„Hiába esett, maradtak” – telibe kapta a vihar a Fidesz rendezvényét, de ez sem szegte a közönség kedvét

Orbán Viktor Békéscsabán bejelentette: „Az elmúlt két hétben felszántottam fél Magyarországot. A következő két hétben felszántjuk a másik felét!” (VIDEÓ)

Ismét nagygyűlést tartott Békéscsaba főterén Orbán Viktor. A miniszterelnök az április 12-i sorsdöntő választás előtt két héttel egyértelművé tette: míg a politikai ellenfeleket a düh hajtja, a kormánypárti közösséget a közös szenvedély, amit Magyarországnak hívnak. Hadüzenet a választásba beavatkozó ukránoknak, egyedülálló adómentesség a többgyermekes édesanyáknak és egy erős odaszúrás a „remegő kezű” ellenzéknek – mutatjuk a viharsarki beszéd legfontosabb pillanatait!