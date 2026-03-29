Itt a kampányfőnök elemzése: összeállt a nagy kép a célegyenesben, ez a sorsdöntő választás valódi, vérfagyasztó tétje!

Beigazolódott: az ukránok szervezték be a tiszás informatikust
Egy szombaton nyilvánosságra hozott felvétel nyomán bebizonyosodott, hogy az ukránok titkosszolgálati akciókra szervezték be aTisza Párthoz kötődő informatikust.
Lehullt a lepel a baloldal végső elkeseredéséről, minden határt átléptek az utolsó pillanatokban.
„Az ukrán beavatkozás ellenére is folyamatosan növekszik a háborúellenes tábor – a Fidesz mögött a békés többség!” – írta közösségi oldalán Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.
Majd azzal folytatta, hogy Orbán Viktor változatlanul a legnépszerűbb a pártelnökök között a Nézőpont Intézet március végi kutatása szerint. Valamint a DK és a Mi Hazánk elnökének népszerűsége is meghaladja a bejutási küszöböt. A vezetők népszerűsége különösen a kisebb, küszöb körüli pártoknál lehet sorsfordító –jegyezte meg.
népszerűbb pártjánál, ami növeli parlamentbe jutási esélyeiket – sorolta.
Mindehhez hozzátette, hogy a Nézőpont Intézet kutatása alapján a legvalószínűbb listás eredmény szerint a Fidesz–KDNP 46 százaléon áll, a Tisza 40 százalékon,
ami 6 százalékpontos kormánypárti előnyt és stabil parlamenti többséget jelent.
Sőt, napról napra gyarapodik a háborúellenes tábor is: már több mint 1 800 ezernél jár a visszaküldött Nemzeti Petíciók száma, vagyis ennyien nyilvánították ki a véleményüket eddig arról, hogy nem akarják támogatni Ukrajnát, nem akarják támogatni a háborút, és nem akarnak többet fizetni az energiáért.
A kormányfő pedig folytatja az országjárását: akárhová látogat az országban, mindenhol tömegek fogadják, vagyis a Fidesz mobilizációs képessége jól működik, a miniszterelnök üzenetei meg tudják szólítani az ország többségét, és élőben is tapasztalható, hogy napról napra rengetegen állnak ki Orbán Viktor, a béke és a biztonság mellett.
Az országjárások bizonyítják, hogy valóban mi vagyunk a békés többség!”
– húzta alá.
Orbán Balázs arra is felhívta a figyelmet, hogy miközben a Fidesz jelöltjei és politikusai is minden nap felkeresik az ország különböző szegleteit, és mindenhol szép számú tömeg gyűlik össze,
addig a Tisza jelöltjei folytatják a presskukacozást a választási vereség felé”.
„Tudjuk, hogy központi utasítás szerint nem szólalhatnak meg, de a helyzet már olyannyira tarthatatlanná vált, hogy még a saját propagandasajtójukban is jelentek meg cikkek arról, hogy 1989 óta példátlan, hogy a választók bizalmáért versengő jelölt ne mondja el, mit képvisel” – hangsúlyozta.
Valamint emlékeztetett arra is, hogy a választás közeledtével megjelentek a baloldali hangok is, amelyek a Fidesz győzelmét vetítik előre. Ujj Péter, a 444 főszerkesztője egy interjúban nemrég elárulta, hogy fölényes Fidesz-győzelmet tart valószínűnek. A baloldali újságíró úgy kalkulál, hogy a Fidesz 2,5 millió szavazatot fog kapni listán, a Tisza pedig maximum 2,4 milliót.
Az egyéni választókerületekben sokkal látványosabb lesz a Fidesz előnye:
Ujj azzal számol, hogy
a Tisza maximum 40-et tud nyerni, de nem lepődne meg, ha csak 20-at tudna elhozni a 106-ból – a többi a Fideszé lesz.
A Fidesz kampányfőnöke szerint nem csoda, hogy Magyar Péter és tábora teljesen kétségbe van esve. Rendszeresen agresszív, tiszás provokátorokat küldenek a fideszes országjárásra, akik bevallják, hogy támogatják Ukrajnát, erőszakoskodnak, és megpróbálják megfélemlíteni a békés embereket.
