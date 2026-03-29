Orbán Viktor Békéscsabán bejelentette: már az ország egyik felét felszántotta, a következő két hétben pedig a másikat is felszántja! (VIDEÓ)

Ott vannak az ukránok a Tiszában, a Tisza eltörölné a védett benzinárat – itt az új Mesterterv
Kapitány István eltörölné a védett benzinárat, Panyi Szabolcs bebukott, az ukránok belátnak a Tiszába. Itt a Mesterterv legújabb adása.
Hatalmas tömeg hallgatja Orbán Viktort Békéscsabán, ahol leszögezte, hiába hitte azt a Tisza, hogy lejátszott meccs a kampány, de aztán megmutatta magát az ország nemzeti érzületű többsége.
Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke országjárásának legújabb, virágvasárnapi állomása Békéscsaba. Már a beszédek előtt arról számoltak be, hogy a tömeg egy hatalmas nemzeti színű lobogó mellett gyülekezik, a rendezvény helyszínétől valamivel távolabb, és a tervek szerint ezzel a lobogóval vonulnak majd át a beszéd helyszínére.
Közben a BEOL tudósítása szerint már sok fiatal a miniszterelnök beszéde előtt másfél órával azon a helyen gyülekezett, ahonnan a viharsarki Békemenet indult.
Hajrá Fidesz, hajrá magyarok, hajrá Viktor, békét akarunk – skandálják a résztvevők, elindult a Békemenet: nagy tömeg hömpölyög a békéscsabai sétálóutcán. Dr. Takács Árpád, Békéscsaba és térsége képviselőjelöltje fotóval jelentkezett be a helyszínről.
Lázár János, úton az országjárás helyszínére megjegyezte, hogy kereken két hét múlva választás, és most vasárnap új fejezet kezdődött a választási kampányban: „Egyértelműen kiderült, hogy Magyar Péternél ukrán titkosszolgálati emberek és ukrán pénz dolgozik. Ez lehet, hogy jó Magyar Péternek, de biztos, hogy rossz Magyarországnak, mert nem áll Magyarország érdekében, amit a Tisza Párt és Magyar Péter művel. Sőt, rossz Magyarországnak.”
A Szent István téren Pataky Attila fellépésével indult a rendezvény, aki elénekelte a Kör közepén állok slágerét, majd utána Dr. Takács Árpád mondott beszédet, aki leszögezte, hogy „kettő hét múlva sorsdöntő választásra készülünk, de akkor is és mindenkor is mi vagyunk a többség”. Elmondta, „olyan választásra készülünk, amely nem egyszerűen arról szól, hogy politikai pártot választunk, hanem sorsot, identitást, zászlót és országot választunk, és ahogy körülnézek itt a téren, látom, hogy mit választunk, és
elvtelen prédikátorok erre csak azt mondják, hogy színek és kiüresedett üres jelképek, de mi pontosan tudjuk, hogy a magyarság a színekben az erőt, a hűséget és a reményt örökre saját szimbólumának választotta”.
Lázár János is felszólalt, jelentette, hogy a Tisza apad: „már 50 éve a Tisza mellett élek, azt tudom nektek jelenteni, a Tisza apad. Nem árad, apad. Azért van ez így, mert mi megtanultuk, hogy a Tisza forrása Ukrajnában van. Megtanultuk, hogy a Tisza Ukrajnából hozza a szemetet, de azt is megtanultuk, barátaim, hogy a Tisza az a folyó, ami gyorsan árad, és még gyorsabban apad, ki fog száradni már nyárra” – folytatta beszédét Lázár János
Orbán Viktor a beszédének elején leszögezte, amikor először – két héttel ezelőtt – megindult az országjárással, felszántotta az ország egyik felét, a következő két hétben pedig felszántják az ország másik felét!
