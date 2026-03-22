A tiszás Bóna Szabolcs beszántaná a gazdákat védő legnagyobb szervezetet: itt a válasz azoktól, akik értenek is hozzá!

A tiszás Bóna Szabolcs a gazdákat védő legnagyobb szervezetet is porig rombolná
Magyar Péter jelöltje fenyegetőzött, de ígérgetett is, mint akinek semmi nem drága.
A szakemberek szerint a Tisza Párt illúziói veszélybe sodornák a gazdákat és a tőkeerős nagyvállalatoknak kedveznének.
Az Agrokult a tiszás Bóna Szabolcs tegnapi mondatairól kérdezett meg olyan szakértőket, akik valóban értenek ahhoz, amiről beszélnek.
A Tisza Párt és jelöltje Bóna Szabolcs veszélyes illúziót árul, amikor a kötelező agrárkamarai tagság megszüntetését ígéri
– írják. Papp Zsolt NAK elnök úgy fogalmazott, hogy a kötelező tagság eltörlése nem szabadságot hoz a tagságnak, hanem kiszolgáltatottságot, különösen a kistermelők és családi gazdaságok esetében. „Ez nem egy reform, hanem a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tudatos leépítése, amelynek
következményeit a vidéki gazdák fizetnék meg.
Aki a kamarát gyengíti, az a magyar agrárium gerincét támadja” – emelte ki.
Hozzátette: „Ez az ígéret a tőkeerős nagyvállalatoknak kedvez, miközben magára hagyja azokat, akiknek a legnagyobb szükségük van szakmai segítségre. Csak hogy néhány példát említsek: a falugazdász-hálózat ingyenes munkája nélkül
tízezrek maradnának támogatás, tudás és pályázati segítség nélkül.
Bár a Tisza jelszavai hangzatosak, de Magyar Péter és Bóna Szabolcs valójában a vidéki Magyarország leépítésének forgatókönyvét írja.”
„A gazdák mögül kihúzni az intézményi hátteret, nem más, mint felelőtlen rombolás.
A Fidesz ezzel szemben bizonyította, hogy hosszú távon is stratégiai partnere a gazdáknak, képes megvédeni az agrártámogatásokat és a magyar mezőgazdaság érdekeit. Aki a valóság talaján áll, az tudja: a kamarai rendszer felszámolása súlyos hiba lenne Magyarország és a magyar mezőgazdaság jövője szempontjából” – mondta el.
Jakab István, MAGOSZ elnök így fogalmazott: „A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a MAGOSZ a leghatározottabban elutasítja az ukrán EU csatlakozást. Minden eszközzel tiltakozunk a Mercosur megállapodás ellen és akár az utcán is megakadályozzuk von der Leyen őrült terveit, a gazdák támogatásainak csökkentését. Pont
ezért zavarja őket a mi munkánk, mert van erőnk és szervezettségünk a saját sorsunk befolyásolására. A kérdés egyszerű, de a jövőnket határozza meg: kié lesz a magyar vidék? A családi gazdaságoké vagy a brüsszeli báboké,
ahova Magyar Péter és társai is tartoznak?”
Magyar Péter jelöltje fenyegetőzött, de ígérgetett is, mint akinek semmi nem drága.
Cseh Tibor András a NAK alelnöke, a MAGOSZ főtitkára szerint
„rombolni, rombolni, semmi mást, csak rombolni…
Szétverni mindazt, amit az elmúlt évtizedben a gazdák érdekében közösen felépítettünk. Ezt akarja a Tisza Párt. Szétverni Európa leghatékonyabb érdekképviseleti rendszerét, amellyel sikerült elérni például a mostani őstermelői adókedvezményeket, Európa legszigorúbb földtörvényét és azt, hogy
a kamarai falugazdászok minden termelőnek ingyen készítik el a támogatási kérelmét vagy a pályázatát. Persze, ők, a vörösbárók képviselői erre rá se hederítenek,
van miből pöffeszkedni az elmúlt 50 évben ellopott vagyonból!”
Nyitókép: Dmytro Smolienko/NurPhoto/NurPhoto via AFP