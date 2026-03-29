Orbán Viktor Békéscsabán bejelentette: már az ország egyik felét felszántotta, a következő két hétben pedig a másikat is felszántja! (VIDEÓ)

Lázár János is felszólalt, jelentette, hogy a Tisza apad: „már 50 éve a Tisza mellett élek, azt tudom nektek jelenteni, a Tisza apad. Nem árad, apad. Azért van ez így, mert mi megtanultuk, hogy a Tisza forrása Ukrajnában van. Megtanultuk, hogy a Tisza Ukrajnából hozza a szemetet, de azt is megtanultuk, barátaim, hogy a Tisza az a folyó, ami gyorsan árad, és még gyorsabban apad, ki fog száradni már nyárra” – folytatta beszédét Lázár János

Orbán Viktor: Két hét alatt felszántottuk az ország egyik felét, a következő két hétben felszántjuk a másik felét!

Orbán Viktor a beszédének elején leszögezte, amikor először – két héttel ezelőtt – megindult az országjárással, felszántotta az ország egyik felét, a következő két hétben pedig felszántják az ország másik felét!

A miniszterelnök kitért arra is, hogy ellenzéki szimpatizánsok jelentek meg a helyszínen, amit a jobboldal politikai erejének visszaigazolásaként értelmezett. Úgy fogalmazott: a jelenlétük azt mutatja, hogy a kormánypártok erősebb támogatottsággal rendelkeznek, hiába mondták még két héttel ezelőtt, hogy „az ellenfeleinkkel többé-kevésbé pariban vagyunk”. Kiemelte a miniszterelnök,