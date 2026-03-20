A tiszás Raskó György Ukrajna mellett és a magyar vétó ellen érvel

Raskó szerint az EU egyik legsúlyosabb gyengesége, hogy egy kis súlyú tagállam is képes blokkolni kulcsfontosságú döntéseket.
Az Európai Unió működésének átalakítását sürgette közösségi oldalán Raskó György, a Tisza Párt szakértője, aki szerint a jelenlegi döntéshozatali mechanizmus komoly akadálya az unió hatékony működésének.
Raskó az Ukrajnának nyújtandó uniós hitellel kapcsolatos vita kapcsán fejtette ki álláspontját, amelyben bírálta Orbán Viktor vétóját. Úgy fogalmazott: a helyzet rámutat az Európai Unió egyik legsúlyosabb gyengeségére, nevezetesen arra, hogy
egy viszonylag kis súlyú tagállam is képes blokkolni kulcsfontosságú döntéseket.
A politikus szerint problémát jelent, hogy az egyhangú döntéshozatal rendszere még a kisebb tagállamok számára is vétójogot biztosít, amit szerinte aránytalan befolyásként lehet értelmezni. Álláspontja szerint mindez az unió működésképtelenségéhez vezethet bizonyos stratégiai kérdésekben.
Raskó úgy vélte, hogy az Európai Unió jelenlegi működése „amatőr” benyomást kelt, és már hosszabb ideje láthatóak a strukturális problémák. Értékelése szerint különösen a keleti bővítést követően vált egyértelművé, hogy az unió intézményi rendszere nem tud megfelelően alkalmazkodni a megváltozott globális viszonyokhoz.
A tiszás szakértő szerint az EU politikai és döntéshozatali rendszere rugalmatlan és elavult,
ami nemcsak a hatékonyságot rontja, hanem a közösség nemzetközi versenyképességét is gyengíti. Úgy látja, mindez hosszabb távon az unió hanyatlásához vezethet. Bejegyzésében kitért arra is, hogy Friedrich Merz már nyíltan beszélt a problémáról, amikor az úgynevezett „Orbán-szindrómára” utalva a jelenlegi helyzet tarthatatlanságát hangsúlyozta.
Nyitókép: Facebook