és nyilvánosságra került a Tisza Párt informatikusának meghallgatása is, melyen elismerte, hogy az ukrán titkosszolgálat beszervezhette. A felvételből kiderült, hogy későbbi, Ukrajna érdekében végrehajtandó akciókra készítették fel, és az ukrán állami kibervédelemmel foglalkozó szerv volt a kapcsolattartója.

Az ukrán titkosszolgálat által beszervezett informatikus bevallotta, hogy többször járt Kijevben, és végül azért szakította meg a kapcsolatot az ukránokkal, mert a védekező akciók mellett egyre hangsúlyosabbá váltak a támadó műveletek a csoportján belül. Az informatikus azt is megerősítette, hogy az ukránok támadták a Magyarországot ellátó Barátság kőolajvezetéket. A magyar kémelhárítás helyesen járt el, és haladéktalanul intézkedett – emlékeztetett a fideszes politikus.

De ugyancsak a héten tálalt ki egy volt ukrán ügynök is, aki elárulta, hogy az ukrán hadsereg feketepénzéből finanszírozzák a Tisza Párt és Magyar Péter kampányát. A korábban lekapcsolt ukrán aranykonvoj, amely óriási mennyiségű dollárt, eurót és aranyat szállított, egy ilyen szállítmány volt, és ezért utazott vele ukrán titkosszolgálati tiszt is.

Vagyis mára beigazolódott, hogy a Tisza Párt vezetése nemcsak ukránbarát, nemcsak az a baj velük, hogy nem tudnának nemet mondani a követelésekre, de az is egyértelműen beigazolódott, hogy az ukránok által finanszírozott párt.

Márpedig tudjuk jól, hogy az választja a nótát, aki a zenészt fizeti” – hangoztatta.