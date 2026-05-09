Beszélhetünk arról, hogy mindez mit jelent a köztársasági elnöki intézmény szempontjából. A személyt támadja és az intézményt találja el – mondta az államfőt ért támadások kapcsán egy interjúban Hack Péter, és nyilván van igazság ezekben a szavakban is. A kérdés csak az, hogy a mostani támadások vagy az elnök eddigi tevékenysége (illetve annak látványos hiánya) ártott-e jobban az intézménynek, s azt gondolom, hogy erős érvek szólnak amellett, hogy Sulyok Tamás politikai elfogultsága és/vagy politikai bátortalansága okán maga vált méltatlanná a hivatalához. Méltatlanná és éppen ezért szinte védhetetlenné, s egyben (nem alkotmányjogi, hanem politikai értelemben) könnyű prédává.

Aztán beszélhetünk arról is, hogy mennyire jól kiszámított és ügyesen megtervezett része volt ez az első beszédnek. Orbán Viktor hiányában Sulyok vált alkalmassá arra, hogy könnyen eltalálható céltábla legyen, a performansz sikerét pedig azonnal bizonyították is azok a képek, amelyek a tér reakcióját rögzítették. Magyar Péternek – ahogy mondtam már többször – érdeke az, hogy az első hónapok kormányzati nehézségeit látványos akciókkal, az elszámoltatás és a régi rend embereinek eltávolítását bizonyító színpadias képeivel takarja el. Ebből a szempontból (is) szinte biztosra vehető, hogy ebben az ügyben az államfő számára csak rossz és rosszabb kimenetek lehetségesek.

De felhozhatjuk azt is, hogy mennyire szolgált rá a köztársasági elnök erre a szerepre, és mennyire üt most vissza az őt jelölő volt miniszterelnökre és az őt megválasztó volt kormánypárti többségre, hogy nem egy alkalmasabb, elismertebb és ütésállóbb politikust küldtek a Sándor-palotába. Akit most esélyük lenne megvédeni, mert a Sulyok melletti kiállás sem erkölcsi, sem politikai sikerrel sem kecsegtet.