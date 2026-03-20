tisza párt friedrich merz raskó györgy orbán viktor

A tiszás Raskó György Ukrajna mellett és a magyar vétó ellen érvel

2026. március 20. 13:02

Raskó szerint az EU egyik legsúlyosabb gyengesége, hogy egy kis súlyú tagállam is képes blokkolni kulcsfontosságú döntéseket.

null

Az Európai Unió működésének átalakítását sürgette közösségi oldalán Raskó György, a Tisza Párt szakértője, aki szerint a jelenlegi döntéshozatali mechanizmus komoly akadálya az unió hatékony működésének.

Raskó az Ukrajnának nyújtandó uniós hitellel kapcsolatos vita kapcsán fejtette ki álláspontját, amelyben bírálta Orbán Viktor vétóját. Úgy fogalmazott: a helyzet rámutat az Európai Unió egyik legsúlyosabb gyengeségére, nevezetesen arra, hogy 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Zelenszkij újabb bosszút tervelt ki Magyarország ellen – ez mindenkinek fájhat

Zelenszkij újabb bosszút tervelt ki Magyarország ellen – ez mindenkinek fájhat
Tovább a cikkhezchevron

egy viszonylag kis súlyú tagállam is képes blokkolni kulcsfontosságú döntéseket.

A politikus szerint problémát jelent, hogy az egyhangú döntéshozatal rendszere még a kisebb tagállamok számára is vétójogot biztosít, amit szerinte aránytalan befolyásként lehet értelmezni. Álláspontja szerint mindez az unió működésképtelenségéhez vezethet bizonyos stratégiai kérdésekben.

„Amatőr” EU

Raskó úgy vélte, hogy az Európai Unió jelenlegi működése „amatőr” benyomást kelt, és már hosszabb ideje láthatóak a strukturális problémák. Értékelése szerint különösen a keleti bővítést követően vált egyértelművé, hogy az unió intézményi rendszere nem tud megfelelően alkalmazkodni a megváltozott globális viszonyokhoz.

A tiszás szakértő szerint az EU politikai és döntéshozatali rendszere rugalmatlan és elavult, 

ami nemcsak a hatékonyságot rontja, hanem a közösség nemzetközi versenyképességét is gyengíti. Úgy látja, mindez hosszabb távon az unió hanyatlásához vezethet. Bejegyzésében kitért arra is, hogy Friedrich Merz már nyíltan beszélt a problémáról, amikor az úgynevezett „Orbán-szindrómára” utalva a jelenlegi helyzet tarthatatlanságát hangsúlyozta.

Nyitókép: Facebook

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Újabb kifogást talált Magyar Péter: rájuk fogná a Tisza Párt vereségét

Újabb kifogást talált Magyar Péter: rájuk fogná a Tisza Párt vereségét
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
sanya55-2
2026. március 20. 13:42
Én nem blokkolom az akaratod, kinyalhatod
sozlib_abschaum
2026. március 20. 13:38
"Raskó szerint az EU egyik legsúlyosabb gyengesége, hogy egy kis súlyú tagállam is képes blokkolni kulcsfontosságú döntéseket", a magyar királyság Europa második legnagyobb állama volt de a raskó tömeggyilkos hazaáruló felmenői tettek róla, hogy most ilyen "kis súlyú" lett.
fogas paduc
2026. március 20. 13:19
Az eu nem birodalom. Az szeretne lenni, de nem az. Ha az lenne, s megszavaznák azt, hogy ezt a Raskót megerőszakolhatják a migrik, vagy kiküldik az ukrán frontra, akkor azzal speciel egyet tudnék érteni. Nem is lenne vétó.
tapir32
2026. március 20. 13:09
Egyetértést igénylő kérdésekben minden szavazat egyet ér. Ez az EU lényege. Nőj fel nyuszi!