A miniszterelnök kitért arra is, hogy ellenzéki szimpatizánsok jelentek meg a helyszínen, amit a jobboldal politikai erejének visszaigazolásaként értelmezett. Úgy fogalmazott: a jelenlétük azt mutatja, hogy a kormánypártok erősebb támogatottsággal rendelkeznek, hiába mondták még két héttel ezelőtt, hogy „az ellenfeleinkkel többé-kevésbé pariban vagyunk”. Kiemelte a miniszterelnök,
„egy haza jövőjét nem lehet dühre, gyűlöletre építeni. Hazát csak szeretetre lehet építeni, ahogy ezt mi tesszük.”
Ekkor kitért a tömegbe rendelt ellenzéki provokátorokra is, akiket – megfogalmazása szerint – hasznosnak tart, mert így jól láthatóvá válik a különbség a két politikai tábor között. Úgy vélte, míg az egyik oldal indulatai által vezérelve jelenik meg, addig a kormánypárti közösséget az összetartozás élménye motiválja. A miniszterelnök a beszéd során közvetlenül is megszólította az ellenzéki jelenlévőket, és arra kérte őket, hogy legyenek nyitottak a párbeszédre. A kormányfő hangsúlyozta: szerinte mindenki számára adott a lehetőség a közeledésre és a vélemények meghallgatására.
Kedves tiszások! Ez a mi gyűlésünk! Mi vagyunk a házigazdák, ti vagytok a vendégek! Az nem járja, hogy lekiabáljátok a házigazda fejét! Ezt mi sosem fogjuk hagyni!”
Arról is beszélt Orbán Viktor, hogy jól érezhetően kiemelt nemzetközi figyelem övezi a magyar választásokat, nem csak gazdasági okokból: „Van néhány dolog, amit csak mi mertünk megtenni. És példaként tekintenek ránk.”
Leszögezte, Magyarország több olyan döntést is meghozott, amelyek egyedivé teszik Európában, és amelyek miatt más országok is figyelemmel kísérik a hazai folyamatokat.
Hangsúlyozta, azok az országok, akik migrációmentes Európát szeretnének, Magyarországnak drukkolnak, ahogy azok is, akik háborúellenes állásponton vannak.
A miniszterelnök beszédében külföldi beavatkozás lehetőségére is utalt, és kijelentette: Magyarország nem fogadja el, hogy külső szereplők befolyásolják a választási kampányt, függetlenül attól, hogy az ellenzék milyen politikát képvisel.
A rezsiárakra is kitért a miniszterelnök, hangsúlyozva, hogy Magyarország alacsony rezsiköltségei annak köszönhetők, hogy az ország képes volt olcsó orosz energiát beszerezni, ha pedig ez megszűnne, súlyos következményekkel járna, akár egyhavi fizetés kiesését is jelenthetné a családok számára.
A kormányfő hangsúlyozta, a legfontosabb vállalását a kormány teljesítette: sikerült a háborúból kimaradni. „Vállaltuk, hogy Magyarországot kívül tartjuk a háborún. És ma Magyarország Európa legbiztonságosabb országa.”
A miniszterelnök elmondta, hogy rendkívül nehéz időszakon van túl az ország, a háború és a kedvezőtlen nemzetközi környezet jelentősen lassította a fejlődést. Mint fogalmazott,
ennyi munkával akár kétszer-háromszor gyorsabb előrehaladás is lehetséges lett volna, azonban a „szembeszél” ezt megakadályozta.
Mindezek ellenére is, visszavezették a 13. havi nyugdíjat, és megkezdték a 14. havi nyugdíj felépítését is, hangsúlyozva, hogy tisztelet illeti az időseket. A családtámogatások terén sem léptek vissza: az Alaptörvényben rögzítették a család fogalmát, valamint megduplázták a gyermekek után járó adókedvezményt.
Hozzátette, hogy „világszenzáció és világrekord: a legalább két gyermeket vállaló édesanyák életük végéig nem fizetnek személyi jövedelemadót”, ami szerinte egyedülálló intézkedés.
Megerősítette a miniszterelnök, a következő ciklus végére 5 millió főre szeretnék növelni a foglalkoztatottak számát, ráadásul úgy, hogy közben az átlagjövedelem elérje az egymillió forintot.
Nyitókép: A békéscsabai békemenet eleje
Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala