Ezt minden szülőnek tudnia kell: itt vannak a gyermekkori sérülések leggyakoribb okai

Nem telik el úgy gyermekkor, hogy ne legyenek esések, sérülések, sebek. Ez így is van rendjén, a gyerekek fejlődnek, tanulnak és közben néha megsérülnek. De miért sérülnek meg relatíve gyakrabban, mint a felnőttek? Az okokat két csoportba oszthatjuk: vannak az úgynevezett kognitív és vannak az anatómiai okok.
A kognitív funkciók megismerési, információfeldolgozási és gondolkodási tevékenységeket jelölnek. Magyarul: látás, hallás, figyelem, gondolkodás, emlékezés, stb. Azt szoktam mondani, hogy amit az agyunk szürkeállománya tesz életünk során, az kognitív funkcióként értelmezhető. De miért esnek emiatt el a gyerekek? Nézzük csak:
A gyerekek nem csupán abban különböznek a felnőttektől, hogy kisebbek, bár tény, hogy emiatt másképp sérülnek. Sok tényező hozzájárul egy kis vagy nagy balesethez. De nézzük sorban:
Nem tartom célravezetőnek, ha gyermekünket a széltől is óvjuk. Azon a véleményen vagyok, hogy a kis sérülések, bakik hozzátartoznak a fejlődéshez. Természetesen a nagy bajt érdemes elkerülni, ennek érdekében sokat tehetünk már azzal is, ha beszélgetünk a gyermekeinkkel.
Mondjuk el nekik azt, mit tegyenek, hogy elkerüljék a balesetet. Tiltással csak a szabályszegő énjüket erősítjük. Inkább tanítsuk meg őket mászni, futni, biciklizni, helyesen használni a sporteszközöket.
Fontos, hogy a gyermeknek megfelelő sportot válasszunk és használjuk a védőfelszerelést. Mi magunk is, hiszen utánoznak minket. Ha én nem hordom, hiába várom el, a gyerekem sem veszi fel a sisakot, ha biciklizik. A gyermekek utánoznak, szülőket, felnőtteket, más gyerekeket, minket. Ha pedig megtörténik a baj – ami valljuk be, az esetek nagy többségében kis seb vagy horzsolás –, legyen nálunk fertőtlenítő. Lehetőleg olyan, ami átlátszó, nem csíp, és könnyű használni.
Nyitóképünk illusztráció, fotó: MTI/Ruprech Judit