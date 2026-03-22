tisza párt nemzeti agrárgazdasági kamara magosz mezőgazdaság Magyar Péter

A tiszás Bóna Szabolcs beszántaná a gazdákat védő legnagyobb szervezetet: itt a válasz azoktól, akik értenek is hozzá!

2026. március 22. 13:29

A szakemberek szerint a Tisza Párt illúziói veszélybe sodornák a gazdákat és a tőkeerős nagyvállalatoknak kedveznének.

2026. március 22. 13:29
null

Az Agrokult a tiszás Bóna Szabolcs tegnapi mondatairól kérdezett meg olyan szakértőket, akik valóban értenek ahhoz, amiről beszélnek.

A Tisza Párt és jelöltje Bóna Szabolcs veszélyes illúziót árul, amikor a kötelező agrárkamarai tagság megszüntetését ígéri

 – írják. Papp Zsolt NAK elnök úgy fogalmazott, hogy a kötelező tagság eltörlése nem szabadságot hoz a tagságnak, hanem kiszolgáltatottságot, különösen a kistermelők és családi gazdaságok esetében. „Ez nem egy reform, hanem a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tudatos leépítése, amelynek 

következményeit a vidéki gazdák fizetnék meg.

 Aki a kamarát gyengíti, az a magyar agrárium gerincét támadja” – emelte ki.

Hozzátette: „Ez az ígéret a tőkeerős nagyvállalatoknak kedvez, miközben magára hagyja azokat, akiknek a legnagyobb szükségük van szakmai segítségre. Csak hogy néhány példát említsek: a falugazdász-hálózat ingyenes munkája nélkül 

tízezrek maradnának támogatás, tudás és pályázati segítség nélkül. 

Bár a Tisza jelszavai hangzatosak, de Magyar Péter és Bóna Szabolcs valójában a vidéki Magyarország leépítésének forgatókönyvét írja.”

„A gazdák mögül kihúzni az intézményi hátteret, nem más, mint felelőtlen rombolás.

 A Fidesz ezzel szemben bizonyította, hogy hosszú távon is stratégiai partnere a gazdáknak, képes megvédeni az agrártámogatásokat és a magyar mezőgazdaság érdekeit.  Aki a valóság talaján áll, az tudja: a kamarai rendszer felszámolása súlyos hiba lenne Magyarország és a magyar mezőgazdaság jövője szempontjából” – mondta el.

Jakab István, MAGOSZ elnök így fogalmazott: „A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a MAGOSZ a leghatározottabban elutasítja az ukrán EU csatlakozást. Minden eszközzel tiltakozunk a Mercosur megállapodás ellen és akár az utcán is megakadályozzuk von der Leyen őrült terveit, a gazdák támogatásainak csökkentését. Pont 

ezért zavarja őket a mi munkánk, mert van erőnk és szervezettségünk a saját sorsunk befolyásolására. A kérdés egyszerű, de a jövőnket határozza meg: kié lesz a magyar vidék? A családi gazdaságoké vagy a brüsszeli báboké,

 ahova Magyar Péter és társai is tartoznak?”

Ezt is ajánljuk a témában

Cseh Tibor András a NAK alelnöke, a MAGOSZ főtitkára szerint 

„rombolni, rombolni, semmi mást, csak rombolni…

Szétverni mindazt, amit az elmúlt évtizedben a gazdák érdekében közösen felépítettünk. Ezt akarja a Tisza Párt. Szétverni Európa leghatékonyabb érdekképviseleti rendszerét, amellyel sikerült elérni például a mostani őstermelői adókedvezményeket, Európa legszigorúbb földtörvényét és azt, hogy 

a kamarai falugazdászok minden termelőnek ingyen készítik el a támogatási kérelmét vagy a pályázatát. Persze, ők, a vörösbárók képviselői erre rá se hederítenek,

 van miből pöffeszkedni az elmúlt 50 évben ellopott vagyonból!”

Nyitókép: Dmytro Smolienko/NurPhoto/NurPhoto via AFP

csicseriborso3
2026. március 22. 14:34
neszteklipschik
•••
2026. március 22. 14:30 Szerkesztve
Aki a kamarát gyengíti, az a magyar agrárium gerincét támadja” – emelte ki. Nincs szükség magyar mezőgazdaságra, "Szent" Zöldtakony magyarországi projektpártja szerint! Mert ez csak konkurenciája lenne Ukrajnának! Majd az ellát minket, meg egész Európát -a Tisza szerint. Hadd menjen csak csődbe minden magyar gazda, egyébként is a TCK bejön Magyarországra, összefogdossa a férfiakat és már mennek is a húsdarálóba az orosz frontra... A Fossiás Gazdái ezt ajánlják és elvárják, hogy te, választópolgár leszavazz erre "a saját érdekedben"!
cukigomboc
2026. március 22. 13:47
"csulak 2026. március 22. 13:45 Mit ajánl az álMagyar Poloska?" Öld már meg magad, te emberroncs. Semmi értelme az életednek. A sajátjaid felületét baszod szét az agyatlan kopizással, te egysejtű hulladék.
cukigomboc
2026. március 22. 13:46
"akik értenek is hozzá" = akik ebből a maffiából élnek. Nice try. Természetesen ezek a fidesz-háttérintézmények meg lesznek szüntetve. Nem erőszakkal, csak épp nem lesz kötelező tejelni nekik. Aztán meglátjuk, kinek van rájuk szüksége.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!