Láthatóan nagyon zavarja a Tisza Párt vezetőjét, hogy minden Fidesz-rendezvényen többen vannak, mint náluk. „Ezek már a vereségét érző pártvezető utolsó elkeseredett próbálkozásai”. Ezen a héten ráadésul abszolút morális mélypontra jutott a provokáció: egy férfi megütötte az országjárásra érkező kolléganőnket, Gulyás Virágot.
Ezzel minden határt átléptek, az erőszaknak semmilyen formában nincs helye a politikában”
– szögezte le Orbán Balázs.
Orbán arra is kitért, hogy „végső elkeseredésükben” segítségül hívták Hann Endrét, „a baloldal legnagyobb mesemondóját”, akiről kiderült, hogy már nem is méri, hanem csak írja az általa megjelentetett számokat.
„Ha igazak lennének az általa közölt számok, felvetődik a kérdés, hogy miért kell minden ellenzékinek visszalépnie a Tisza javára, miért kell provokátorokat küldeni minden fideszes országjárásra, miért kell behívni az ukrán kémeket segíteni, miért terjesztenek választási csalásról szóló álhíreket. Miért ilyen idegesek? Pontosan azért, amit a 444 főszerkesztője is kikotyogott” – sorolta kérdéseit a politikus.
Orbán Balázs összefoglalójából nem hagyhatta ki azokat a kampányon túlmutató, Magyarország számára sorsfordító információkat sem, melyek a napokban uralták a közbeszédet. Ugyanis
lelepleződött a modern kori magyar történelem legnagyobb választási beavatkozási kísérlete.
„Ukrajnának elemi érdeke, hogy az április 12-i választáson megbukjon az Orbán Viktor vezette nemzeti kormány. Tudják ugyanis, hogy Magyarország érdekei három stratégiai kérdésben mindig ellentétesek lesznek Ukrajna érdekeivel:
Éppen ezért Zelenszkij elnök elhatározta, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy egy ukránpárti politikai erőt segítsen hatalomra. Ukrán titkosszolgálati műveleti területté alakították hazánkat annak érdekében, hogy hatalomra segítsék az ukránpárti politikai erőt, a Tisza Pártot” – szögezte le.
Emlékeztetett, hogy egy, a Mandiner által közölt kiszivárgott hangfelvételből kiderül a héten, hogy Panyi Szabolcs, a sorosista és ukránpárti magyar újságíró külföldi titkosszolgálatokkal működik együtt, és a külföldi szolgálatok segítségével lehallgatta a magyar külügyminisztert.
De az is kiderült, hogy Panyi Szabolcs és Orbán Anita, a Tisza külügyminiszter-jelöltje szorosan együtt dolgozik, és ha Orbán Anita lenne a külügyminiszter, akkor Panyi bármilyen külügyi információhoz hozzáférhetne, valamint átvilágíthatná a külügyminisztérium személyi állományát. „Így nézne ki, ha Magyarországot külföldi érdekek mentén kormányoznák. Ezt nem szabad hagyni, mert Magyarországnak nem ukránpárti, hanem nemzeti kormányra van szüksége!” – figyelmeztetett a miniszterelnök politikai igazgatója.
De a héten feloldották a titkosítás alól és nyilvánosságra került a Tisza Párt informatikusának meghallgatása is, melyen elismerte, hogy az ukrán titkosszolgálat beszervezhette. A felvételből kiderült, hogy későbbi, Ukrajna érdekében végrehajtandó akciókra készítették fel, és az ukrán állami kibervédelemmel foglalkozó szerv volt a kapcsolattartója.
Az ukrán titkosszolgálat által beszervezett informatikus bevallotta, hogy többször járt Kijevben, és végül azért szakította meg a kapcsolatot az ukránokkal, mert a védekező akciók mellett egyre hangsúlyosabbá váltak a támadó műveletek a csoportján belül. Az informatikus azt is megerősítette, hogy az ukránok támadták a Magyarországot ellátó Barátság kőolajvezetéket. A magyar kémelhárítás helyesen járt el, és haladéktalanul intézkedett – emlékeztetett a fideszes politikus.
