Ezt minden szülőnek tudnia kell: itt vannak a gyermekkori sérülések leggyakoribb okai

Kisebb a tömegük, méretük. Emiatt a becsapódásokat, eséseket könnyebben viselik, viszont messzebbre is repülhetnek.

Rugalmasabb a vázrendszerük. Ez az a tulajdonság, ami miatt teljesen más a gyermekkori sérülések mechanizmusa. Ők sokkal hajlékonyabbak, jobban elnyelik a baleseteknél keletkező energiákat.

Mozgásrendszerük fejletlensége az egyik legfontosabb tényező. Igaz, hogy rugalmasabbak, amikor megtörténik a baj, de mivel ügyetlenebbek még a kicsik, többször is megesik, hogy például sérülnek. Az egyensúlyozó rendszerünk hosszú évek alatt fejlődik ki. Sok idő, amíg megtanulják használni és a tanulási folyamat része a kudarc is, jelen esetben a baleset.

Növekedésből adódó tulajdonságok. Folyamatos fejlődésben vannak. Gyermekkorban testünk bizonyos pontjai úgynevezett növekedési zónák, ami azt jelenti, hogy ott növekszünk. Ezek a zónák sérülékenyek, ez leginkább a kezelésüket befolyásolja. Ebben teljes mértékben mások, mint mi felnőttek.

Kiváló regenerációs képességük van és ebben verhetetlenek is. Sokkal jobban gyógyulnak, mint a felnőttek. Bennük tombolnak a növekedési hormonok, hihetetlen regenerációra és gyors felépülésre képesek. Nap mint nap csodájára járok ennek!

Mit tehetünk mi?

Nem tartom célravezetőnek, ha gyermekünket a széltől is óvjuk. Azon a véleményen vagyok, hogy a kis sérülések, bakik hozzátartoznak a fejlődéshez. Természetesen a nagy bajt érdemes elkerülni, ennek érdekében sokat tehetünk már azzal is, ha beszélgetünk a gyermekeinkkel.

Mondjuk el nekik azt, mit tegyenek, hogy elkerüljék a balesetet. Tiltással csak a szabályszegő énjüket erősítjük. Inkább tanítsuk meg őket mászni, futni, biciklizni, helyesen használni a sporteszközöket.

Fontos, hogy a gyermeknek megfelelő sportot válasszunk és használjuk a védőfelszerelést. Mi magunk is, hiszen utánoznak minket. Ha én nem hordom, hiába várom el, a gyerekem sem veszi fel a sisakot, ha biciklizik. A gyermekek utánoznak, szülőket, felnőtteket, más gyerekeket, minket. Ha pedig megtörténik a baj – ami valljuk be, az esetek nagy többségében kis seb vagy horzsolás –, legyen nálunk fertőtlenítő. Lehetőleg olyan, ami átlátszó, nem csíp, és könnyű használni.