De ugyancsak a héten tálalt ki egy volt ukrán ügynök is, aki elárulta, hogy az ukrán hadsereg feketepénzéből finanszírozzák a Tisza Párt és Magyar Péter kampányát. A korábban lekapcsolt ukrán aranykonvoj, amely óriási mennyiségű dollárt, eurót és aranyat szállított, egy ilyen szállítmány volt, és ezért utazott vele ukrán titkosszolgálati tiszt is.
Vagyis mára beigazolódott, hogy a Tisza Párt vezetése nemcsak ukránbarát, nemcsak az a baj velük, hogy nem tudnának nemet mondani a követelésekre, de az is egyértelműen beigazolódott, hogy az ukránok által finanszírozott párt.
Márpedig tudjuk jól, hogy az választja a nótát, aki a zenészt fizeti” – hangoztatta.
Ezt is ajánljuk a témában
Sőt, ugyancsak a héten derült ki, hogy nem ez Ukrajna első beavatkozási kísérlete: frissen feloldott amerikai hírszerzési dokumentumok szerint 2022-ben ukrán kormányzati szereplők több százmillió dollárnyi amerikai pénzt próbáltak Biden 2024-es kampányára visszacsatornázni USAID-en keresztül.
Egy szintén a héten nyilvánosságra került kormányjelentés szerint évek óta kiterjedt nemzetközi hálózat pénzeli és koordinálja a baloldalhoz köthető szereplőket. 2022-ben külföldről szervezett és finanszírozott politikai beavatkozás zajlott Magyarországon, de a tevékenység ma is tart. A Biden-adminisztráció alatt a USAID-en keresztül 2022 és 2025 között legalább 3,5 milliárd forint érkezett magyar baloldali szereplőkhöz, a finanszírozásban részt vett a Soros-hálózat, a German Marshall Fund és a Globsec is – utóbbiból érkezett Orbán Anita, a Tisza külügyi vezetője a Tisza Pártba. „A finanszírozást időközben átvette Brüsszel, hálózat célja a nemzeti kormány megbuktatása és egy Brüsszel- és ukránbarát kormány hatalomra segítése – sorolta a már-már döbbenetes tényeket”.
A terjedelmes beszámoló végén Orbán Balázs külön foglalkozott Kapitány István kijelentésével is. A Shell egykori globális alelnöke egy választási gyűlésen arról beszélt, hogy a Tisza Párt kivezetné a bankokat és energiamultikat célzó különadókat és az alacsony árakat biztosító védett árakat. Vagyis – mivel ezek a különadók fedezik a rezsivédelmi kiadásokat – Kapitány lényegében bejelentette, hogy
ha a Tisza Párt kerülne hatalomra, megszüntetnék a rezsicsökkentést, ami azonnal három-négyszeres energiaszámlákat jelentene a magyar háztartásoknak.
A magyar kormány a benzin árát 595 és a dízelét 615 forinton rögzítette. A védett árak kivezetése azt jelentené, hogy ha jönne a Tisza, jönne vele az 1000 forintos benzinár is.
A Tisza energialobbistái az energiamultik érdekeit védi a magyar emberekkel szemben”
– szögezte le Orbán.
A Fidesz kampányfőnöke posztját azzal zárta, hogy a kampány utolsó két hetébe érve a napnál is világosabbá vált: a Tisza kockázatot és veszélyt jelent Magyarország számára – ha ők kerülnének hatalomra, azon minden magyar ember rajta veszítene.
„Magyarország békéjét és biztonságát csak Orbán Viktor tudja biztosítani, csak ő képes a magyar érdeket eredményesen képviselni. Április 12-én a Fidesz a biztos választás!” – írta Orbán Balázs.
Nyitókép: Orbán Balázs Facebook-oldala
Tokár Géza felvidéki politológus a Facebook-oldalán reagált az ukrán kém által közölt információkra.